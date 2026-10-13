A Liverpool vasárnap 3–0-ra kikapott a Manchester Citytől az Anfielden, ezzel hat forduló után kilenc ponttal a Premier League kilencedik helyére csúszott vissza. Andoni Iraola csapata a mérkőzés első órájában még egyenrangú ellenfele volt a listavezetőnek, Ryan Gravenberch vitatott kiállítását követően azonban teljesen megváltozott a játék képe. Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki tizenhárom perc alatt háromszor is betalált, a Liverpool pedig elszenvedte első bajnoki vereségét az új idényben.
A mérkőzés után Iraola és az angol szakértők is sokat foglalkoztak Chris Kavanagh játékvezető döntésével, ám a találkozó olyan problémákra is rávilágított, amelyek már a korábbi hetekben jelentkeztek.
A Liverpool eddig hat bajnokin mindössze hét gólt szerzett, a csapat támadójátéka pedig továbbra is túlságosan függ néhány kulcsjátékos teljesítményétől. A helyzetet a Manchester City elleni rangadó után a Guardian és a This Is Anfield is részletesebben vizsgálta.
Máris kiütköztek Andoni Iraola Liverpooljának gyenge pontjai
A Guardian hétfői elemzése szerint Iraola liverpooli átalakításához türelemre lesz szükség. A brit lap úgy látja, hogy a City ellen már megmutatkoztak a baszk edző elképzelései, ugyanakkor a csapat játékából továbbra is hiányzik a kiforrottság.
A Liverpool intenzív letámadással próbálta megnehezíteni ellenfele labdakihozatalait, a mérkőzés első felében pedig sikeresen akadályozta meg, hogy a Manchester City veszélyes helyzeteket alakítson ki. A második félidő elején a hazaiak több lehetőséget is kidolgoztak, Gravenberch kiállítása azonban megtörte a lendületüket.
A számok jól mutatják a találkozó kettősségét: a Sky Sports adatai alapján a City várható góljainak értéke (xG) a piros lapig mindössze 0,16 volt, a vendégek pedig ekkor még komoly nehézségekkel küzdöttek a Liverpool védekezésének feltörésével.
A másik oldalon viszont szintén akadtak aggasztó adatok.
Az Opta elemzése szerint a Liverpool a teljes mérkőzésen mindössze 0,86-os xG-t ért el, ebből pedig csupán 0,38 származott nyílt játékhelyzetekből. A hazaiak ugyan tizenhárom alkalommal próbálkoztak lövéssel, a támadásokból kevés igazán veszélyes lehetőség született.
A Liverpool tehát még a kiállítás előtt, létszámfölény nélkül játszó Manchester City ellen sem tudta megfelelő hatékonysággal kihasználni a támadásait.
A Liverpool–Manchester City mérkőzés összefoglalója:
Wirtz és Barcola egyelőre kevés
A Liverpool támadójátékának egyik legnagyobb kérdése továbbra is a drágán megszerzett futballisták teljesítménye. Florian Wirtzért 2025 nyarán 116 millió fontot fizetett a klub, Bradley Barcola pedig a mögöttünk hagyott átigazolási időszakban érkezett a Paris Saint-Germaintől, bónuszokkal együtt 123 millió fontért.
A két játékosért így összesen akár 239 millió fontot is kifizethet az angol klub, az eddigi teljesítményük azonban elmarad a várakozásoktól.
A Guardian szerint különösen a Manchester City ellen mutatkozott meg, hogy a Liverpoolnak több minőségre van szüksége a támadóharmadban. Alexander Isak és Cody Gakpo sérülése miatt Wirtznek és Barcolának kellett volna átvennie a vezérszerepet, ám egyikük sem tudott döntő hatással lenni a találkozóra.
A This Is Anfield még keményebben fogalmazott: a Liverpoollal foglalkozó portál szerint a két méregdrága játékos időnként megmutatta technikai képességeit, ám a rangadó legfontosabb pillanataiban nem tudtak különbséget jelenteni. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Mohamed Szalah távozása óta a Liverpoolnak továbbra sincs olyan támadója, aki a legnehezebb mérkőzéseken rendszeresen képes lenne egyéni megoldásokkal eldönteni a találkozókat.
Wirtz esetében már az előző idényben is megmutatkoztak a beilleszkedési nehézségek, és Iraola érkezése sem hozott egyelőre áttörést. A német válogatott játékos a Premier League mostani kiírásában még nem szerzett gólt, a Manchester City ellen pedig a 66. percben lecserélték.
Barcola helyzete valamivel árnyaltabb: a francia támadó augusztus végén érkezett Liverpoolba, így lényegesen kevesebb ideje volt alkalmazkodni új csapatához és az angol bajnoksághoz. Ugyanakkor a Liverpool éppen azért fizetett érte ekkora összeget, hogy a legnehezebb mérkőzéseken is veszélyt jelentsen az ellenfelek kapujára.
A Liverpool támadójátékának másik problémája Alexander Isak gólérzékenységétől való függés. A svéd válogatott csatár az első öt bajnokin négyszer volt eredményes, vagyis a csapat eddigi hét bajnoki találatának több mint a felét ő szerezte.
A válogatott szünetben azonban combsérülést szenvedett, ezért kihagyta a Manchester City elleni rangadót, Hugo Ekitiké hosszabb ideje tartó sérülése miatt így Iraola kénytelen volt a 21 éves Lewis Koumast szerepeltetni középcsatárként. A fiatal walesi játékos nagy energiával futballozott, és a letámadásban is hasznos munkát végzett, ugyanakkor a Liverpoolnak továbbra is hiányzott egy olyan támadó, aki a kapu előtt megfelelő hatékonysággal tudja befejezni az akciókat.
Szoboszlai Dominik hiánya is megmutatta, miért fontos a magyar sztár
A csapat helyzetét Szoboszlai Dominik hiánya is nehezítette. A magyar válogatott csapatkapitánya combhajlító-probléma miatt nem került be a mérkőzésre nevezett keretbe, Iraola pedig Ryan Gravenberchnek adott lehetőséget a középpályán. A holland játékos a kiállításáig kifejezetten jól teljesített, többször is lendületesen tört előre a labdával, ám a magyar futballista távolléte a Liverpool megszokott középpályás szerkezetét is megváltoztatta.
Iraola az idény első heteiben egyre inkább az Alexis Mac Allister, Szoboszlai párosra építette a középpályát. A két játékos egyszerre segíti a védekezést és a gyors támadásindításokat, miközben a magyar középpályás intenzív futómunkája a letámadásban is meghatározó.
Szoboszlai támadójátékban betöltött szerepét nemrég az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés is jól mutatta: a magyar klasszis gólt szerzett, öt kulcspasszt adott és 87 alkalommal ért labdába, az UEFA technikai megfigyelőjeként dolgozó Rafa Benítez pedig külön kiemelte lendületes megindulásait és a csapatjátékra gyakorolt hatását.
A Liverpool számára így különösen fontos lehet, hogy Szoboszlai minél hamarabb visszatérjen, hiszen vele Iraola jóval több variációs lehetőséggel rendelkezik a középpályán.
A Liverpool az intenzív letámadás árát is megfizetheti
Iraola vezetésével a Liverpool játéka már több szempontból átalakult. A Sky Sports elemzése szerint az együttes az idény első öt fordulójában 636 sprintet produkált, amivel a Premier League élén állt. Ez jól mutatja, milyen nagy hangsúlyt helyez a spanyol szakember az intenzív futómunkára.
A változások a védekezésben is érzékelhetők. A Newcastle és a Nottingham Forest ellen még két-két gólt kapott a csapat, viszont az Ipswich, a Fulham és a Bournemouth ellen egyaránt megőrizte kapuját a góltól.
Ez utóbbiban fontos szerepet játszott Ronald Araújo beépítése: a Barcelonától kölcsönvett uruguayi védő stabilitást adott a védelem jobb oldalának, miközben Kerkez Milos nagyobb szabadságot kapott a támadások támogatásánál.
A Manchester City elleni találkozó azonban a rendszer egyik érzékeny pontját is megmutatta: Iraola emberorientált letámadásában a játékosoknak nagy területeket kell bejátszaniuk, és a labda elvesztése után is gyorsan kell reagálniuk. Gravenberch kiállítását követően felborult ez az egyensúly. A City játékosai egyre könnyebben találtak üres területeket, a Liverpool pedig emberhátrányban képtelen volt fenntartani az addigi intenzitást.
A probléma természetesen jelentős részben a létszámhátrány következménye volt, ám a szakmai stábnak a következő időszakban arra is megoldást kell találnia, hogyan őrizhető meg a csapat stabilitása váratlan mérkőzéshelyzetekben és a folyamatos rotáció során.
Kemény hetek dönthetnek Iraola terveinek sikeréről
A Liverpool helyzetét az eredmények is jól szemléltetik: hat bajnokin két győzelem, három döntetlen és egy vereség a mérlege, ráadásul az Anfielden immár öt egymást követő Premier League-mérkőzésen nyeretlen maradt.
Iraola egyik legnagyobb kihívása a következő hetekben a megfelelő rotáció kialakítása lesz. A szakember intenzív futballja jelentős fizikai terhelést jelent, miközben a csapatnak a bajnokság mellett a Bajnokok Ligájában és az angol Ligakupában is helyt kell állnia.
A Liverpool szerdán a LASK otthonában szerepel a Bajnokok Ligájában, szombaton pedig a Brentford vendégeként folytatja a Premier League-et. Ezt követően a Villarreal elleni BL-találkozó, majd a Brighton és a Chelsea elleni hazai mérkőzések várnak rá.