A Liverpool vasárnap 3–0-ra kikapott a Manchester Citytől az Anfielden, ezzel hat forduló után kilenc ponttal a Premier League kilencedik helyére csúszott vissza. Andoni Iraola csapata a mérkőzés első órájában még egyenrangú ellenfele volt a listavezetőnek, Ryan Gravenberch vitatott kiállítását követően azonban teljesen megváltozott a játék képe. Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki tizenhárom perc alatt háromszor is betalált, a Liverpool pedig elszenvedte első bajnoki vereségét az új idényben.

Főhet Andoni Iraola feje, több problémára is megoldást kell találnia a Liverpoolnál

Fotó: Paul Ellis/AFP

A mérkőzés után Iraola és az angol szakértők is sokat foglalkoztak Chris Kavanagh játékvezető döntésével, ám a találkozó olyan problémákra is rávilágított, amelyek már a korábbi hetekben jelentkeztek.

A Liverpool eddig hat bajnokin mindössze hét gólt szerzett, a csapat támadójátéka pedig továbbra is túlságosan függ néhány kulcsjátékos teljesítményétől. A helyzetet a Manchester City elleni rangadó után a Guardian és a This Is Anfield is részletesebben vizsgálta.

Máris kiütköztek Andoni Iraola Liverpooljának gyenge pontjai

A Guardian hétfői elemzése szerint Iraola liverpooli átalakításához türelemre lesz szükség. A brit lap úgy látja, hogy a City ellen már megmutatkoztak a baszk edző elképzelései, ugyanakkor a csapat játékából továbbra is hiányzik a kiforrottság.

A Liverpool intenzív letámadással próbálta megnehezíteni ellenfele labdakihozatalait, a mérkőzés első felében pedig sikeresen akadályozta meg, hogy a Manchester City veszélyes helyzeteket alakítson ki. A második félidő elején a hazaiak több lehetőséget is kidolgoztak, Gravenberch kiállítása azonban megtörte a lendületüket.

A számok jól mutatják a találkozó kettősségét: a Sky Sports adatai alapján a City várható góljainak értéke (xG) a piros lapig mindössze 0,16 volt, a vendégek pedig ekkor még komoly nehézségekkel küzdöttek a Liverpool védekezésének feltörésével.

A másik oldalon viszont szintén akadtak aggasztó adatok.

Az Opta elemzése szerint a Liverpool a teljes mérkőzésen mindössze 0,86-os xG-t ért el, ebből pedig csupán 0,38 származott nyílt játékhelyzetekből. A hazaiak ugyan tizenhárom alkalommal próbálkoztak lövéssel, a támadásokból kevés igazán veszélyes lehetőség született.

A Liverpool tehát még a kiállítás előtt, létszámfölény nélkül játszó Manchester City ellen sem tudta megfelelő hatékonysággal kihasználni a támadásait.

A Liverpool–Manchester City mérkőzés összefoglalója: