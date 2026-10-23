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Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister szavai lelki pofonként érhetik Arne Slotot. A Liverpool csapatkapitánya szerint a csapat karakteresebb és kitartóbb lett Andoni Iraola vezetőedzővel, az argentin középpályás pedig úgy fogalmazott, az elmúlt szezonban valami nem volt rendben az Anfielden.

Sokkal karakteresebb és kitartóbb lett a Liverpool Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt, mint Arne Slottal volt – legalábbis Virgil van Dijk szerint. A csapatkapitány úgy véli, a jelenlegi agresszívan letámadó stílusuk sokkal jobban megegyezik a szurkolók elvárásaival, mint a holland szakemberrel mutatott játékuk. De nem a holland az egyetlen, aki olyan szavakat fogalmazott meg, amelyek arculcsapásként érhetik a Vörösök korábbi trénerét. Alexis Mac Allister egyenesen azt mondta, az elmúlt szezonban valami nem volt rendben, de az új szakember érkezésével ez megváltozott.

Andoni Iraola és Arne Slot a Liverpool vezetőedzői
Andoni Iraola vezetőedző változást hozott Liverpoolba Arne Slot után
Fotó: Northfoto
  • Liverpool-Brighton (Premier League)
  • vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1

Arne Slotot váltotta Liverpoolban Andoni Iraola

Arne Slot azután távozott Liverpoolból, hogy a csapat bajnoki címvédőként csalódástkeltő szezont produkált. A holland mellett sokáig kitartott a klubvezetés, pedig munkásságát több kritika érte – elsősorban a szurkolók részéről –, nyáron viszont eljött a búcsú ideje. A 48 éves szakember helyét a Bournemouth sikeredzője, Andoni Iraola vette át, aki rögtön az első sajtótájékoztatóján változásokról beszélt.

Olyan csapatot kell alkotnunk, amely mindenki számára felismerhetően keményen, intenzíven és agresszívan dolgozik, és amelyet a drukkerek között mindenki a magáénak érez

– nyilatkozta még júliusban a 44 éves szakember.

Sokkal karakteresebb és kitartóbb lett a csapat

Két hónap elteltével egyre inkább lehet érezni a különbséget az Arne Slot- és az Andoni Iraola-féle Liverpool között. A változást a játékosok sem titkolják, Virgil van Dijk csapatkapitány szerint például a baszk vezetőedző irányítása alatt határozottabban erősebb lett a csapat karaktere és kitartása is. A 35 éves holland labdarúgó úgy véli, az agresszívabb, letámadó stílusra való áttérés sokkal inkább összhangban van a liverpooli szurkolók elvárásaival.

Amit a vezetőedző szeretne, hogy tegyünk, az valami olyasmi, ami a Liverpoolra jellemző, és rajtunk múlik, hogy minden egyes meccsen megmutassuk ezt

mondta Van Dijk. Hozzátette, ez nem könnyű, megerőltető feladata, de ha meccseket akarnak nyerni, akkor ezt meg kell tenniük.

Valami nem volt rendben az elmúlt szezonban

A csapatkapitány szavai arculcsapásként érhetik Arne Slotot, de Alexis Mac Allister legutóbbi nyilatkozata is lelki pofonkén lehet számára. A Liverpool argentin labdarúgója ugyanis elismerte, hogy valami nem volt rendben az elmúlt szezonban, de Andoni Iraola meghozta a Liverpool számára a szükséges változásokat. 

A 27 éves játékos mindig is őszinte volt anélkül, hogy túllépte volna a határokat, és véleménye szerint Andoni Iraola oldotta meg azokat a problémákat, amelyek Arne Slot legutóbbi szezonjában jelentkeztek.

A tavalyi év nagyon nehéz év volt mindannyiunk számára. Valami nem volt rendben a csapatban. Ezt a vezetőedző megváltoztatta, és ez nagyon fontos

– fogalmazott Mac Allister, aki nem szeret összehasonlítgatni, de a Liverpool játékstílusa most egészen más.

Már inkább emberfogás zajlik. Kevesebbet kell kommunikálni, mert követni kell az ellenfelet. Tavaly inkább zónákra osztottuk a játékot. Ez az egyik változás. Kevesebbet kell gondolkodni, de többet futni

– tette hozzá.

Az argentin középpályás azt nem árulta el, pontosan mi nem volt rendben az Arne Slot-féle Liverpoolnál, de nyilvánvalóan változás történt. A This Is Anfield konkrétan úgy látja, a 2025/26-os szezonban végig érezhető volt a levertség a csapaton, de most a fiatal játékosokba vetett bizalom megváltoztatta a hangulatot.

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