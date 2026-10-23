Sokkal karakteresebb és kitartóbb lett a Liverpool Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt, mint Arne Slottal volt – legalábbis Virgil van Dijk szerint. A csapatkapitány úgy véli, a jelenlegi agresszívan letámadó stílusuk sokkal jobban megegyezik a szurkolók elvárásaival, mint a holland szakemberrel mutatott játékuk. De nem a holland az egyetlen, aki olyan szavakat fogalmazott meg, amelyek arculcsapásként érhetik a Vörösök korábbi trénerét. Alexis Mac Allister egyenesen azt mondta, az elmúlt szezonban valami nem volt rendben, de az új szakember érkezésével ez megváltozott.

Andoni Iraola vezetőedző változást hozott Liverpoolba Arne Slot után

Fotó: Northfoto

Liverpool-Brighton (Premier League)

vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1

Arne Slotot váltotta Liverpoolban Andoni Iraola

Arne Slot azután távozott Liverpoolból, hogy a csapat bajnoki címvédőként csalódástkeltő szezont produkált. A holland mellett sokáig kitartott a klubvezetés, pedig munkásságát több kritika érte – elsősorban a szurkolók részéről –, nyáron viszont eljött a búcsú ideje. A 48 éves szakember helyét a Bournemouth sikeredzője, Andoni Iraola vette át, aki rögtön az első sajtótájékoztatóján változásokról beszélt.

Olyan csapatot kell alkotnunk, amely mindenki számára felismerhetően keményen, intenzíven és agresszívan dolgozik, és amelyet a drukkerek között mindenki a magáénak érez

– nyilatkozta még júliusban a 44 éves szakember.

Sokkal karakteresebb és kitartóbb lett a csapat

Két hónap elteltével egyre inkább lehet érezni a különbséget az Arne Slot- és az Andoni Iraola-féle Liverpool között. A változást a játékosok sem titkolják, Virgil van Dijk csapatkapitány szerint például a baszk vezetőedző irányítása alatt határozottabban erősebb lett a csapat karaktere és kitartása is. A 35 éves holland labdarúgó úgy véli, az agresszívabb, letámadó stílusra való áttérés sokkal inkább összhangban van a liverpooli szurkolók elvárásaival.

Amit a vezetőedző szeretne, hogy tegyünk, az valami olyasmi, ami a Liverpoolra jellemző, és rajtunk múlik, hogy minden egyes meccsen megmutassuk ezt

– mondta Van Dijk. Hozzátette, ez nem könnyű, megerőltető feladata, de ha meccseket akarnak nyerni, akkor ezt meg kell tenniük.