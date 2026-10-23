Sokkal karakteresebb és kitartóbb lett a Liverpool Andoni Iraola vezetőedző irányítása alatt, mint Arne Slottal volt – legalábbis Virgil van Dijk szerint. A csapatkapitány úgy véli, a jelenlegi agresszívan letámadó stílusuk sokkal jobban megegyezik a szurkolók elvárásaival, mint a holland szakemberrel mutatott játékuk. De nem a holland az egyetlen, aki olyan szavakat fogalmazott meg, amelyek arculcsapásként érhetik a Vörösök korábbi trénerét. Alexis Mac Allister egyenesen azt mondta, az elmúlt szezonban valami nem volt rendben, de az új szakember érkezésével ez megváltozott.
- Liverpool-Brighton (Premier League)
- vasárnap, 15.00, tv: Spíler 1
Arne Slotot váltotta Liverpoolban Andoni Iraola
Arne Slot azután távozott Liverpoolból, hogy a csapat bajnoki címvédőként csalódástkeltő szezont produkált. A holland mellett sokáig kitartott a klubvezetés, pedig munkásságát több kritika érte – elsősorban a szurkolók részéről –, nyáron viszont eljött a búcsú ideje. A 48 éves szakember helyét a Bournemouth sikeredzője, Andoni Iraola vette át, aki rögtön az első sajtótájékoztatóján változásokról beszélt.
Olyan csapatot kell alkotnunk, amely mindenki számára felismerhetően keményen, intenzíven és agresszívan dolgozik, és amelyet a drukkerek között mindenki a magáénak érez
– nyilatkozta még júliusban a 44 éves szakember.
Sokkal karakteresebb és kitartóbb lett a csapat
Két hónap elteltével egyre inkább lehet érezni a különbséget az Arne Slot- és az Andoni Iraola-féle Liverpool között. A változást a játékosok sem titkolják, Virgil van Dijk csapatkapitány szerint például a baszk vezetőedző irányítása alatt határozottabban erősebb lett a csapat karaktere és kitartása is. A 35 éves holland labdarúgó úgy véli, az agresszívabb, letámadó stílusra való áttérés sokkal inkább összhangban van a liverpooli szurkolók elvárásaival.
Amit a vezetőedző szeretne, hogy tegyünk, az valami olyasmi, ami a Liverpoolra jellemző, és rajtunk múlik, hogy minden egyes meccsen megmutassuk ezt
– mondta Van Dijk. Hozzátette, ez nem könnyű, megerőltető feladata, de ha meccseket akarnak nyerni, akkor ezt meg kell tenniük.
Valami nem volt rendben az elmúlt szezonban
A csapatkapitány szavai arculcsapásként érhetik Arne Slotot, de Alexis Mac Allister legutóbbi nyilatkozata is lelki pofonkén lehet számára. A Liverpool argentin labdarúgója ugyanis elismerte, hogy valami nem volt rendben az elmúlt szezonban, de Andoni Iraola meghozta a Liverpool számára a szükséges változásokat.
A 27 éves játékos mindig is őszinte volt anélkül, hogy túllépte volna a határokat, és véleménye szerint Andoni Iraola oldotta meg azokat a problémákat, amelyek Arne Slot legutóbbi szezonjában jelentkeztek.
A tavalyi év nagyon nehéz év volt mindannyiunk számára. Valami nem volt rendben a csapatban. Ezt a vezetőedző megváltoztatta, és ez nagyon fontos
– fogalmazott Mac Allister, aki nem szeret összehasonlítgatni, de a Liverpool játékstílusa most egészen más.
Már inkább emberfogás zajlik. Kevesebbet kell kommunikálni, mert követni kell az ellenfelet. Tavaly inkább zónákra osztottuk a játékot. Ez az egyik változás. Kevesebbet kell gondolkodni, de többet futni
– tette hozzá.
Az argentin középpályás azt nem árulta el, pontosan mi nem volt rendben az Arne Slot-féle Liverpoolnál, de nyilvánvalóan változás történt. A This Is Anfield konkrétan úgy látja, a 2025/26-os szezonban végig érezhető volt a levertség a csapaton, de most a fiatal játékosokba vetett bizalom megváltoztatta a hangulatot.