A Liverpool a nyolcaddöntőben drámai tizenegyespárbajban búcsúztatta a Chelsea-t, a negyeddöntőben pedig egy olyan ellenfél vár rá, amelyet Andoni Iraola vezetőedző mindenképpen el szeretett volna kerülni.
- angol Ligakupa, nyolcaddöntő:
- Liverpool-Chelsea 1-1 (tizenegyesekkel 6-5)
A Liverpool edzője pont ezt akarta elkerülni
A szerda esti sorsoláson eldőlt, hogy a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola és Kerkez Milos korábbi együttese az Anfielden, vendégként lép majd pályára. A Bournemouth elleni találkozónak magyar szempontból akad még egy különlegessége, ugyanis a PL-csapatban szerepel a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex.
Iraola számára tehát rendhagyó lesz a Bournemouth elleni összecsapás, hiszen korábban ő irányította a dél-angliai együttest. A baszk tréner azonban a sorsolás előtt éppen azt remélte, hogy nem korábbi csapatával kell majd megmérkőznie.
„A sorsolás előtt azt mondtam, hogy az egyetlen csapat, amelyet nem szeretnék kapni, az a Bournemouth”
Különleges párharc vár Andoni Iraolára
A Liverpool edzője hozzátette, hogy számára különleges lesz a találkozó, de a Bournemouth játékosai is jól ismerik őt. Ráadásul úgy látja, korábbi együttese remek formában van, és jó időszakot él át.
„Nem voltunk túl szerencsések a sorsolással. Már játszottunk a Tottenhammel és a Chelsea-vel, most pedig a Bournemouth következik.
Ez természetesen különleges lesz számomra, de ki kell érdemelnünk, hogy bejussunk az elődöntőbe. Remélem, ezt ismét sikerül elérnünk hazai pályán” – fogalmazott Iraola.
Iraola a Chelsea elleni továbbjutásról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a kupasorozatokban végső soron az a legfontosabb, hogy a csapat továbbjusson, és versenyben maradjon a trófeáért.
„A játékosok hatalmas erőfeszítést tettek, és legalább megkapták érte a jutalmukat azzal, hogy bejutottunk a negyeddöntőbe” – mondta.
A Liverpool-Bournemouth negyeddöntőt az Anfielden játssza a két csapat, a mérkőzést a december 14-ével kezdődő héten rendezik. A párharc egymérkőzéses lesz, így döntetlen esetén tizenegyespárbaj határoz a továbbjutásról. Ezen a találkozón a sérüléséből lábadozó Szoboszlai Dominik már bőven bevethető lesz, és Kerkez Milos is lehetőséget kaphat volt klubja ellen.