A Liverpool a nyolcaddöntőben drámai tizenegyespárbajban búcsúztatta a Chelsea-t, a negyeddöntőben pedig egy olyan ellenfél vár rá, amelyet Andoni Iraola vezetőedző mindenképpen el szeretett volna kerülni.

A Liverpool kiejtette a Chelsea-t a Ligakupában

Fotó: /Darren Staples / AFP

angol Ligakupa, nyolcaddöntő:

Liverpool-Chelsea 1-1 (tizenegyesekkel 6-5)

A Liverpool edzője pont ezt akarta elkerülni

A szerda esti sorsoláson eldőlt, hogy a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola és Kerkez Milos korábbi együttese az Anfielden, vendégként lép majd pályára. A Bournemouth elleni találkozónak magyar szempontból akad még egy különlegessége, ugyanis a PL-csapatban szerepel a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex.

Iraola számára tehát rendhagyó lesz a Bournemouth elleni összecsapás, hiszen korábban ő irányította a dél-angliai együttest. A baszk tréner azonban a sorsolás előtt éppen azt remélte, hogy nem korábbi csapatával kell majd megmérkőznie.

„A sorsolás előtt azt mondtam, hogy az egyetlen csapat, amelyet nem szeretnék kapni, az a Bournemouth”

– árulta el Iraola.

🚨🚨🎙️| Andoni Iraola on facing Bournemouth in the EFL Cup quarterfinals: "The only team I didn't want to face was Bournemouth; it will be very special to me." https://t.co/1k1OmKs1cy — CentreGoals. (@centregoals) October 29, 2026

Különleges párharc vár Andoni Iraolára

A Liverpool edzője hozzátette, hogy számára különleges lesz a találkozó, de a Bournemouth játékosai is jól ismerik őt. Ráadásul úgy látja, korábbi együttese remek formában van, és jó időszakot él át.

„Nem voltunk túl szerencsések a sorsolással. Már játszottunk a Tottenhammel és a Chelsea-vel, most pedig a Bournemouth következik.

Ez természetesen különleges lesz számomra, de ki kell érdemelnünk, hogy bejussunk az elődöntőbe. Remélem, ezt ismét sikerül elérnünk hazai pályán” – fogalmazott Iraola.

Iraola a Chelsea elleni továbbjutásról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a kupasorozatokban végső soron az a legfontosabb, hogy a csapat továbbjusson, és versenyben maradjon a trófeáért.

„A játékosok hatalmas erőfeszítést tettek, és legalább megkapták érte a jutalmukat azzal, hogy bejutottunk a negyeddöntőbe” – mondta.

A Liverpool a Chelsea legyőzésével jutott negyeddöntőbe

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool-Bournemouth negyeddöntőt az Anfielden játssza a két csapat, a mérkőzést a december 14-ével kezdődő héten rendezik. A párharc egymérkőzéses lesz, így döntetlen esetén tizenegyespárbaj határoz a továbbjutásról. Ezen a találkozón a sérüléséből lábadozó Szoboszlai Dominik már bőven bevethető lesz, és Kerkez Milos is lehetőséget kaphat volt klubja ellen.