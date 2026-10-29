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Andoni Iraola rossz hírt kapott. A labdarúgó angol Ligakupa negyeddöntőjében a Liverpool a baszk edző volt csapata, a Bournemouth ellen lép majd pályára.

A Liverpool a nyolcaddöntőben drámai tizenegyespárbajban búcsúztatta a Chelsea-t, a negyeddöntőben pedig egy olyan ellenfél vár rá, amelyet Andoni Iraola vezetőedző mindenképpen el szeretett volna kerülni.

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (C) celebrates scoring the team's first goal during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on October 28, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool kiejtette a Chelsea-t a Ligakupában
Fotó: /Darren Staples / AFP
  • angol Ligakupa, nyolcaddöntő:
  • Liverpool-Chelsea 1-1 (tizenegyesekkel 6-5)

A Liverpool edzője pont ezt akarta elkerülni

A szerda esti sorsoláson eldőlt, hogy a Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola és Kerkez Milos korábbi együttese az Anfielden, vendégként lép majd pályára. A Bournemouth elleni találkozónak magyar szempontból akad még egy különlegessége, ugyanis a PL-csapatban szerepel a Ferencvárostól szerződtetett Tóth Alex.

Iraola számára tehát rendhagyó lesz a Bournemouth elleni összecsapás, hiszen korábban ő irányította a dél-angliai együttest. A baszk tréner azonban a sorsolás előtt éppen azt remélte, hogy nem korábbi csapatával kell majd megmérkőznie.

„A sorsolás előtt azt mondtam, hogy az egyetlen csapat, amelyet nem szeretnék kapni, az a Bournemouth” 

árulta el Iraola.

Különleges párharc vár Andoni Iraolára

A Liverpool edzője hozzátette, hogy számára különleges lesz a találkozó, de a Bournemouth játékosai is jól ismerik őt. Ráadásul úgy látja, korábbi együttese remek formában van, és jó időszakot él át.

„Nem voltunk túl szerencsések a sorsolással. Már játszottunk a Tottenhammel és a Chelsea-vel, most pedig a Bournemouth következik. 

Ez természetesen különleges lesz számomra, de ki kell érdemelnünk, hogy bejussunk az elődöntőbe. Remélem, ezt ismét sikerül elérnünk hazai pályán” – fogalmazott Iraola.

Iraola a Chelsea elleni továbbjutásról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy a kupasorozatokban végső soron az a legfontosabb, hogy a csapat továbbjusson, és versenyben maradjon a trófeáért.

„A játékosok hatalmas erőfeszítést tettek, és legalább megkapták érte a jutalmukat azzal, hogy bejutottunk a negyeddöntőbe” – mondta.

Liverpool's Uruguayan defender #33 Ronald Araujo celebrates the teams win during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on October 28, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool a Chelsea legyőzésével jutott negyeddöntőbe
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Liverpool-Bournemouth negyeddöntőt az Anfielden játssza a két csapat, a mérkőzést a december 14-ével kezdődő héten rendezik. A párharc egymérkőzéses lesz, így döntetlen esetén tizenegyespárbaj határoz a továbbjutásról. Ezen a találkozón a sérüléséből lábadozó Szoboszlai Dominik már bőven bevethető lesz, és Kerkez Milos is lehetőséget kaphat volt klubja ellen.

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