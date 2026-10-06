A 24 éves szélső Zinedine Zidane szövetségi kapitány kezdőcsapatában kapott helyet a belgák ellen, és a bal oldalon próbált veszélyt teremteni. Barcola 72 percet töltött a pályán, 41 labdaérintése volt, két lövéssel próbálkozott, amelyek közül egy találta el a kaput, valamint egy helyzetet is kialakított társai számára. A Liverpool támadója a befejezésekkel hadilábon állt, nem úgy, mint a helyére becserélt Desiré Doué, aki öt perccel a beállása után gólt szerzett, majd két gólpasszt is kiosztott Michael Olisének.

A Liverpool játékosa nem tudott gólt szerezni a belgák ellen

Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Franciaország-Belgium: a Liverpool sztárját szétszedték

A francia sajtó nem kímélte Barcolát.

A Foot Mercato a 10-es skálán mindössze 3,5-es osztályzatot adott neki, és azt emelte ki, hogy a villámgyors megindulásait gyakran pontatlan passzok követték.

A lap szerint emiatt Franciaország támadásai sokkal inkább a jobb oldalon futottak.

Az L'Équipe, a GFFN és a Le Journal du Dimanche egyaránt 4-esre értékelte a Liverpool játékosát. Utóbbi szintén arra mutatott rá, hogy a francia válogatott támadójátéka túlságosan egyoldalúvá vált. A Le Parisien valamivel elnézőbb volt, és ötöst adott Barcolának, de a lap kritikája szerint támadásban túl keveset mutatott. Az Eurosport ugyancsak 5/10-re értékelte a szélső teljesítményét, kiemelve, hogy az első félidőben a kevés valódi francia veszélyforrás egyikének számított, ugyanakkor a beadásoknál és a kapu előtt továbbra is „szeszélyes” – számolt be róla a This is Anfield.

Bradley Barcolának nem ment a játék a belgák ellen

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A kritikák különösen kellemetlenek lehetnek Barcola számára, hiszen a Liverpool 123 millió fontért szerződtette a nyáron a Paris Saint-Germaintől.

A 24 éves támadó azonban klubjában és a válogatottban sem tudott még gólt vagy gólpasszt jegyezni az idényben, holott kilenc mérkőzésen 423 percet töltött a pályán.

A francia válogatott számára ugyanakkor Barcola gyengébb teljesítménye sem okozott problémát: Belgium ellen a hajrában négy gólt szerzett, és végül kiütéses győzelmet aratott.