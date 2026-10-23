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Andoni Iraola vezetőedző a játékosairól és a hétvégi ellenfélről is beszélt a találkozót megelőző sajtótájékoztatón. A 44 éves szakember elmondta, Szoboszlai Dominik nem lép pályára a Liverpool-Brighton mérkőzésen, de Victor Munoz játéka is kérdéses.

Megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját a vasárnapi Liverpool-Brighton Premier League-mérkőzésről a hazai csapat vezetőedzője, Andoni Iraola. A 44 éves baszk szakember az aktuális ellenfélről, valamint az egyaránt sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominikról és Victor Munozról is szót ejtett.

Andoni Iraola sajtótájékoztató tartott a Liverpool-Brighton mérkőzés előtt
Andoni Iraola sajtótájékoztató tartott a Liverpool-Brighton mérkőzés előtt
Fotó: John Walton / PA Wire
  • Liverpool-Brighton (Premier League)
  • vasárnapi, 15.00, tv: Spíler 1

Andoni Iraola a Liverpool-Brighton mérkőzésről beszélt

A Liverpool vasárnap újra a Premier League-ben lép pályára, miután a hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzésén 4-3-ra legyőzte a spanyol Villarrealt. Andoni Iraola vezetőedző csapata ezzel a legutóbbi kilenc mérkőzéséből hetet megnyert. Ahhoz, hogy folytassák ezt a jó sorozatot, ezen a hétvégén le kell győzniük a Brightont – ami nem lesz egyszerű. Az angol bajnokság tabellájának harmadik helyezettje hét találkozón egészen elképesztő mennyiségű, egészen pontosan 23 gólt szerzett.

Hihetetlenül jól teljesítenek, és megérdemlik az összes dicséretet, amit kapnak. Az egyik legjobb csapat, minőségű játékosokkal. A legjobb formánkat kell lennünk nyújtanunk ellenük. Valószínűleg nem lesz túl nagy különbség a Villarreal elleni meccshez képest, technikailag nagyon jók, szóval meglátjuk. Talán nem egy 0-0 lesz, ahol semmi sem történik, mindkét csapat megpróbálja majd irányítani a játékot

– mondta a Brightonról és a vasárnapi találkozóról Andoni Iraola a sajtótájékoztatón.

A 44 éves baszk vezetőedző arra is kitért, hogy most 3-4 naponta mérkőzéseket, néha a játékosok elfáradnak, így meg kell hozniuk olyan a döntéseket is, hogy kinek van szüksége a pihenésre. Ez a következő hetekben is így lesz, de összességében úgy gondolja, hogy a játékosok jól reagálnak erre.

Andoni Iraolát a sérült játékosairól, köztük Szoboszlai Dominikról is megkérdezték.

Szoboszlai Dominik nem áll rendelkezésünkre ezen a hétvégén. Jelenleg egyéni edzést végez, még nem áll készen a vasárnapi mérkőzésre

– mondta magyar középpályásáról a szakember. Hozzátette, Bradley Barcola a szokásos módon edzett, nincs semmi gond, jól van, Victor Munoznak volt egy kisebb sérülése, a Villarreal ellen még túl korai lett volna játszania, és a hétvégi pályára lépése is bizonytalan még.

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