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Viharos időjárás veszélyezteti a vasárnapi bajnokit. A Liverpool Brighton elleni meccsét az erős szél miatt akár el is halaszthatják.

Nem várt probléma boríthatja fel a Liverpool hétvégi programját. A Vörösök vasárnap fogadják a Brightont az Anfielden, ám a Storm Boelo miatt kiadott időjárási figyelmeztetés veszélybe sodorhatja a Premier League-mérkőzés megrendezését. Liverpool környékén akár 90–105 kilométer/órás széllökésekre is számítani lehet, ezért a szurkolók biztonsága és a közlekedési helyzet is döntő lehet. 

Szoboszlai Dominik sérülés miatt biztosan nem lép pályára a Liverpool-Brighton bajnokin
Szoboszlai Dominik sérülés miatt biztosan nem lép pályára a Liverpool-Brighton bajnokin Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Veszélyben a Liverpool vasárnapi meccse

A This Is Anfield szerint a viharos időjárás miatt kérdésessé válhat a Brighton elleni Premier League-mérkőzés megrendezése, miután a brit meteorológiai szolgálat szombat déltől vasárnap estig érvényes figyelmeztetést adott ki Merseyside térségére. A legnagyobb problémát nem feltétlenül a pálya állapota jelentheti, hanem az erős szél, amely a közlekedést is megnehezítheti, így elsősorban a stadionba érkező és onnan távozó szurkolók biztonsága kerülhet előtérbe. Amennyiben a körülmények indokolják, a helyi hatóságok és a két klub képviselői közösen mérlegelhetik, hogy biztonságosan meg lehet-e rendezni a találkozót.

A rossz időjárás Liverpool környékén más rendezvények lebonyolítását is befolyásolhatja, miközben a hatóságok folyamatosan figyelik a vihar alakulását.

A Liverpoolnak ráadásul nem ismeretlen egy hasonló helyzet, hiszen 2024 decemberében a Darragh vihar miatt el kellett halasztani az Everton elleni városi rangadót, miután a hatóságok nem tartották biztonságosnak a mérkőzés megrendezését.

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