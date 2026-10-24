Nem várt probléma boríthatja fel a Liverpool hétvégi programját. A Vörösök vasárnap fogadják a Brightont az Anfielden, ám a Storm Boelo miatt kiadott időjárási figyelmeztetés veszélybe sodorhatja a Premier League-mérkőzés megrendezését. Liverpool környékén akár 90–105 kilométer/órás széllökésekre is számítani lehet, ezért a szurkolók biztonsága és a közlekedési helyzet is döntő lehet.

Szoboszlai Dominik sérülés miatt biztosan nem lép pályára a Liverpool-Brighton bajnokin Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Veszélyben a Liverpool vasárnapi meccse

A This Is Anfield szerint a viharos időjárás miatt kérdésessé válhat a Brighton elleni Premier League-mérkőzés megrendezése, miután a brit meteorológiai szolgálat szombat déltől vasárnap estig érvényes figyelmeztetést adott ki Merseyside térségére. A legnagyobb problémát nem feltétlenül a pálya állapota jelentheti, hanem az erős szél, amely a közlekedést is megnehezítheti, így elsősorban a stadionba érkező és onnan távozó szurkolók biztonsága kerülhet előtérbe. Amennyiben a körülmények indokolják, a helyi hatóságok és a két klub képviselői közösen mérlegelhetik, hogy biztonságosan meg lehet-e rendezni a találkozót.

A rossz időjárás Liverpool környékén más rendezvények lebonyolítását is befolyásolhatja, miközben a hatóságok folyamatosan figyelik a vihar alakulását.