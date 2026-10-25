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Andoni Iraola meghozta a döntést Kerkez Milosról, a magyar válogatott balhátvéd bekerült a Vörösök kezdőcsapatába. A Liverpool-Brighton mérkőzésen így Szoboszlai Dominik sérülése ellenére is lesz magyar játékos a pályán az Anfielden.

A Liverpool-Brighton mérkőzésen Kerkez Milos ott van a hazai csapat kezdőjében, így Szoboszlai Dominik sérülése ellenére lesz magyar játékos a pályán az Anfielden. A Liverpool vasárnap délután a Premier League nyolcadik fordulójában fogadja a tabellán előtte álló Brightont, Andoni Iraola pedig ismét bizalmat szavazott a magyar válogatott balhátvédjének.

Kerkez Milos kezdőként fog pályára lépni a Liverpool-Brighton meccsen
Kerkez Milos kezdőként fog pályára lépni a Liverpool-Brighton meccsen
Fotó: Paul Ellis / AFP
  • Liverpool-Brighton, Premier League
  • Vasárnap, 15:00, Tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik szereplésével kapcsolatban már pénteken eldőlt, hogy nem lehet ott a Brighton ellen. A Liverpool vezetőedzője a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a középpályás még nem áll készen a visszatérésre. A magyar válogatott csapatkapitánya a Brentford elleni 2-1-es győzelem alkalmával visszatért a kezdőcsapatba, ám mindössze 32 percet tudott a pályán tölteni, miután ismét fájdalmat érzett a combhajlítójában. Emiatt a Villarreal elleni, 4-3-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzést is kihagyta.

Iraola pénteken elmondta, Szoboszlai már nincs messze a visszatéréstől, de egyelőre még nem edzett együtt a csapattal, ezért ezúttal nem akartak kockázatot vállalni vele.

Liverpool-Brighton: Kerkez Milos bekerült a kezdőcsapatba

Szoboszlai távollétében így Kerkez Milos jelenti a magyar érdekeltséget a Liverpool-Brighton rangadón. A 22 éves balhátvéd az előző bajnoki fordulóban, a Brentford ellen végig a pályán volt, most pedig újra bekerült Andoni Iraola kezdőcsapatába.

Így áll fel a Liverpool a Brighton ellen: Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.

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