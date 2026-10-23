Különösen érdekes játékvezetői küldéssel készül a Liverpool a Brighton elleni vasárnapi Premier League-mérkőzésre. Az angol klub a hivatalos honlapján megerősítette, hogy a találkozót a 34 éves Sam Barrott vezeti, aki augusztus végén komoly felháborodást váltott ki a Nottingham Forest elleni bajnokin. Az angol bíró azóta először kapott Liverpool-mérkőzést, pedig a korábbi hibáját időközben hivatalosan is megállapították.

A Liverpoolnál nem értették, Sam Barrott miért ítélt tizenegyest a Nottingham Forest ellen

Fotó: Oli Scarff/AFP

Súlyos hibát követett el a Liverpool-meccs játékvezetője

A Liverpool augusztus 29-én 2–2-es döntetlent játszott a Nottingham Forest ellen az Anfielden. A találkozó 68. percében, 1–1-es állásnál Neco Williams tört be a hazaiak tizenhatosára, majd kapura emelte a labdát. Alisson Becker a lövés után eltalálta az egykori liverpooli védőt, Barrott pedig büntetőt ítélt.

A VAR-szobában dolgozó Michael Oliver nem javasolt felülvizsgálatot, Morgan Gibbs-White pedig értékesítette a tizenegyest, így ismét a Nottingham került előnybe. A Liverpool végül Víctor Munoz hajrában szerzett góljával mentett pontot.

A döntés heves vitát váltott ki, és a szeptember 9-én nyilvánosságra hozott hivatalos értékelés szerint a Liverpool játékosainak jogos okuk volt a bosszúságra:

A Premier League kulcsfontosságú játékvezetői döntéseket vizsgáló független testülete (KMI) 3:2 arányban arra jutott, hogy Barrott tévesen ítélt tizenegyest.

A bizottság szerint Alisson és Williams ütközése a kapus mozgásának elkerülhetetlen következménye volt a védési kísérlet során. A brazil játékos mozdulata nem minősült gondatlannak a szabályok értelmében, ezért a kontaktus önmagában nem indokolta a büntetőt.

Érdekesség ugyanakkor, hogy a testület egyhangúlag helyesnek találta Michael Oliver döntését, aki nem avatkozott közbe videóbíróként. A szakértők szerint ugyanis Barrott tévedése nem érte el azt az egyértelmű és nyilvánvaló hibát jelentő küszöböt, amely a VAR beavatkozását indokolta volna.

Ugyanaz a két játékvezető tér vissza az Anfieldre

A mostani kijelölés legérdekesebb részlete, hogy Barrott mellett Oliver is ismét feladatot kapott. Előbbi a pályán vezeti a Brighton elleni mérkőzést, utóbbi pedig újra a VAR-szobában foglal helyet.