Szoboszlai Dominik a Liverpool-Brighton mérkőzést is kihagyta, a csapat másik magyarja, Kerkez Milos viszont ott volt a pályán. A magyar válogatott balhátvéd remekül futballozott, csapata egyik legjobbja volt a 2-0-ra megnyert bajnokin. A szezonban sokat kritizált Florian Wirtz is kezdett, a német nagy szerepet játszott a vezetés megszerzésében, ám Andoni Iraolának a 65. percben bokasérülés miatt le kellett cserélnie.
Liverpool-Brighton: Florian Wirtz megsérült
Miután Wirtz a csere után egyenesen az öltözőbe ment, a szurkolók aggódni kezdtek amiatt, hogy az utóbbi időben egyre jobb formát mutató német játékos hosszabb időre kidőlhet.
„Sajnos egy kisebb bokaficam miatt el kellett hagynia a pályát. Nem tűnik komoly problémának, de háromnaponta játszunk mérkőzéseket, ezért meg kell néznünk, milyen állapotban van” – idézte a This is Anfield a Liverpool vezetőedzőjét.
Wirtz a BBC Sportnak adott interjújában szintén igyekezett megnyugtatni a szurkolókat.
„Szerintem rendben leszek, nem olyan rossz a helyzet. Egyelőre nem sokat tudok, még meg kell vizsgálnunk, de szerintem nem kell sok időnek eltelnie” – fogalmazott a középpályás.
A Liverpoolnak nincs szüksége újabb sérülésekre
Szoboszlai Dominik, Jeremie Frimpong és Victor Muñoz nemrég csatlakozott a sérültek listáján szereplő Hugo Ekitikéhez, Conor Bradleyhez, Giovanni Leonihoz és a kapus Vitezslav Jaroshoz. A Liverpool számára ezért különösen fontos lenne, hogy Wirtz sérülése ne bizonyuljon súlyosnak.
A remények szerint Szoboszlai már a következő héten visszatérhet:
vagy a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzésen, vagy – ami valószínűbb – az Arsenal elleni bajnokin.
Muñoz problémája szintén enyhének tűnik, a szélső visszatérése pedig lehetőséget adna Iraolának a támadósor további rotálására, akár Wirtz esetleges helyettesítése érdekében is. Iraola a magyar és a spanyol játékosról is jó hírekkel szolgált.
„Azt szeretném, ha minden játékosom bevethető lenne. Akik már közel járnak a visszatéréshez, Dom és Victor is, azokra nagy szükségünk van”
– szögezte le a baszk tréner.
A Liverpool újabb sikerével feljött a tabella negyedik helyére a Premier League-ben. A Vörösök a Chelsea elleni Ligakupa-meccsel zárják az októberi hónapot, a novembert pedig az Arsenal elleni rangadóval kezdik.
- Kapcsolódó cikkek