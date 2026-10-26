Szoboszlai Dominik a Liverpool-Brighton mérkőzést is kihagyta, a csapat másik magyarja, Kerkez Milos viszont ott volt a pályán. A magyar válogatott balhátvéd remekül futballozott, csapata egyik legjobbja volt a 2-0-ra megnyert bajnokin. A szezonban sokat kritizált Florian Wirtz is kezdett, a német nagy szerepet játszott a vezetés megszerzésében, ám Andoni Iraolának a 65. percben bokasérülés miatt le kellett cserélnie.

Florian Wirtz nem játszotta végig a Liverpool-Brighton meccset

Fotó: PAUL CURRIE / AFP

Liverpool-Brighton: Florian Wirtz megsérült

Miután Wirtz a csere után egyenesen az öltözőbe ment, a szurkolók aggódni kezdtek amiatt, hogy az utóbbi időben egyre jobb formát mutató német játékos hosszabb időre kidőlhet.

„Sajnos egy kisebb bokaficam miatt el kellett hagynia a pályát. Nem tűnik komoly problémának, de háromnaponta játszunk mérkőzéseket, ezért meg kell néznünk, milyen állapotban van” – idézte a This is Anfield a Liverpool vezetőedzőjét.

Wirtz a BBC Sportnak adott interjújában szintén igyekezett megnyugtatni a szurkolókat.

„Szerintem rendben leszek, nem olyan rossz a helyzet. Egyelőre nem sokat tudok, még meg kell vizsgálnunk, de szerintem nem kell sok időnek eltelnie” – fogalmazott a középpályás.

Liverpool dealt Florian Wirtz injury blow as Andoni Iraola provides update ✍️ @ptgorst https://t.co/wqlA16ehmy — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) October 25, 2026

A Liverpoolnak nincs szüksége újabb sérülésekre

Szoboszlai Dominik, Jeremie Frimpong és Victor Muñoz nemrég csatlakozott a sérültek listáján szereplő Hugo Ekitikéhez, Conor Bradleyhez, Giovanni Leon­ihoz és a kapus Vitezslav Jaroshoz. A Liverpool számára ezért különösen fontos lenne, hogy Wirtz sérülése ne bizonyuljon súlyosnak.

A remények szerint Szoboszlai már a következő héten visszatérhet:

vagy a Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzésen, vagy – ami valószínűbb – az Arsenal elleni bajnokin.

Szoboszlai Dominik hamarosan visszatérhet a pályára

Fotó: Glyn Kirk / AFP

Muñoz problémája szintén enyhének tűnik, a szélső visszatérése pedig lehetőséget adna Iraolának a támadósor további rotálására, akár Wirtz esetleges helyettesítése érdekében is. Iraola a magyar és a spanyol játékosról is jó hírekkel szolgált.

„Azt szeretném, ha minden játékosom bevethető lenne. Akik már közel járnak a visszatéréshez, Dom és Victor is, azokra nagy szükségünk van”

– szögezte le a baszk tréner.