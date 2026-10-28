Jordan Henderson hat hónapon belül másodszor léphet pályára kezdőként egykori csapata, a Liverpool ellen. Az 90-szeres angol válogatott középpályás az előző idény utolsó bajnokiján még a Brentford játékosaként járt az Anfielden, visszatérését álló tapssal ünnepelte akkor a közönség. A 36 éves játékos nyáron a Chelsea-hez igazolt, új klubja színeiben pedig az angol Ligakupában törne borsot korábbi munkaadója orra alá.

Jordan Henderson fontos szerepet kaphat a Liverpool-Chelsea kupameccsen

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Liverpool-Chelsea: Jordan Henderson újra visszatér az Anfieldre

Henderson 12 szezon után 2023 nyarán távozott, éppen abban az átigazolási időszakban, amikor Szoboszlai Dominik az RB Leipzig csapatától érkezett Liverpoolba.

A Bajnokok Ligája- és Premier League-győztes angolnak Jürgen Klopp nem tudott rendszeres játéklehetőséget garantálni,

ugyanis Alexis Mac Allister is azon a nyáron került a Vörösökhöz. Henderson úgy érezte, már nem igazán marasztalják, ezért távozott. Azt is elmondta, hogy maradt volna, ha a klub egyértelműen közli vele, hogy továbbra is szüksége van rá. A rutinos középpályás azóta megjárta a szaúdi ligát, megfordult az Ajaxban, majd a Brentfordot választva visszatért a Premier League-be, augusztusban pedig lecsapott rá a Chelsea.

Jordan Hendersonnak jól megy a játék a Chelsea-nél

Fotó: GLYN KIRK / AFP

A 36 éves játékos kapcsán a legtöbben arra számítottak, hogy legfeljebb kiegészítő ember lesz, ám meglepetésre fontos láncszeme lett Xabi Alonso rendszerének.

Henderson az utóbbi négy bajnokit végigjátszotta, ezeken két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Chelsea sikereihez.

A Ligakupában még nem lépett pályára, ám a Liverpool ellen eljöhet az ő ideje. Alonso a szerdai meccsen is megtarthatja a Henderson-Moisés Caicedo párost a középpálya tengelyében, ahelyett hogy Romeo Laviának és Valentino Barcónak adna lehetőséget. Jó esély van rá, hogy a baszk vezetőedző újfent az első számú középpályás kettősének szavaz bizalmat, miközben igyekszik megtalálni a választ a Chelsea legutóbbi, Tottenham elleni 2-0-s vereségére.

A londoniaknál akadnak sérültek, a gólerős Joao Pedro biztosan kihagyja a kupameccset, de a sérüléséből lábdozó Szoboszlai sem fog játszni a túloldalon,

és a hírek szerint Kerkez Milos helyén megint a görög Kosztasz Cimikasznak szavazhat bizalmat Andoni Iraola.