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Az angol Ligakupa nyolcaddöntőjében szerda este rangadót rendeznek. A Liverpool-Chelsea mérkőzésen a Vörösök legendás középpályása, Jordan Henderson kezdőként léphet pályára volt csapata ellen. A 36 éves sztár a másodvirágzását éli, Xabi Alonso csapatában fontos szerepet tölt be.

Jordan Henderson hat hónapon belül másodszor léphet pályára kezdőként egykori csapata, a Liverpool ellen. Az 90-szeres angol válogatott középpályás az előző idény utolsó bajnokiján még a Brentford játékosaként járt az Anfielden, visszatérését álló tapssal ünnepelte akkor a közönség. A 36 éves játékos nyáron a Chelsea-hez igazolt, új klubja színeiben pedig az angol Ligakupában törne borsot korábbi munkaadója orra alá.

Jordan Henderson fontos szerepet kaphat a Liverpool-Chelsea kupameccsen
Jordan Henderson fontos szerepet kaphat a Liverpool-Chelsea kupameccsen
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Liverpool-Chelsea: Jordan Henderson újra visszatér az Anfieldre

Henderson 12 szezon után 2023 nyarán távozott, éppen abban az átigazolási időszakban, amikor Szoboszlai Dominik az RB Leipzig csapatától érkezett Liverpoolba. 

A Bajnokok Ligája- és Premier League-győztes angolnak Jürgen Klopp nem tudott rendszeres játéklehetőséget garantálni, 

ugyanis Alexis Mac Allister is azon a nyáron került a Vörösökhöz. Henderson úgy érezte, már nem igazán marasztalják, ezért távozott. Azt is elmondta, hogy maradt volna, ha a klub egyértelműen közli vele, hogy továbbra is szüksége van rá. A rutinos középpályás azóta megjárta a szaúdi ligát, megfordult az Ajaxban, majd a Brentfordot választva visszatért a Premier League-be, augusztusban pedig lecsapott rá a Chelsea.

Chelsea's English midfielder #14 Jordan Henderson (C) celebrates with teammates after scoring their fifth goal during the English Premier League football match between Chelsea and Bournemouth at Stamford Bridge in London on October 10, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jordan Hendersonnak jól megy a játék a Chelsea-nél
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A 36 éves játékos kapcsán a legtöbben arra számítottak, hogy legfeljebb kiegészítő ember lesz, ám meglepetésre fontos láncszeme lett Xabi Alonso rendszerének

Henderson az utóbbi négy bajnokit végigjátszotta, ezeken két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Chelsea sikereihez. 

A Ligakupában még nem lépett pályára, ám a Liverpool ellen eljöhet az ő ideje. Alonso a szerdai meccsen is megtarthatja a Henderson-Moisés Caicedo párost a középpálya tengelyében, ahelyett hogy Romeo Laviának és Valentino Barcónak adna lehetőséget. Jó esély van rá, hogy a baszk vezetőedző újfent az első számú középpályás kettősének szavaz bizalmat, miközben igyekszik megtalálni a választ a Chelsea legutóbbi, Tottenham elleni 2-0-s vereségére.

A londoniaknál akadnak sérültek, a gólerős Joao Pedro biztosan kihagyja a kupameccset, de a sérüléséből lábdozó Szoboszlai sem fog játszni a túloldalon, 

és a hírek szerint Kerkez Milos helyén megint a görög Kosztasz Cimikasznak szavazhat bizalmat Andoni Iraola.

A Liverpool-Chelsea angol Ligakupa-nyolcaddöntő szerdán 21 órakor kezdődik, a mérkőzést Darren England vezeti majd.

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