Kiváló hangulatban várhatja a Liverpool-Chelsea Ligakupa-mérkőzést Andoni Iraola vezetőedző csapata, miután a hétvégén négy találkozóra növelte győzelmi sorozatát. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a Vörösök 2-0-ra verték a Brightont a Premier League-ben. Azonban ennek meglett az ára, Florian Wirtz bokasérülése miatt sántikálva hagyta el a pályát – többek között a német labdarúgó állapotáról és a szintén problémákkal bajlódó Szoboszlai Dominikról is szó esett a szerdai találkozót megelőző sajtótájékoztatón.

Andoni Iraola sajtótájékoztatót tartott a Liverpool-Chelsea Ligakupa-mérkőzés előtt

Fotó: Paul Ellis / AFP

Liverpool-Chelsea (Ligakupa)

szerda, 21.00, tv: Match 4

Andoni Iraola a Liverpool-Chelsea mérkőzésről

Andoni Iraola azzal kezdte, hogy Florian Wirtz állapotát illetően optimista, Szoboszlai Dominik és a szintén sérüléssel bajlódó Victor Munoz esetében viszont még nagy a bizonytalanság.

Nem akarok nemet mondani, de nehezebb a helyzet, mint Floriannal

– fogalmazott a Ligakupa-mérkőzést megelőzően a Liverpool vezetőedzője, hogy melyik játékosokra számíthat a Chelsea ellen. Andoni Iraola elmondta, mindenképpen lesznek változások a csapat összeállításában, de versenyképesek akarnak maradni és nyerni szeretnének.

Meccsről meccsre próbálunk változtatni. Ott akarunk lenni a következő fordulóban

– tűzte ki a célt a baszk szakember. Hozzátette, minden topcsapatnak rotálnia kell. Néha sérülés miatt, máskor taktikai okokból.

Iraola kitért a csapat első számú gólfelelősére, Alexander Isakra is, aki elmondása szerint élvezi a bizalmat. A 44 éves szakember elárulta, mindig azt szokta mondani a svéd csatárnak, hogy segítenie kell a csapaton, és reméli, hogy ez a továbbiakban is ugyanígy lesz.

Barátok egymás ellen

A Liverpool vezetőedzője a Chelsea-t irányító Xabi Alonsóról elmondta, együtt nőttek fel, játszottak egymás ellen klubszinten és a válogatottban is.

Most ugyanabban a helyzetben vagyunk, le akarom győzni őt, és ő is minket. Ő egy nagyon jó barát, és minden jót kívánok neki

– fogalmazott Andoni Iraola.