Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a Liverpool-Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő 

A Liverpool–Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő remek párosításnak ígérkezett, azonban a második számú angol kupasorozatban az edzők gyakran pihenőt adnak a legjobb játékosaiknak, így valószínűsíthető volt, hogy egyik sztárcsapat sem a legerősebb összeállításában lép majd pályára az Anfielden. A Liverpool ezt amúgy sem tehette volna meg, hiszen Szoboszlai Dominik, a csapat egyik legfontosabb játékosa, combhajlítóizom-sérülése miatt még a keretben sem szerepelt.

Ligakupa, nyolcaddöntő:

Liverpool–Chelsea

gólszerzők:

Szoboszlai Dominik nem léphetett pályára a Liverpool csapatában

Fotó: Daniel Weir / Sport Press Photo via ZUMA Press

A találkozó előtt Andoni Iraola, a Liverpool edzője elmondta, hogy a sorozatterhelés miatt muszáj rotálnia a csapatát. Ez azért is elengedhetetlen volt, mert vasárnap a bajnoki címvédő Arsenal látogat az Anfieldre. Ebből a szempontból Xabi Alonsónak, a Chelsea edzőjének is a jövőre kellett gondolnia, mivel csapata szombat délután a Manchester Unitedet fogadja a Stamford Bridge-en.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem kapott szerepet a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem került be a Liverpool keretébe, ami minden bizonnyal azt jelenti, hogy a hétvégi rangadóra pihentetik a magyar válogatott balhátvédet. A helyén a görög válogatott Kosztasz Cimikasz futballozott, a kispadon pedig a 22 éves Luke Chambers volt a cserebalhátvéd.

A Liverpool a Mamardashvili – Araujo, Gomez, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas kezdőcsapattal lépett pályára, és a felforgatott összeállítás ellenére rendkívül dominánsan kezdett Iraola csapata. Az első félidőben a Liverpool többet birtokolta a labdát, de sokáig nem tudott nagy helyzetet kialakítani.

A 40. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Chelsea.

Moisés Caicedo kapott egy védők mögé bejátszott labdát, a becsúszó Ryan Gravenberch pedig hátulról elkaszálta az ecuadori középpályást, Darren England játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé az angol válogatott Morgan Rogers állt oda, aki higgadtan a kapu bal oldalába belsőzött a jobbra vetődő Giorgi Mamardashvili mellett (0–1).

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a londoni kékek, ugyanis két perccel később a Liverpool is büntetőt kapott.

Egy bal oldali szöglet után Wesley Fofana kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig ezúttal sem hezitált. Szoboszlai Dominik hiányában a holland Cody Gakpo végezte el a tizenegyest, és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (1–1).