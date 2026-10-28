Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a Liverpool-Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő 

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Szerda este az angol labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében a Liverpool 1–1-es rendes játékidőt követően tizenegyespárbajban legyőzte a Chelsea-t az Anfielden, így Andoni Iraola csapata bejutott a sorozat negyeddöntőjébe. A Liverpool keretében Szoboszlai Dominik sérülés, Kerkez Milos pedig minden bizonnyal pihentetés miatt nem kapott helyet.

A Liverpool–Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő remek párosításnak ígérkezett, azonban a második számú angol kupasorozatban az edzők gyakran pihenőt adnak a legjobb játékosaiknak, így valószínűsíthető volt, hogy egyik sztárcsapat sem a legerősebb összeállításában lép majd pályára az Anfielden. A Liverpool ezt amúgy sem tehette volna meg, hiszen Szoboszlai Dominik, a csapat egyik legfontosabb játékosa, combhajlítóizom-sérülése miatt még a keretben sem szerepelt.

  • Ligakupa, nyolcaddöntő:
  • Liverpool–Chelsea
  • gólszerzők:
Szoboszlai Dominik nem léphetett pályára a Liverpool csapatában
Szoboszlai Dominik nem léphetett pályára a Liverpool csapatában
Fotó: Daniel Weir / Sport Press Photo via ZUMA Press

A találkozó előtt Andoni Iraola, a Liverpool edzője elmondta, hogy a sorozatterhelés miatt muszáj rotálnia a csapatát. Ez azért is elengedhetetlen volt, mert vasárnap a bajnoki címvédő Arsenal látogat az Anfieldre. Ebből a szempontból Xabi Alonsónak, a Chelsea edzőjének is a jövőre kellett gondolnia, mivel csapata szombat délután a Manchester Unitedet fogadja a Stamford Bridge-en.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem kapott szerepet a Liverpoolban

Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem került be a Liverpool keretébe, ami minden bizonnyal azt jelenti, hogy a hétvégi rangadóra pihentetik a magyar válogatott balhátvédet. A helyén a görög válogatott Kosztasz Cimikasz futballozott, a kispadon pedig a 22 éves Luke Chambers volt a cserebalhátvéd.

A Liverpool a Mamardashvili – Araujo, Gomez, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas kezdőcsapattal lépett pályára, és a felforgatott összeállítás ellenére rendkívül dominánsan kezdett Iraola csapata. Az első félidőben a Liverpool többet birtokolta a labdát, de sokáig nem tudott nagy helyzetet kialakítani.

A 40. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Chelsea. 

Moisés Caicedo kapott egy védők mögé bejátszott labdát, a becsúszó Ryan Gravenberch pedig hátulról elkaszálta az ecuadori középpályást, Darren England játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé az angol válogatott Morgan Rogers állt oda, aki higgadtan a kapu bal oldalába belsőzött a jobbra vetődő Giorgi Mamardashvili mellett (0–1).

Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a londoni kékek, ugyanis két perccel később a Liverpool is büntetőt kapott.

Egy bal oldali szöglet után Wesley Fofana kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig ezúttal sem hezitált. Szoboszlai Dominik hiányában a holland Cody Gakpo végezte el a tizenegyest, és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (1–1).

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (C) celebrates scoring the team's first goal during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on October 28, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Cody Gakpo tizenegyesből egyenlített 
Fotó: /Darren Staples / AFP

A második félidő elején a Chelsea futballozott fölényben, ezért Iraola az 58. percben kettős cserére szánta el magát: Lewis Koumas helyére Bradley Barcolát, James McConnell helyére pedig Florian Wirtzet küldte pályára. 

A 61. percben kis híján megfordította a meccset a Liverpool. 

Joe Gomez jobb oldali beadására Ronald Araújo robbant be, de az uruguayi védő közeli fejesét a belga Mike Penders óriási bravúrral hárította.

Négy perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a Chelsea 21 éves kapusa. Ezúttal Barcola húzott befelé balról, betört a tizenhatoson belülre, majd 15 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, de Penders elképesztő reflexmozdulattal hárította a lövést, és szögletre mentett.

Ezt követően a Chelsea átvette az irányítást, a 78. percben pedig kis híján ismét megszerezte a vezetést. 

Egy szép támadás végén Rogers készítette le a labdát a bal oldalon felfutó Marco Palestrának, de az olasz balhátvéd jobb alsó sarokba tartó lövését Mamardashvili óriási bravúrral ki tudta piszkálni.

Az utolsó negyedórában mindkét csapat próbálkozott még, de az eredmény már nem változott, így maradt a döntetlen, és következhetett a tizenegyespárbaj.

Liverpool's Greek defender #21 Kostas Tsimikas fails to score from the penalty spot during the English League Cup fourth round football match between Liverpool and Chelsea at Anfield in Liverpool, north west England on October 28, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a Liverpool-Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő 
Fotó: Darren Staples / AFP

A tizenegyespárbajban a Chelsea részéről az argentin Valentín Barco hibázott a negyedik körben. A liverpooli Tsimikasz eldönthette volna a találkozót, de az ötödik körben ő is hibázott, így a 4–4-es döntetlen után folytatódott a szétlövés. A hetedik körben Gravenberch rontott a Liverpool részéről, de a londoni csapatból Emmanuel Emegha is hibázott, így továbbra sem született döntés. A nyolcadik körben aztán a liverpooli Joe Gomez értékesítette a tizenegyesét, Fofana viszont hibázott, így a Liverpool 6–5-re megnyerte a párbajt, és bejutott a Ligakupa negyeddöntőjébe.

A tizenegyespárbaj a linkre kattintva nézhet meg.  

Angol Ligakupa, nyolcaddöntő:
Manchester City–Brighton 2–2 (1–1) – tizenegyesekkel: 4–3
Bournemouth–Aston Villa 3–0 (1–1)
Fulham–Crystal Palace 0–1 (0–1)
Sunderland–Brentford 3–2 (3–1)
Liverpool–Chelsea 1–1 (1–1) – tizenegyesekkel: 6–5

 

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