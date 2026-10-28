Drámai tizenegyespárbajban dőlt el a Liverpool-Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő 

A Liverpool–Chelsea Ligakupa-nyolcaddöntő remek párosításnak ígérkezett, azonban a második számú angol kupasorozatban az edzők gyakran pihenőt adnak a legjobb játékosaiknak, így valószínűsíthető volt, hogy egyik sztárcsapat sem a legerősebb összeállításában lép majd pályára az Anfielden. A Liverpool ezt amúgy sem tehette volna meg, hiszen Szoboszlai Dominik, a csapat egyik legfontosabb játékosa, combhajlítóizom-sérülése miatt még a keretben sem szerepelt.
- Ligakupa, nyolcaddöntő:
- Liverpool–Chelsea
- gólszerzők:
A találkozó előtt Andoni Iraola, a Liverpool edzője elmondta, hogy a sorozatterhelés miatt muszáj rotálnia a csapatát. Ez azért is elengedhetetlen volt, mert vasárnap a bajnoki címvédő Arsenal látogat az Anfieldre. Ebből a szempontból Xabi Alonsónak, a Chelsea edzőjének is a jövőre kellett gondolnia, mivel csapata szombat délután a Manchester Unitedet fogadja a Stamford Bridge-en.
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem kapott szerepet a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem került be a Liverpool keretébe, ami minden bizonnyal azt jelenti, hogy a hétvégi rangadóra pihentetik a magyar válogatott balhátvédet. A helyén a görög válogatott Kosztasz Cimikasz futballozott, a kispadon pedig a 22 éves Luke Chambers volt a cserebalhátvéd.
A Liverpool a Mamardashvili – Araujo, Gomez, Van Dijk, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Ngumoha, McConnell, Gakpo – Koumas kezdőcsapattal lépett pályára, és a felforgatott összeállítás ellenére rendkívül dominánsan kezdett Iraola csapata. Az első félidőben a Liverpool többet birtokolta a labdát, de sokáig nem tudott nagy helyzetet kialakítani.
A 40. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Chelsea.
Moisés Caicedo kapott egy védők mögé bejátszott labdát, a becsúszó Ryan Gravenberch pedig hátulról elkaszálta az ecuadori középpályást, Darren England játékvezető pedig gondolkodás nélkül a büntetőpontra mutatott. A labda mögé az angol válogatott Morgan Rogers állt oda, aki higgadtan a kapu bal oldalába belsőzött a jobbra vetődő Giorgi Mamardashvili mellett (0–1).
Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek a londoni kékek, ugyanis két perccel később a Liverpool is büntetőt kapott.
Egy bal oldali szöglet után Wesley Fofana kézzel ért a labdához, a játékvezető pedig ezúttal sem hezitált. Szoboszlai Dominik hiányában a holland Cody Gakpo végezte el a tizenegyest, és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (1–1).
A második félidő elején a Chelsea futballozott fölényben, ezért Iraola az 58. percben kettős cserére szánta el magát: Lewis Koumas helyére Bradley Barcolát, James McConnell helyére pedig Florian Wirtzet küldte pályára.
A 61. percben kis híján megfordította a meccset a Liverpool.
Joe Gomez jobb oldali beadására Ronald Araújo robbant be, de az uruguayi védő közeli fejesét a belga Mike Penders óriási bravúrral hárította.
Négy perccel később újabb hatalmas bravúrt mutatott be a Chelsea 21 éves kapusa. Ezúttal Barcola húzott befelé balról, betört a tizenhatoson belülre, majd 15 méterről megcélozta a bal alsó sarkot, de Penders elképesztő reflexmozdulattal hárította a lövést, és szögletre mentett.
Ezt követően a Chelsea átvette az irányítást, a 78. percben pedig kis híján ismét megszerezte a vezetést.
Egy szép támadás végén Rogers készítette le a labdát a bal oldalon felfutó Marco Palestrának, de az olasz balhátvéd jobb alsó sarokba tartó lövését Mamardashvili óriási bravúrral ki tudta piszkálni.
Az utolsó negyedórában mindkét csapat próbálkozott még, de az eredmény már nem változott, így maradt a döntetlen, és következhetett a tizenegyespárbaj.
A tizenegyespárbajban a Chelsea részéről az argentin Valentín Barco hibázott a negyedik körben. A liverpooli Tsimikasz eldönthette volna a találkozót, de az ötödik körben ő is hibázott, így a 4–4-es döntetlen után folytatódott a szétlövés. A hetedik körben Gravenberch rontott a Liverpool részéről, de a londoni csapatból Emmanuel Emegha is hibázott, így továbbra sem született döntés. A nyolcadik körben aztán a liverpooli Joe Gomez értékesítette a tizenegyesét, Fofana viszont hibázott, így a Liverpool 6–5-re megnyerte a párbajt, és bejutott a Ligakupa negyeddöntőjébe.
A tizenegyespárbaj a linkre kattintva nézhet meg.
Angol Ligakupa, nyolcaddöntő:
Manchester City–Brighton 2–2 (1–1) – tizenegyesekkel: 4–3
Bournemouth–Aston Villa 3–0 (1–1)
Fulham–Crystal Palace 0–1 (0–1)
Sunderland–Brentford 3–2 (3–1)
Liverpool–Chelsea 1–1 (1–1) – tizenegyesekkel: 6–5