A Liverpool–Chelsea Ligakupa-mérkőzés drámai tizenegyespárbajban dőlt el, a hazaiak végül bejutottak a negyeddöntőbe. Kerkez Milos ezúttal még a keretbe sem került, így a helyén Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget, aki sokáig nem játszott rosszul, a legfontosabb pillanatban azonban óriásit hibázott. A görög védő kihagyta a továbbjutást érő tizenegyest, majd a lefújás után olyan kritika is megjelent róla, amely Kerkez helyzetét is új megvilágításba helyezheti.

Kosztasz Cimikasz a döntő pillanatban hibázott a Liverpool–Chelsea meccsen Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Liverpool–Chelsea

1–1 (tizenegyesekkel 6–5)

Liverpool–Chelsea: Kerkez Milos helyettese a döntő pillanatban hibázott

Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Andoni Iraola alaposan felforgatta a kezdőcsapatát a Liverpool–Chelsea Ligakupa-mérkőzésen, összesen hét helyen változtatott a Brighton ellen 2–0-ra megnyert bajnokihoz képest. A változtatások egyik érintettje Kerkez Milos volt, aki ezúttal nemcsak a kezdőcsapatból, hanem a teljes meccskeretből kimaradt. A magyar válogatott balhátvéd helyét a görög Kosztasz Cimikasz foglalta el.

Kerkez kimaradása már a találkozó előtt feltűnést keltett. A Liverpoollal kiemelten foglalkozó This Is Anfield beszámolója szerint a magyar játékost nem látták a csapat meccs előtti szállodai érkezésénél sem. Mivel Cimikasz és az ugyancsak balhátvédként bevethető Luke Chambers is a csapattal volt, az oldal már ekkor arra következtetett, hogy Kerkez minden bizonnyal pihenőt kapott.

Cimikasz sokáig nem is okozott különösebb csalódást. Sőt, az első félidőben fontos szerepet játszott a Liverpool egyenlítésében: az ő szöglete után kezezett Wesley Fofana a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Cody Gakpo értékesítette. A rendes játékidő 1–1-es döntetlennel ért véget, így következhetett a tizenegyespárbaj, ahol Cimikasz előtt hatalmas lehetőség nyílt. Aaron Barco hibája után a görög védő úgy állhatott oda a labda mögé, hogy ha belövi a tizenegyesét, a Liverpool továbbjut. Cimikasz azonban csúnyán a kapu fölé lőtt, így a Chelsea életben maradt. A This Is Anfield meccstudósítása egyenesen úgy fogalmazott, hogy a görög játékos pocsékul rúgta fölé a továbbjutást érő büntetőt.

Cimikasz hibája végül nem került a Liverpool továbbjutásába. A drámai párbaj folytatódott, Ryan Gravenberch is rontott, majd Giorgi Mamardashvili védése után Joe Gomez értékesítette a maga büntetőjét. Wesley Fofana ezután a lelátóra bombázta a Chelsea utolsó kísérletét, így a Liverpool 6–5-re megnyerte a párbajt és bejutott a negyeddöntőbe.