A döcögős szezonrajt után a Liverpool formába lendült, Andoni Iraola vezetőedző előtt azonban kemény kihívás áll. A Vörösök a válogatott szünet után sűrű időszak elé néznek, az első meccsük ráadásul a Manchester City elleni rangadó lesz a Premier League-ben.

A Liverpool a Manchester City elleni rangadóval folytatja a szezont

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool kőkemény rangadóval kezd októberben

A Liverpool feszített tempójú sorozata október 11-én a Manchester City elleni hazai mérkőzéssel indul. A találkozót az Anfielden rendezik, és már önmagában az ellenfél miatt is különleges összecsapásra van kilátás.

Az éllovas City az idény első öt bajnokiját egyaránt megnyerte, vagyis Szoboszlai Dominikéknak egy lendületben lévő csapatot kellene megállítaniuk.

A mérkőzés abból a szempontból is érdekes, hogy a rivális klubot bűnösnek ítélték, mivel kilenc idényen keresztül súlyosan megsértette a pénzügyi szabályokat. Emiatt kérdéses, milyen lelkiállapotban lépnek majd pályára a City-játékosok az Anfielden.

A Liverpool szempontjából különösen fontos lehet, hogy milyen formában térnek vissza a sztárok a válogatott kötelezettségeik után. A szezon ezen szakaszában ugyanis már nem csupán az számít, hogy ki van a kezdőben, hanem az is, hogy Iraola mennyire tudja megfelelően menedzselni a rendelkezésére álló keretet. Az mindenesetre nem jó előjel, hogy Alexander Isak és Cody Gakpo is megsérült a Nemzetek Ligája-meccseken, és még nem tudni, hogy mennyit kell kihagyniuk.

A Liverpool számára nagy veszteség lehet Alexander Isak és Cody Gakpo kiválása

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Október 14-én a Bajnokok Ligájában az LASK vendége lesz a Liverpool. Az ausztriai mérkőzés 17:45-kor kezdődik brit idő szerint, vagyis a szokatlanul korai kezdéshez és az utazáshoz is alkalmazkodniuk kell a játékosoknak. Papíron ez lehet a hat októberi mérkőzés közül az egyik könnyebb feladat, ám a This Is Anfield arra figyelmeztet: az osztrák együttesre nem érdemes legyinteni. A LASK ugyanis a BL-playoffban komoly fordítást hajtott végre a Celtic ellen, a Skóciában elszenvedett 3-0-s vereség után hazai pályán 5-1-re ütötte ki riválisát.

Gulácsi Péterékkel is összecsap a Liverpool

A LASK elleni meccs után a Liverpoolnak mindössze három napja marad a regenerációra, október 17-én a Brentford otthonában kell pályára lépnie a Premier League-ben. Egy héten belül ez lesz a harmadik mérkőzése Iraola együttesének, majd október 20-án következik a hónap második Bajnokok Ligája-találkozója, ezúttal már az Anfielden. A Liverpool a Villarreal együttesét fogadja, a BL-ben pedig minden pontnak jelentősége lehet, így a rotáció és a megfelelő terheléselosztás kulcskérdéssé válik.

A Villarreal elleni mérkőzésnek ráadásul magyar szempontból is különleges jelentősége lesz, ugyanis Gulácsi Péter klubja látogat Angliába.

A kiváló kapus egyre nélkülözhetetlenebb a spanyol csapatból, Szoboszlait pedig remekül ismeri, hiszen az RB Leipzigban és a magyar válogatottban is játszottak együtt – utóbbiban Kerkez Milossal is szerepelt.