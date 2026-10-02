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A válogatott szünet után kemény sorozatterhelés vár a Liverpoolra. Szoboszlai Dominikék ebben a hónapban hat mérkőzést játszanak mindössze 17 nap alatt, ráadásul három különböző sorozatban kell helytállniuk. Az október így könnyen a Liverpool idényének meghatározó időszaka lehet.

A döcögős szezonrajt után a Liverpool formába lendült, Andoni Iraola vezetőedző előtt azonban kemény kihívás áll. A Vörösök a válogatott szünet után sűrű időszak elé néznek, az első meccsük ráadásul a Manchester City elleni rangadó lesz a Premier League-ben.

A Liverpool a Manchester City elleni rangadóval folytatja a szezont
A Liverpool a Manchester City elleni rangadóval folytatja a szezont
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpool kőkemény rangadóval kezd októberben

A Liverpool feszített tempójú sorozata október 11-én a Manchester City elleni hazai mérkőzéssel indul. A találkozót az Anfielden rendezik, és már önmagában az ellenfél miatt is különleges összecsapásra van kilátás. 

Az éllovas City az idény első öt bajnokiját egyaránt megnyerte, vagyis Szoboszlai Dominikéknak egy lendületben lévő csapatot kellene megállítaniuk. 

A mérkőzés abból a szempontból is érdekes, hogy a rivális klubot bűnösnek ítélték, mivel kilenc idényen keresztül súlyosan megsértette a pénzügyi szabályokat. Emiatt kérdéses, milyen lelkiállapotban lépnek majd pályára a City-játékosok az Anfielden. 

A Liverpool szempontjából különösen fontos lehet, hogy milyen formában térnek vissza a sztárok a válogatott kötelezettségeik után. A szezon ezen szakaszában ugyanis már nem csupán az számít, hogy ki van a kezdőben, hanem az is, hogy Iraola mennyire tudja megfelelően menedzselni a rendelkezésére álló keretet. Az mindenesetre nem jó előjel, hogy Alexander Isak és Cody Gakpo is megsérült a Nemzetek Ligája-meccseken, és még nem tudni, hogy mennyit kell kihagyniuk.

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo (centre L) celebrates with Liverpool's Swedish striker #09 Alexander Isak (C) after scoring the team's first goal during the pre-season friendly football match between Liverpool and Como at Anfield in Liverpool, north west England on August 16, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
A Liverpool számára nagy veszteség lehet Alexander Isak és Cody Gakpo kiválása
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Október 14-én a Bajnokok Ligájában az LASK vendége lesz a Liverpool. Az ausztriai mérkőzés 17:45-kor kezdődik brit idő szerint, vagyis a szokatlanul korai kezdéshez és az utazáshoz is alkalmazkodniuk kell a játékosoknak. Papíron ez lehet a hat októberi mérkőzés közül az egyik könnyebb feladat, ám a This Is Anfield arra figyelmeztet: az osztrák együttesre nem érdemes legyinteni. A LASK ugyanis a BL-playoffban komoly fordítást hajtott végre a Celtic ellen, a Skóciában elszenvedett 3-0-s vereség után hazai pályán 5-1-re ütötte ki riválisát.

Gulácsi Péterékkel is összecsap a Liverpool

A LASK elleni meccs után a Liverpoolnak mindössze három napja marad a regenerációra, október 17-én a Brentford otthonában kell pályára lépnie a Premier League-ben. Egy héten belül ez lesz a harmadik mérkőzése Iraola együttesének, majd október 20-án következik a hónap második Bajnokok Ligája-találkozója, ezúttal már az Anfielden. A Liverpool a Villarreal együttesét fogadja, a BL-ben pedig minden pontnak jelentősége lehet, így a rotáció és a megfelelő terheléselosztás kulcskérdéssé válik.

A Villarreal elleni mérkőzésnek ráadásul magyar szempontból is különleges jelentősége lesz, ugyanis Gulácsi Péter klubja látogat Angliába. 

A kiváló kapus egyre nélkülözhetetlenebb a spanyol csapatból, Szoboszlait pedig remekül ismeri, hiszen az RB Leipzigban és a magyar válogatottban is játszottak együtt – utóbbiban Kerkez Milossal is szerepelt.

Gulácsi Péter bevetése után elkezdett meccseket nyerni a Villarreal
Gulácsi Péter bevetése után elkezdett meccseket nyerni a Villarreal
Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

A Liverpool klublegendája visszatér az Anfieldre

A következő mérkőzés október 25-én jön, amikor a Brighton látogat az Anfieldre. A mérkőzés a Liverpool szempontjából azért is érdekes, mert a csapat az előző négy alkalommal egyaránt legyőzte hazai pályán riválisát. Az újabb siker azonban nem borítékolható, mert a mostani idényben a Brighton kifejezetten erősen kezdett: az első öt bajnokijából három győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérlege, így a Liverpoolnak aligha lehet félvállról vennie a mérkőzést.

A hatmeccses októberi maraton végül október 28-án zárul, méghozzá egy különösen érdekes Ligakupa-mérkőzéssel. A Liverpool a Chelsea-t fogadja az Anfielden a sorozat negyedik fordulójában. 

A londoni csapatot a Vörösök egykori klasszisa, Xabi Alonso vezeti, aki így ismét visszatér az Anfieldre – ezúttal azonban ellenfélként. 

Chelsea's Spanish Manager Xabi Alonso gestures on the touchline during the English Premier League football match between Brentford and Chelsea at the Gtech Community Stadium in London on September 18, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Xabi Alonso ellenfélként tér vissza az Anfieldre
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Az októberi őrületet egyébként erős novemberi kezdés követi, mert a Ligakupa-meccs után négy nappal már az Arsenal elleni bajnoki rangadó következik. 

A program tehát nem csupán sűrű, hanem akár a szezon végkimenetele szempontjából is meghatározó lehet, hiszen a Liverpool október 11. és 28. között hat mérkőzést játszik, három versenysorozatban. A nyáron érkezett Andoni Iraola számára ez lehet az első igazán komoly teszt arra, hogy a kialakított keret mennyire bírja a terhelést. A spanyol vezetőedzőnek immár nem elég megtalálnia a legjobb kezdőcsapatot, azt is bizonyítania kell, hogy képes megfelelően forgatni játékosait.

A Liverpool októberi programja:

  • Liverpool-Manchester City, október 11. (Premier League) 
  • LASK- Liverpool, október 14. (Bajnokok Ligája)
  • Brentford-Liverpool, október 17. (Premier League)
  • Liverpool-Villarreal, október 20. (Bajnokok Ligája)
  • Liverpool-Brighton, október 25. (Premier League)
  • Liverpool-Chelsea, október 28. (angol Ligakupa)

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