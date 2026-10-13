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Florian Wirtz továbbra is látványosan szenved. A Liverpool német válogatott középpályása nagyon gyengén teljesít a szezonban, a Manchester City elleni vereség után pedig ismét a kritikák kereszttüzébe került.

Florian Wirtz vasárnap az 56. mérkőzését játszotta a Liverpool színeiben, és 47. alkalommal volt a kezdőcsapat tagja a Manchester City elleni, 3-0-s vereség alkalmával. A 116 millió fontért szerződtetett német játékos ezeken a találkozókon hét gólt szerzett és tizenegy gólpasszt adott, az idei szezonban azonban mindössze egyetlen gólpassz fűzödik a nevéhez, a kapuba még nem talált be. A 23 éves labdarúgó már tavaly is sok kritikát kapott, idén pedig ez csak fokozódott. A City elleni vereség után a Liverpool egykori védője, a szakértőként tevékenykedő Jamie Carragher bírálta újra Wirtzet.

22 October 2025, Hesse, Frankfurt/Main: Soccer, men, Champions League, preliminary round, match day 3, Eintracht Frankfurt - Liverpool FC, Deutsche Bank Park: Dominik Szoboszlai (Liverpool FC, l) and Florian Wirtz (Liverpool FC) are happy after the game. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Szoboszlaival ellentétben Wirtz egyelőre nem találja a helyét a Liverpoolban
Fotó: ARNE DEDERT / DPA

A Liverpool korábbi sztárja nem kímélte Florian Wirtzet

A Liverpool-Manchester City mérkőzés után Jamie Carragher a Sky Sports Gary Neville Podcast című műsorában fogalmazta meg kritikáját.

„Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, Florian Wirtz, de ez egyszerűen nem működik, és eddig sem működött. 

Nehezen tudok felidézni akár egyetlen mérkőzést is, amelyet ő nyert volna meg a Liverpoolnak, 

amikor egyértelműen ő volt a csapat legjobbja” – idézte a This is Anfield a korábbi angol válogatott védő szavait.

Wirtzet azért szerződtették, hogy a Premier League egyik sztárjává váljon. Carragher úgy gondolta, a német középpályás olyan játékossá nőheti ki magát, mint Kevin De Bruyne volt a Manchester Cityben, ám a belga karmester szintjétől a német egyelőre fényévekre van. A liverpooli ikon nem kertelt, szerinte Wirtznek nincs helye a kezdőcsapatban.

Former player and television pundit Jamie Carragher works pitchside ahead of the English Premier League football match between Everton and Leeds United at Goodison Park in Liverpool, north west England on November 28, 2020. (Photo by PETER POWELL / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jamie Carragher szerint Florian Wirtznek már nincs helye a Liverpool kezdőjében
Fotó: Peter Powell / POOL/AFP

„Már 55-60 mérkőzésen játszott a Liverpoolban. Ez nagyon sok. És nem látom, hogy változna a helyzet. 

Annak, hogy Florian Wirtz szinte biztos kezdőként minden héten a tízes pozícióban játszik, véget kell vetni. Úgy gondolom, a Liverpool már elegendő lehetőséget adott neki, ki kellene kerülnie a csapatból” 

– hangzott a TV-s szakértő kemény véleménye.

Gólok és gólpasszok nélkül mire megy a Liverpool sztárja?

A Manchester United legendája, Gary Neville sincs elragadtatva Wirtz teljesítményétől. „Néha egyszerűen nem értem, amit látok tőle. A City elleni mérkőzésen néhány fontos helyzetben a labdaátvételei is cserbenhagyták” – hüledezett Neville, aki ugyanakkor elismerte, hogy Wirtz korábbi csapatában, a Bayer Leverkusenben képes volt gólokat szerezni és gólpasszokat adni, vagyis pontosan tudja, milyen fontosak ezek a mutatók.

„De vajon tényleg megérti, mennyire fontos számára, hogy gólokat szerezzen és gólpasszokat adjon?” 

– tette hozzá a szakértő a Liverpool-Manchester City rangadó után.

Neville Kevin De Bruyne-t és Bruno Fernandest hozta fel példaként. Szerinte mindketten folyamatosan arra törekednek, hogy a támadóharmadban döntő hatást gyakoroljanak a mérkőzésre egy góllal vagy gólpasszal.

Florian Wirtz továbbra sem tud állandósítani a jó formát
Florian Wirtz továbbra sem tud állandósítani a jó formát
Fotó: NurPhoto/AFP

„Amikor Wirtzet nézem, mindig az az érzésem, mintha valamilyen labdatartó gyakorlatot látnék, egy olyan labdabirtoklásra épülő játékot, amelyből hiányoznak a gólok. 

Gondolj két dologra: a gólpasszokra és a gólokra, és mindent ezeknek rendelj alá!” 

– fogalmazott az egykori angol válogatott védő.

A Liverpool a Bajnokok Ligájában legközelebb az osztrák LASK otthonában lép pályára, a Premier League-ben pedig Brentfordhoz látogat. Wirtz ezeken a meccseken javíthat a megítélésén, de amennyiben így folytatja, valóban a kispadon találhatja magát.

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