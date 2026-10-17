A Liverpool 2025 nyarán mintegy 26 millió fontért szerződtette Giovanni Leonit a Parmától, az olasz védő azonban rögtön első mérkőzésén súlyosan megsérült. A Southampton elleni szeptemberi Ligakupa-találkozón elszakadt a keresztszalagja, és azóta egyetlen tétmeccsen sem lépett pályára.

Giovanni Leoni több mint egy éve nem lépett pályára a Liverpoolban

Fotó: MI News / NurPhoto/AFP

A 19 éves tehetség az októberi válogatott szünetben már visszatérhetett volna a közös edzésekhez, ám Andoni Iraola csütörtökön újabb rossz hírt közölt: a rehabilitáció egy hónappal tovább tart a tervezettnél.

Tovább csúszik Giovanni Leoni visszatérése a Liverpoolnál

„Több időt vesz igénybe, mint szerettük volna. Az volt a terv, hogy Gio már az előző válogatott szünetben a csapattal edz, de ez várhatóan csak a következőben történik meg, így elvesztettünk egy hónapot” – mondta a Liverpool vezetőedzője.

Iraola elárulta, hogy a sérülés jóval összetettebb volt egy egyszerű keresztszalag-szakadásnál, a térd más részei is károsodtak.

Súlyos sérülés volt, a keresztszalagon kívül sok más része is érintett volt a térdének. Nagyon körültekintően kell eljárnunk a rehabilitációja során. Biztosak akarunk lenni abban, hogy amikor visszatér a csapathoz, megfelelő állapotban lesz

– hangsúlyozta a baszk szakember.

Iraola hozzátette, hogy nem újabb sérülésről, hanem a felépülés elhúzódásáról van szó. Leoni várhatóan a november 9-én kezdődő válogatott szünetben csatlakozhat ismét a közös edzésekhez, a pályára való visszatérésének időpontja azonban egyelőre bizonytalan.

A Liverpool sérültlistája továbbra is hosszú: Conor Bradley januári térdsérülése után már közel jár ahhoz, hogy részlegesen bekapcsolódjon a csapatedzésekbe, ám a tényleges visszatérés még messze van, míg az Achilles-ín-sérülésből lábadozó Hugo Ekitikének még több időre van szüksége.

A szombati, Brentford elleni (16 óra) Premier League-mérkőzés előtt Szoboszlai Dominik, Alexander Isak és Cody Gakpo szereplése is bizonytalan. A három játékos az előző két találkozót kihagyta – ám esetükben a visszatérés nincs kizárva Iraola elmondása szerint –, Ryan Gravenberch pedig eltiltás miatt nem játszhat.