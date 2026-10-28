Lerántotta a leplet a Liverpool öltözőjében uralkodó hangulatról a csapat középpályása, Trey Nyoni. A 19 éves angol labdarúgó – aki már most több játékpercet kapott Andoni Iraola vezetőedzőtől, mint tavaly az egész szezonban Arne Slottól – a szerda esti Liverpool-Chelsea Ligakupa-mérkőzés előtt elárulta, mindenki nagyon pozitív az Anfielden, miután a csapat mind a négy előző találkozóját megnyerte.

Trey Nyoni a liverpooli öltöző hangulatáról beszélt

Fotó: BRANISLAV RACKO / AFP

Liverpool-Chelsea (Ligakupa)

szerda, 21.00, tv: Match 4

Trey Nyoni a liverpooli öltöző hangulatáról

Trey Nyoni többek közt Szoboszlai Dominik sérülése és Curtis Jones távozása miatt is kapott már most több szerepet ebben a szezonban, mint az előzőben. A Liverpool az elmúlt hetekben a LASK-ot, a Brentfordot, a Villarrealt és a Brightont is legyőzte – a 19 éves középpályás pedig kétszer kezdőként, kétszer pedig csereként lépett pályára ezeken a meccseken.

Nyilvánvalóan jó a hangulat. Mindenki pozitív most, és igazi hit van a csapatban

– mondta az öltözői légkörről Nyoni.

A 19 éves labdarúgó elmondta, neki mindig is az volt a motivációja, hogy akár egy percet, ötöt, tízet, vagy kilencvenet van a pályán, megpróbálja a legtöbbet kihozni abból.

Jó játszani, és persze tapasztalatot szerezni, ami fontos

– idézi a liverpool.com Trey Nyoni szavait, aki tehát egyre fontosabb szerepet játszik Liverpoolban.