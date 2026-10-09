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Újra együtt az egész csapat. A Liverpool játékosai divatos ruhákban érkeztek meg a klub edzőközpontjába, és ezúttal Szoboszlai Dominik mellett mások is magukra vonták a figyelmet a öltözékükkel.

Különleges ruhákban érkeztek meg Liverpoolba a klub labdarúgói. A hazájuk nemzeti csapatában szereplő játékosok kéthetes válogatott szünetet követően tértek vissza a Vörösök edzőközpontjába. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Szoboszlai Dominik megint divatos szettben jelent meg, de nem a magyar középpályás volt az egyetlen, aki feltűnést keltett az öltözékével.

Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgója
Szoboszlai Dominik mellett más is feltűnést keltett Liverpoolban a ruhájával
Fotó: Liverpool FC
  • Liverpool-Manchester City (Premier League)
  • vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik egy mintás pólóra felvett kockás ingben és egy bő szabású, fekete nadrágban érkezett vissza Liverpoolba, miután a magyar labdarúgó-válogatottal négy Nemzete Ligája-mérkőzésen is szerepelt. A klub honlapjára egy egész fotósorozat felkerült arról, ahogy a klub játékosai megérkeztek az edzőközpontba. Ruhájával pedig ezúttal nem csak a 25 éves középpályás keltett nagy feltűnést.

A szurkolók az uruguayi Ronald Araújo rózsaszín felsőjére és a német Florian Wirtz sapkájára is felkapták a fejüket. Sőt, a brazil kapus, Alisson Becker hosszú nadrágban, de zokni nélkül, egy vörös színű papucsban jelent meg, amit szintén kirívónak találtak a rajongók.

Fotókon a Liverpool játékosainak ruhái:

Galéria: Fotókon a Liverpool labdarúgóinak divatos ruhái
Fotó: Liverpool FC
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A Liverpool játékosai divatos ruhákban érkeztek meg a klub edzőközpontjába

A Liverpool válogatott játékosai alig tértek vissza, Andoni Iraola együttese rögtön hatalmas feladat vár. Vasárnap ugyanis a Manchester City látogat az Anfieldre.

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