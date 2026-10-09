Különleges ruhákban érkeztek meg Liverpoolba a klub labdarúgói. A hazájuk nemzeti csapatában szereplő játékosok kéthetes válogatott szünetet követően tértek vissza a Vörösök edzőközpontjába. Ahogy arról az Origo Sport is beszámolt, Szoboszlai Dominik megint divatos szettben jelent meg, de nem a magyar középpályás volt az egyetlen, aki feltűnést keltett az öltözékével.

Szoboszlai Dominik mellett más is feltűnést keltett Liverpoolban a ruhájával

Fotó: Liverpool FC

Liverpool-Manchester City (Premier League)

vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik egy mintás pólóra felvett kockás ingben és egy bő szabású, fekete nadrágban érkezett vissza Liverpoolba, miután a magyar labdarúgó-válogatottal négy Nemzete Ligája-mérkőzésen is szerepelt. A klub honlapjára egy egész fotósorozat felkerült arról, ahogy a klub játékosai megérkeztek az edzőközpontba. Ruhájával pedig ezúttal nem csak a 25 éves középpályás keltett nagy feltűnést.

A szurkolók az uruguayi Ronald Araújo rózsaszín felsőjére és a német Florian Wirtz sapkájára is felkapták a fejüket. Sőt, a brazil kapus, Alisson Becker hosszú nadrágban, de zokni nélkül, egy vörös színű papucsban jelent meg, amit szintén kirívónak találtak a rajongók.

Fotókon a Liverpool játékosainak ruhái: