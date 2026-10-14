A Liverpool szerda este 18.45-től a LASK vendégeként folytatja szereplését a Bajnokok Ligája alapszakaszában. Az angol együttes az első fordulóban Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister góljával 2–1-re legyőzte az Atlético Madridot, a hétvégén azonban súlyos, 3–0-s vereséget szenvedett a Manchester Citytől a Premier League-ben. Andoni Iraola csapata Ausztriában szeretne javítani, ám a vezetőedzőnek több meghatározó játékosát is nélkülöznie kell.

Andoni Iraola ezúttal kihagyta Kerkez Milost a Liverpool kezdőcsapatából

Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpool kezdőcsapata a LASK ellen: Alisson – Frimpong, Araújo, Jacquet, Cimikasz – Gravenberch, Nyoni – Barcola, Wirtz, Ngumoha – Koumas

Our team to take on LASK ✊ #UCL https://t.co/8vObg7mgLF — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2026

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül kezd a Liverpool

A magyar válogatott csapatkapitánya combhajlítóizom-sérülés miatt már a Manchester City elleni rangadót is kihagyta, és a linzi összecsapásra sem utazott el. Szoboszlai mellett Alexander Isak és Cody Gakpo sem áll Iraola rendelkezésére, így az angol együttes támadójátékából több fontos futballista is hiányzik.

Kerkez Milos ugyanakkor bekerült az Ausztriába utazó 23 fős keretbe, ám a baszk szakember ezúttal nem nevezte a kezdőcsapatba. A magyar válogatott balhátvéd helyén Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget, aki a csapatkapitányi karszalagot is viseli.

A Liverpool vezetőedzője négy helyen változtatott a Manchester City elleni kezdőcsapathoz képest. Virgil van Dijk, Kerkez Milos, Alexis Mac Allister és Víctor Munoz helyére Jeremie Frimpong, Kosztasz Cimikasz, Trey Nyoni és Rio Ngumoha került.

A támadósorban ezúttal is Lewis Koumas szerepel középcsatárként, mögötte pedig Ngumoha, Florian Wirtz és Bradley Barcola próbálja feltörni az osztrák csapat védelmét.

Érdekesség, hogy legutóbb február 11-én fordult elő olyan tétmérkőzésen, hogy sem Szoboszlai Dominik, sem Kerkez Milos nem szerepelt a Liverpool kezdőcsapatában. Akkor a Sunderland elleni bajnokin Szoboszlai eltiltás miatt hiányzott, Kerkez pedig csere volt.

A LASK–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés szerdán 18.45-kor kezdődik a linzi Raiffeisen Arénában.