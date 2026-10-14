A Liverpool a Manchester City elleni vasárnapi, 3–0-s hazai vereség után igyekezett javítani a Bajnokok Ligájában, amelynek első fordulójában 2–1-re legyőzte az Atlético Madridot. Andoni Iraola alaposan felforgatta a kezdőcsapatát a LASK–Liverpool összecsapásra: Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister a kispadon kapott helyet, míg Szoboszlai Dominik túlterheltség és sérülés miatt nem szerepelt a meccskeretben, Kerkez Milos pedig szintén a cserepadról várta a bevetést. Érdekesség, hogy legutóbb február 11-én, a Sunderland elleni bajnokin fordult elő tétmérkőzésen, hogy egyik magyar sem kezdett a Liverpoolban.

Bradley Barcola triplázott, a Liverpool kilencgólos meccsen nyert

Fotó: Branislav Racko / AFP

A Vörösök csapatkapitánya ezúttal a görög Kosztasz Cimikasz lett, a támadósorban pedig a fiatal Rio Ngumoha és Lewis Koumas is lehetőséget kapott. Az Opta statisztikái szerint a Liverpool kezdőcsapatának átlagéletkora mindössze 24 év és 186 nap volt, ami a klub történetének harmadik legfiatalabb összeállítása a Bajnokok Ligájában. Ennél fiatalabb tizeneggyel csak 2001 szeptemberében, a Borussia Dortmund ellen (24 év és 136 nap), valamint 2020 decemberében, a Midtjylland ellen (24 év és 26 nap) lépett pályára a hatszoros BEK/BL-győztes.

A Liverpool 2023-ban már kétszer találkozott az osztrák együttessel az Európa-liga csoportkörében, és mindkét mérkőzést megnyerte: Linzben 3–1-re, az Anfielden 4–0-ra.

A Liverpool sztárja megtörte a gólcsendjét

A LASK bátran kezdte a mérkőzést, a Liverpool azonban fokozatosan átvette az irányítást, és a 22. percben megszerezte a vezetést. Cimikasz bal oldali szögletére Ronald Araújo érkezett kiváló ütemben, és hét méterről a bal alsó sarokba fejelt (0–1). Az uruguayi védő ezzel első gólját szerezte a Liverpool színeiben.

Alig két perccel később már kettővel vezettek az angolok. Ngumoha remek cselekkel tört be a jobb oldalról a tizenhatoson belülre, majd elesett, a labdát azonban Koumas szerezte meg és Bradley Barcola elé készítette, aki 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0–2).

A francia támadó számára különösen fontos volt a találat, hiszen ez volt az első gólja a Liverpool színeiben. A Paris Saint-Germaintől a nyáron, bónuszokkal együtt 123 millió fontért megszerzett szélső az első hat liverpooli tétmérkőzésén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, ami miatt egyre több kritikát kapott az angol sajtóban. Iraola a találkozó előtt mégis hangsúlyozta, hogy száz százalékig bízik benne és Florian Wirtzben.