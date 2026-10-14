A Liverpool a Manchester City elleni vasárnapi, 3–0-s hazai vereség után igyekezett javítani a Bajnokok Ligájában, amelynek első fordulójában 2–1-re legyőzte az Atlético Madridot. Andoni Iraola alaposan felforgatta a kezdőcsapatát a LASK–Liverpool összecsapásra: Virgil van Dijk és Alexis Mac Allister a kispadon kapott helyet, míg Szoboszlai Dominik túlterheltség és sérülés miatt nem szerepelt a meccskeretben, Kerkez Milos pedig szintén a cserepadról várta a bevetést. Érdekesség, hogy legutóbb február 11-én, a Sunderland elleni bajnokin fordult elő tétmérkőzésen, hogy egyik magyar sem kezdett a Liverpoolban.
A Vörösök csapatkapitánya ezúttal a görög Kosztasz Cimikasz lett, a támadósorban pedig a fiatal Rio Ngumoha és Lewis Koumas is lehetőséget kapott. Az Opta statisztikái szerint a Liverpool kezdőcsapatának átlagéletkora mindössze 24 év és 186 nap volt, ami a klub történetének harmadik legfiatalabb összeállítása a Bajnokok Ligájában. Ennél fiatalabb tizeneggyel csak 2001 szeptemberében, a Borussia Dortmund ellen (24 év és 136 nap), valamint 2020 decemberében, a Midtjylland ellen (24 év és 26 nap) lépett pályára a hatszoros BEK/BL-győztes.
A Liverpool 2023-ban már kétszer találkozott az osztrák együttessel az Európa-liga csoportkörében, és mindkét mérkőzést megnyerte: Linzben 3–1-re, az Anfielden 4–0-ra.
A Liverpool sztárja megtörte a gólcsendjét
A LASK bátran kezdte a mérkőzést, a Liverpool azonban fokozatosan átvette az irányítást, és a 22. percben megszerezte a vezetést. Cimikasz bal oldali szögletére Ronald Araújo érkezett kiváló ütemben, és hét méterről a bal alsó sarokba fejelt (0–1). Az uruguayi védő ezzel első gólját szerezte a Liverpool színeiben.
Alig két perccel később már kettővel vezettek az angolok. Ngumoha remek cselekkel tört be a jobb oldalról a tizenhatoson belülre, majd elesett, a labdát azonban Koumas szerezte meg és Bradley Barcola elé készítette, aki 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (0–2).
A francia támadó számára különösen fontos volt a találat, hiszen ez volt az első gólja a Liverpool színeiben. A Paris Saint-Germaintől a nyáron, bónuszokkal együtt 123 millió fontért megszerzett szélső az első hat liverpooli tétmérkőzésén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, ami miatt egyre több kritikát kapott az angol sajtóban. Iraola a találkozó előtt mégis hangsúlyozta, hogy száz százalékig bízik benne és Florian Wirtzben.
Barcola pedig hamarosan újabb góllal hálálta meg a bizalmat.
A 37. percben Wirtz remek ütemű kiugratásával a francia támadó került helyzetbe, aki nagyszerű labdaátvétel után hét méterről a bal alsó sarokba lőtt, ezzel megszerezte második találatát (0–3).
A Liverpool elképesztő első félidei fölényét történelmi statisztika is alátámasztotta: az Opta adatai szerint az angol együttes 19 alkalommal próbálkozott kapura lövéssel a szünetig, amivel rekordot állított fel. Amióta az Opta gyűjti az erre vonatkozó adatokat, vagyis a 2003–2004-es idény óta, egyetlen vendégcsapat sem jutott el ennyi lövésig egy Bajnokok Ligája-mérkőzés első játékrészében.
Barcola mesterhármast szerzett, elképesztő gólzápor lett a vége
A fordulás után sem vett vissza a Liverpool, amelynek mindössze hat perc kellett az újabb találathoz. Cimikasz az alapvonal közeléből ívelte középre a labdát, a mindössze 170 centiméter magas Jeremie Frimpong pedig tíz méterről, látványos fejessel vette be a kaput: a labda a bal kapufáról pattant a hálóba (0–4).
A hazaiak az egy órához közeledve kezdtek magukra találni, és a 63. percben szépítettek: a nem sokkal korábban beállt Robert Ljubicic Dibango bal oldali passza után hét méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1–4).
A Liverpool azonban gyorsan válaszolt, a 66. percben pedig megszületett a mérkőzés egyik legfontosabb pillanata. Ngumoha indításával Frimpong lépett ki a jobb szélen, majd pontosan középre adott, az érkező Barcolának pedig négy méterről már csak az üres kapuba kellett passzolnia (1–5).
A 24 éves francia szélső ezzel pályafutása első mesterhármasát szerezte, méghozzá ugyanazon a mérkőzésen, amelyen először talált be a Liverpool játékosaként.
Hat perccel később már a hatodik góljukat ünnepelhették az angolok. Frimpong szerzett labdát a jobb oldalon, majd középre adott, Lewis Koumas pedig nyolc méterről, kapásból Jungwirth lábai között a hálóba lőtt (1–6). A 21 éves walesi támadónak korábban két gólját is érvénytelenítették les miatt, harmadszorra azonban már semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy betaláljon.
Koumas ráadásul különleges bravúrt hajtott végre: az Opta szerint a Liverpool történetében mindössze a második olyan, legfeljebb 21 éves játékos lett, aki egy Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólt szerzett és gólpasszt is adott. Korábban egyedül Steven Gerrard volt erre képes, aki 2001 októberében, ugyancsak 21 évesen, a Dinamo Kijev ellen produkálta ugyanezt.
A mérkőzés utolsó negyedórájában azonban váratlanul megroppant a Liverpool védekezése. A 74. percben Dibango bal oldali beadására Florian Flecker érkezett a hosszú oldalon, és látványos csukafejessel szépített, majd négy perccel később szinte lemásolta a gólját az osztrák középpályás: ismét Dibango adott középre balról, Flecker pedig ezúttal 11 méterről, kapásból bombázott a jobb alsó sarokba (3–6).
Az eredmény ezután már nem változott, a Kerkezt végig a kispadon tartó Liverpool a győzelemmel két forduló után hat ponttal állt a Bajnokok Ligájában, szombaton 16 órától pedig a Brentford otthonában folytatja a Premier League szereplését.