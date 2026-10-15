A Liverpool a Manchester City elleni súlyos, 3–0-s vereség után a Bajnokok Ligájában javított, szerda este 6–3-ra legyőzte az osztrák LASK-ot. Andoni Iraola több kulcsemberét is pihentette: a sérült Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem lépett pályára, utóbbi végig a kispadon maradt. A magyar válogatott balhátvéd helyén lehetőséget kapó Kosztasz Cimikasz azonban két gólpasszal járult hozzá a sikerhez, miközben Bradley Barcola mesterhármassal, Florian Wirtz pedig remek játékkal válaszolt az elmúlt napok kritikáira.

Kosztasz Cimikasz két gólpasszal segítette a Liverpoolt

Fotó: Branislav Racko/AFP

Kerkez Milos helyettese csapatkapitányként bizonyított

Cimikasz számára különleges volt a LASK–Liverpool, hiszen Virgil van Dijk távollétében először viselhette a csapatkapitányi karszalagot. A görög balhátvéd már a 22. percben főszereplővé lépett elő, amikor szögletéből Ronald Araújo megszerezte a vezetést, majd a második félidő elején Jeremie Frimpong gólját is ő készítette elő.

A 30 éves futballista ezzel alaposan feledtette legutóbbi kezdőként nyújtott teljesítményét. Szeptember 12-én, a Fulham elleni 0–0-s bajnokin ugyanis annyira gyengén játszott, hogy Iraola már a szünetben lecserélte, és Kerkezt küldte a helyére.

A This Is Anfield 8-as osztályzatot adott Cimikasznak. A portál szerint a görög védő sokkal magabiztosabban futballozott, nyomás alatt is higgadtan játszotta meg a labdát, és különösen a pontrúgásai voltak veszélyesek. Az Araújónak adott gólpasszát és a Frimpongnak küldött beadását egyaránt nagyszerűnek nevezték.

A Liverpool Echo valamivel szigorúbb volt, 7-esre értékelte a magyar válogatott játékos helyettesét. Ian Doyle kiemelte, hogy Cimikasz támadásban jelentősen javult korábbi teljesítményeihez képest, a mérkőzés hajrájában azonban védekezésben többször is eltűnt. A Goal.com szintén 7-est adott a görögnek, hangsúlyozva, hogy a LASK szélsői az utolsó félórában komoly nehézségek elé állították.

Barcola és Wirtz látványos választ adott a kritikákra

A mérkőzés legnagyobb nyertese kétségtelenül Bradley Barcola volt. A Paris Saint-Germaintől a nyáron, bónuszokkal együtt 123 millió fontért szerződtetett francia támadó első hat liverpooli tétmeccsén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, a LASK ellen azonban rögtön mesterhármast szerzett.