A Liverpool a Manchester City elleni súlyos, 3–0-s vereség után a Bajnokok Ligájában javított, szerda este 6–3-ra legyőzte az osztrák LASK-ot. Andoni Iraola több kulcsemberét is pihentette: a sérült Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos sem lépett pályára, utóbbi végig a kispadon maradt. A magyar válogatott balhátvéd helyén lehetőséget kapó Kosztasz Cimikasz azonban két gólpasszal járult hozzá a sikerhez, miközben Bradley Barcola mesterhármassal, Florian Wirtz pedig remek játékkal válaszolt az elmúlt napok kritikáira.
Kerkez Milos helyettese csapatkapitányként bizonyított
Cimikasz számára különleges volt a LASK–Liverpool, hiszen Virgil van Dijk távollétében először viselhette a csapatkapitányi karszalagot. A görög balhátvéd már a 22. percben főszereplővé lépett elő, amikor szögletéből Ronald Araújo megszerezte a vezetést, majd a második félidő elején Jeremie Frimpong gólját is ő készítette elő.
A 30 éves futballista ezzel alaposan feledtette legutóbbi kezdőként nyújtott teljesítményét. Szeptember 12-én, a Fulham elleni 0–0-s bajnokin ugyanis annyira gyengén játszott, hogy Iraola már a szünetben lecserélte, és Kerkezt küldte a helyére.
A This Is Anfield 8-as osztályzatot adott Cimikasznak. A portál szerint a görög védő sokkal magabiztosabban futballozott, nyomás alatt is higgadtan játszotta meg a labdát, és különösen a pontrúgásai voltak veszélyesek. Az Araújónak adott gólpasszát és a Frimpongnak küldött beadását egyaránt nagyszerűnek nevezték.
A Liverpool Echo valamivel szigorúbb volt, 7-esre értékelte a magyar válogatott játékos helyettesét. Ian Doyle kiemelte, hogy Cimikasz támadásban jelentősen javult korábbi teljesítményeihez képest, a mérkőzés hajrájában azonban védekezésben többször is eltűnt. A Goal.com szintén 7-est adott a görögnek, hangsúlyozva, hogy a LASK szélsői az utolsó félórában komoly nehézségek elé állították.
Barcola és Wirtz látványos választ adott a kritikákra
A mérkőzés legnagyobb nyertese kétségtelenül Bradley Barcola volt. A Paris Saint-Germaintől a nyáron, bónuszokkal együtt 123 millió fontért szerződtetett francia támadó első hat liverpooli tétmeccsén sem gólt, sem gólpasszt nem jegyzett, a LASK ellen azonban rögtön mesterhármast szerzett.
A Liverpool Echo és a This Is Anfield egyaránt 9-es osztályzattal jutalmazta, míg a Goal.com maximális, 10-es értékelést adott neki.
Az Echo szerint a francia támadó minden labdaérintése veszélyt jelentett az osztrákokra, és végre megmutatta, miért fizetett érte ekkora összeget a Liverpool. A This Is Anfield a helyzetkihasználását, a cseleit és Wirtzcel kialakított összjátékát dicsérte, ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a LASK lényegesen gyengébb ellenfél volt, mint amilyenekkel a Vörösöknek a Premier League-ben kell megküzdeniük.
Wirtz szintén jelentős javulást mutatott a Manchester City elleni mérkőzéshez képest. A német középpályás vasárnap még 5-ös osztályzatot kapott az Echótól és a This Is Anfieldtől, ezúttal azonban mindkét lap, valamint a Goal.com is 8-asra értékelte.
„Egyszerűen túl jó volt ehhez a szintű ellenfélhez” – írta az Echo, amely szerint az osztrák védők képtelenek voltak mit kezdeni Wirtz mozgásával és pontos passzaival. A portál a német szezonbeli legjobb teljesítményeként jellemezte a linzi produkcióját.
A This Is Anfield úgy vélte, hogy Wirtz számára a nemzetközi kupamérkőzések tempója és a rendelkezésére álló nagyobb területek egyelőre kedvezőbbek, mint a Premier League-ben tapasztalható körülmények. Külön kiemelték Barcolának adott gólpasszát, amely remekül megmutatta a német játékintelligenciáját.
A két futballistát a mérkőzés előtt megvédő Iraola természetesen elégedetten értékelt a lefújás után.
„Nagyon örülök Bradley sikerének, mert tegnap még arról kérdeztetek, hogy ő és Florian nem hozzák a számokat. Szerintem ma mindketten nagyon-nagyon jól játszottak, és döntő különbséget jelentettek. Bradley a mesterhármasán túl is állandó veszélyt jelentett az egy az egy elleni játékával és a védők mögé történő beindulásaival. Florian pedig sokat segített a játék irányításában, remekül találta meg az üres területeket. Nagyon örülök mindkettőjüknek” – mondta a Liverpool vezetőedzője.
Iraola elárulta, miért kapott három gólt a Liverpool
A Liverpool hat találata mellett a három kapott gól is nagy figyelmet kapott az angol sajtóban. Különösen érdekes Frimpong megítélése, aki egy gólt szerzett és két gólpasszt adott, a Goal.com pedig 9-esre értékelte a teljesítményét, a Liverpool Echo és a This Is Anfield viszont csak 7-est adott neki. Utóbbi portál szerint a holland szélső védő támadásban nagyszerűen teljesített, a három kapott gólból azonban legalább kettőnél őt is felelősség terhelte.
Iraola a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a védelem megingását is megmagyarázta. A baszk szakember a 62. percben egyszerre cserélte le két belső védőjét, Ronald Araújót és Jérémy Jacquet-t, akik helyére Virgil van Dijk és Joe Gomez érkezett.
Megvan az oka annak, hogy az edzők általában sosem cserélik le egyszerre a két belső védőjüket. Nehéz, amikor egy teljesen új párosnak kell azonnal összeszoknia. Ugyanakkor négygólos vezetésnél már a következő mérkőzésre is gondolnom kellett, hiszen kevesebb mint három nap múlva a Brentford ellen játszunk
– ismerte el Iraola, aki szerint a döntés a játékosok pihentetése szempontjából indokolt volt.
Az angol együttes szombaton 16 órától a Brentford otthonában folytatja szereplését a Premier League-ben, majd kedden a Gulácsi Pétert a soraiban tudó Villarreal ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.