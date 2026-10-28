Kitiltotta a vendég szurkolókat a Liverpool-Lens Bajnokok Ligája-mérkőzésről az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). Sőt, a francia drukkerek már az RB Leipzig elleni találkozón sem lehetnek ott a lelátón, mert múlt héten a Club Brugge otthonában görögtüzeket és petárdákat dobáltak a pályára és hazai tábor felé.

A Liverpool és az RB Leipzig elleni BL-mérkőzésekről is kitiltotta a Lens szurkolóit az UEFA

Fotó: Jan De Meuleneir / PsnewZ via ZUMA Press

A Liverpool és az RB Leipzig elleni mérkőzésekről is kitiltották a Lens szurkolóit

Az UEFA két idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésről tiltotta ki a Lens szurkolóit a Club Brugge elleni találkozón történtek, valamint egy korábbi felfüggesztett büntetés miatt – amit hasonlóan pirotechnikai eszközök használata miatt kaptak.

A Lens szurkolók kitiltása az alábbi két mérkőzésre vonatkozik:

november 24: RB Leipzig-Lens

január 27: Liverpool-Lens

A döntés tehát három magyar labdarúgót is érint, a lipcseieknél játszó Orbán Willi és a Vörösöket erősítő Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik – januárig szinte biztosen felépül a sérüléséből – is úgy léphetnek majd pályára, hogy kizárólag hazai szurkolók lesznek a lelátón.

Az UEFA egyébként a Club Brugge-re is lecsapott, a belga klub 80 ezer eurós (29,4 millió Ft) pénzbírságot kapott.