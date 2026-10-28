Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az UEFA két idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésről kitiltotta a Lens szurkolóit, mert görögtüzeket és petárdákat dobáltak a pályára és az ellenfél tábora felé a Club Brugge otthonában. A döntés a magyar labdarúgókat is foglalkoztató Liverpool és RB Leipzig elleni mérkőzéseket érinti.

Kitiltotta a vendég szurkolókat a Liverpool-Lens Bajnokok Ligája-mérkőzésről az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). Sőt, a francia drukkerek már az RB Leipzig elleni találkozón sem lehetnek ott a lelátón, mert múlt héten a Club Brugge otthonában görögtüzeket és petárdákat dobáltak a pályára és hazai tábor felé. 

A Liverpool és az RB Leipzig elleni BL-mérkőzésekről is kitiltotta a Lens szurkolóit az UEFA
A Liverpool és az RB Leipzig elleni BL-mérkőzésekről is kitiltotta a Lens szurkolóit az UEFA
Fotó: Jan De Meuleneir / PsnewZ via ZUMA Press

A Liverpool és az RB Leipzig elleni mérkőzésekről is kitiltották a Lens szurkolóit 

Az UEFA két idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésről tiltotta ki a Lens szurkolóit a Club Brugge elleni találkozón történtek, valamint egy korábbi felfüggesztett büntetés miatt – amit hasonlóan pirotechnikai eszközök használata miatt kaptak.  

A Lens szurkolók kitiltása az alábbi két mérkőzésre vonatkozik:

  • november 24: RB Leipzig-Lens
  • január 27: Liverpool-Lens

A döntés tehát három magyar labdarúgót is érint, a lipcseieknél játszó Orbán Willi és a Vörösöket erősítő Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik – januárig szinte biztosen felépül a sérüléséből – is úgy léphetnek majd pályára, hogy kizárólag hazai szurkolók lesznek a lelátón. 

Az UEFA egyébként a Club Brugge-re is lecsapott, a belga klub 80 ezer eurós (29,4 millió Ft) pénzbírságot kapott.

Szoboszlai miatt távozott, most bosszút állhat a Liverpool legendája
Rossz hír a Liverpool szurkolóinak: Szoboszlai mellett Kerkez sorsa is kérdéses
Kane megelőzte Mbappét és Yamalt, 25 év után lett ismét angol aranylabdás
Szóljon hozzá!