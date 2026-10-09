A Premier League hatodik fordulójának rangadóján a Liverpool vasárnap az Anfielden fogadja a listavezető Manchester Cityt, amely eddig mind az öt bajnokiját megnyerte. Andoni Iraola csapata szintén veretlen, ám a válogatott szünet alatt több sérülés is nehezítette a felkészülését. A baszk szakember pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette a legrosszabb híreket: Alexander Isak és Cody Gakpo sem állhat rendelkezésére.

Andoni Iraolának nincs könnyű dolga a sérülések miatt a Liverpoolnál

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Alexander Isak és Cody Gakpo sem játszhat, sajnos még nem állnak készen. Mindketten a válogatott szünetben sérültek meg. Ilyenkor az ember mindig abban reménykedik, hogy az orvos nem hívja rossz hírekkel, de most nem volt szerencsénk

– mondta Iraola.

A Liverpool vezetőedzője a sérülések természetéről is részletesebben beszélt. Gakpo bokája egy kemény belépő után sérült meg, a holland támadó már egyénileg dolgozik, de továbbra is fájdalmakkal küzd. Isak combizomsérülést szenvedett, amelyet Iraola kisebb problémának nevezett.

„Egyikük sérülése sem tűnik hosszú távúnak. Napról napra figyeljük az állapotukat, de vasárnap még egyikük sem játszhat” – tette hozzá a szakember.

A két támadó kiesése különösen érzékenyen érinti a Liverpoolt, hiszen Hugo Ekitiké továbbra sem bevethető, így a csatárposzton alaposan megfogyatkoztak Iraola lehetőségei.

A védelemmel kapcsolatban ugyanakkor jó hírt kapott a tréner: Jérémy Jacquet bevethető lesz a Manchester City ellen, miután elővigyázatosságból kihagyta a francia válogatott egyik mérkőzését.

„Nagyon jól teljesít, de igazán csak akkor lehet értékelni a képességeit, ha az ember naponta együtt dolgozik vele. Örülök, hogy bemutatkozhatott a francia válogatottban, ráadásul remekül játszott. Ugyanakkor még hosszú út áll előtte” – méltatta fiatal védőjét Iraola.

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A baszk edző elárulta, hogy jelenleg Lewis Koumas az egyetlen bevethető, hagyományos középcsatár a keretben, ugyanakkor más posztokon szereplő játékosokkal is számolhat.

„Koumasban bízunk. Már fontos pillanatokban is bizonyította, hogy készen áll a feladatra. Jelenleg ő az egyetlen klasszikus kilencesünk, de vannak olyan szélsőink is, akik képesek középen futballozni. Federico Chiesa visszatérésére is van esély, bár mostanában nem kapott játékperceket” – magyarázta Iraola.