A Premier League hatodik fordulójának rangadóján a Liverpool vasárnap az Anfielden fogadja a listavezető Manchester Cityt, amely eddig mind az öt bajnokiját megnyerte. Andoni Iraola csapata szintén veretlen, ám a válogatott szünet alatt több sérülés is nehezítette a felkészülését. A baszk szakember pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette a legrosszabb híreket: Alexander Isak és Cody Gakpo sem állhat rendelkezésére.
Alexander Isak és Cody Gakpo sem játszhat, sajnos még nem állnak készen. Mindketten a válogatott szünetben sérültek meg. Ilyenkor az ember mindig abban reménykedik, hogy az orvos nem hívja rossz hírekkel, de most nem volt szerencsénk
– mondta Iraola.
A Liverpool vezetőedzője a sérülések természetéről is részletesebben beszélt. Gakpo bokája egy kemény belépő után sérült meg, a holland támadó már egyénileg dolgozik, de továbbra is fájdalmakkal küzd. Isak combizomsérülést szenvedett, amelyet Iraola kisebb problémának nevezett.
„Egyikük sérülése sem tűnik hosszú távúnak. Napról napra figyeljük az állapotukat, de vasárnap még egyikük sem játszhat” – tette hozzá a szakember.
A két támadó kiesése különösen érzékenyen érinti a Liverpoolt, hiszen Hugo Ekitiké továbbra sem bevethető, így a csatárposzton alaposan megfogyatkoztak Iraola lehetőségei.
A védelemmel kapcsolatban ugyanakkor jó hírt kapott a tréner: Jérémy Jacquet bevethető lesz a Manchester City ellen, miután elővigyázatosságból kihagyta a francia válogatott egyik mérkőzését.
„Nagyon jól teljesít, de igazán csak akkor lehet értékelni a képességeit, ha az ember naponta együtt dolgozik vele. Örülök, hogy bemutatkozhatott a francia válogatottban, ráadásul remekül játszott. Ugyanakkor még hosszú út áll előtte” – méltatta fiatal védőjét Iraola.
Szoboszlai Dominik is megoldást jelenthet a Liverpool csatárgondjaira
A baszk edző elárulta, hogy jelenleg Lewis Koumas az egyetlen bevethető, hagyományos középcsatár a keretben, ugyanakkor más posztokon szereplő játékosokkal is számolhat.
„Koumasban bízunk. Már fontos pillanatokban is bizonyította, hogy készen áll a feladatra. Jelenleg ő az egyetlen klasszikus kilencesünk, de vannak olyan szélsőink is, akik képesek középen futballozni. Federico Chiesa visszatérésére is van esély, bár mostanában nem kapott játékperceket” – magyarázta Iraola.
A Liverpool támadósorának átalakítása Szoboszlai Dominikot is érintheti. Ahogy arról korábban az Origo Sport is beszámolt, a magyar válogatott csapatkapitánya akár hamis kilencesként is szerepelhet a Manchester City ellen. Erre korábban is volt már példa, Iraola pedig a nyári felkészülés során ugyancsak kipróbálta ezen a poszton.
Egy másik lehetőség szerint Florian Wirtz kerülhetne a támadósor közepére, Szoboszlai pedig támadó középpályásként játszhatna. Iraola egyelőre nem árulta el, melyik megoldást választja, de Bradley Barcola sokoldalúságát is kiemelte, aki szerinte a támadósor három posztján egyaránt bevethető.
A teljes sajtótájékoztató:
Kemény sorozat vár a Liverpoolra
Iraola hangsúlyozta, hogy a következő időszak komoly erőpróba lesz csapata számára, hiszen tíz nap alatt négy mérkőzés vár rájuk, köztük Bajnokok Ligája-találkozók is.
„Nagyon magasak az elvárások ezekkel a mérkőzésekkel kapcsolatban. Rendkívül sűrű a program, tíz nap alatt négyszer játszunk. A sorozat végén sokkal tisztábban fogjuk látni, hol is tartunk valójában” – fogalmazott.
A Manchester City pénzügyi szabálytalanságai miatt kialakult helyzetről szintén kérdezték a spanyol szakembert, aki nem kívánta minősíteni az ítéletet. Szerinte a bizonytalanság senkinek sem kedvez, ezért meg kell várni a fellebbezési eljárás végét. A vasárnapi rangadóról ugyanakkor bizakodva beszélt.
„Izgalmas mérkőzés vár ránk az Anfielden a listavezető ellen. Mind az öt találkozójukat megnyerték, de mi is szeretnénk megmutatni, mire vagyunk képesek. Az ilyen ellenfelek ellen különösen fontos a jó teljesítmény.”
A Liverpool–Manchester City rangadót vasárnap, magyar idő szerint 17.30-tól rendezik az Anfielden.