Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megoldódott a rejtély: az Origo megtalálta az eltűntként körözött X-Faktor-versenyzőt

Rendkívüli

Jelentős áramszünetek jönnek: 6-8 órára is áram nélkül maradhatunk Budapesten

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Andoni Iraola együttese 3-0-s vereséget szenvedett a Manchester Citytől. A Liverpool-szurkolók a rangadó után az ellenfél kapusát, Gianluigi Donnarummát hergelték, csalónak nevezték.

A Liverpool-Manchester City rangadó Ryan Gravenberch kiállítása után dőlt el. A holland középpályás a 62. percben megkapta a második sárga lapját, nem sokkal később pedig Erling Haaland máris gólra váltotta az emberelőnyt. A norvég csatár után Jérémy Doku és Rayan Cherki is betalált, Enzo Maresca együttese 3-0-ra nyert az Anfielden, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a Premier League-et.

Manchester City's Norwegian striker #09 Erling Haaland (L) vies with Liverpool's Uruguayan defender #33 Ronald Araujo (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on October 11, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Liverpool-Manchester City rangadót Erling Haalandék nyerték
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Manchester City: Donnarumma ideges lett

A Liverpool-szurkolók a lelátón transzperensekkel üzentek a Manchester Citynek, amelyet a közelmúltban 114 vádpontban talált vétkesnek a független bizottság. A hazai drukkerek már a meccs előtt kifütyülték a vendégek futballistáit, és az ellenfél olasz kapusát, Gianluigi Donnarummát is „megtalálták” a lefújást követően. 

A szurkolók hangosan kiabálták az Eb-győztes játékosnak, hogy „csaló”, a 27 éves sztár pedig ezt nem akarta annyiban hagyni. 

Donnarumma visszafordult, majd megindult a rosszakarói felé, miközben haragosan mondta nekik a magukét, ám ezt látva az egyik munkatárs gyorsan a játékoskijáróba terelte a kapust.

A mérkőzés végén a City játékosai egyébként remek hangulatban voltak, miközben a banánokkal hadonászó szurkolók előtt ünnepelték a győzelmet.

A Manchester City hat forduló után hat győzelemmel vezeti a bajnokságot, ám a szabályszegések miatt a klub súlyos büntetést kaphat a jövőben. A lehetséges következmények a pénzbírságtól és pontlevonástól egészen a Premier League-ből való kizárásig terjedhetnek, így feszült időszak elé néz Enzo Maresca együttese. 

  • Kapcsolódó cikkek
Dupla nulla, Kerkez Milosba kegyetlenül beleszálltak a City elleni pofon után
Elszabadult a pokol Liverpoolban, rendőrök csaptak le a szurkolókra – videó
Szoboszlai Dominikról rossz híreket közölt a Liverpool edzője
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!