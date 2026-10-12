A Liverpool-Manchester City rangadó Ryan Gravenberch kiállítása után dőlt el. A holland középpályás a 62. percben megkapta a második sárga lapját, nem sokkal később pedig Erling Haaland máris gólra váltotta az emberelőnyt. A norvég csatár után Jérémy Doku és Rayan Cherki is betalált, Enzo Maresca együttese 3-0-ra nyert az Anfielden, ezzel továbbra is hibátlan mérleggel vezeti a Premier League-et.

A Liverpool-Manchester City rangadót Erling Haalandék nyerték

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool-Manchester City: Donnarumma ideges lett

A Liverpool-szurkolók a lelátón transzperensekkel üzentek a Manchester Citynek, amelyet a közelmúltban 114 vádpontban talált vétkesnek a független bizottság. A hazai drukkerek már a meccs előtt kifütyülték a vendégek futballistáit, és az ellenfél olasz kapusát, Gianluigi Donnarummát is „megtalálták” a lefújást követően.

A szurkolók hangosan kiabálták az Eb-győztes játékosnak, hogy „csaló”, a 27 éves sztár pedig ezt nem akarta annyiban hagyni.

Donnarumma visszafordult, majd megindult a rosszakarói felé, miközben haragosan mondta nekik a magukét, ám ezt látva az egyik munkatárs gyorsan a játékoskijáróba terelte a kapust.

🚨 𝐍𝐄𝐖: An online video that went viral after Man City's win yesterday showed Gianluigi Donnarumma absolutely losing his head after being called a cheat by Liverpool fans. Donnarumma instantly snapped back at the fans while walking down the tunnel. https://t.co/lHWCWhYdXQ — RazedFootball (@RazedFootball) October 12, 2026

A mérkőzés végén a City játékosai egyébként remek hangulatban voltak, miközben a banánokkal hadonászó szurkolók előtt ünnepelték a győzelmet.

A Manchester City hat forduló után hat győzelemmel vezeti a bajnokságot, ám a szabályszegések miatt a klub súlyos büntetést kaphat a jövőben. A lehetséges következmények a pénzbírságtól és pontlevonástól egészen a Premier League-ből való kizárásig terjedhetnek, így feszült időszak elé néz Enzo Maresca együttese.