Nagy várakozás övezte a döntést, mégis ki vezeti majd a vasárnapi Liverpool-Manchester City Premier League-mérkőzést? A választás végül Chris Kavanagh-ra esett, aki egyszer már nagy felháborodást váltott ki az Anfielden. A két csapat találkozóját egy évvel ezelőtt is a 41 éves játékvezető vezette, a Vörösök pedig panaszt nyújtottak be az érvénytelenített góljuk miatt.

Chris Kavanagh vezeti a Liverpool-Manchester City mérkőzést

Fotó: Nick Potts / PA Wire

Liverpool-Manchester City vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1

Chris Kavanagh játékvezető azért verte ki a biztosítékot a liverpooli szurkolóknál, mert a két csapat tavalyi mérkőzésén – 1-0-s Manchester City vezetésnél – érvénytelenítette Virgil van Dijk gólját. A csapatkapitány egy szöglete után fejelt a kapuba, de a bíró és asszisztensei úgy ítélték meg, hogy a lesen lévő Andy Robertson zavarhatta a kapust. A Liverpool végül 3-0-s vereséget szenvedett, és a találkozó után panaszt nyújtott be, azt állítva, hogy a gól érvénytelenítéséhez szükséges kritériumok egy eleme sem valósult meg.

Virgil van Dijk érvénytelenített gólja (1:22-nél):

Bár a Premier League-mérkőzések kulcsmomentumait vizsgáló bizottság (KMI) szerint is rossz döntés született, a liga megmagyarázta azt:

A játékvezető les miatt érvénytelenítette a Liverpool gólját, amit a VAR is ellenőrzött és megerősített – Robertson lesen állt, és egyértelműen olyan mozdulatot tett, ami közvetlenül zavarta a kapust.

A liverpooli drukkerek viszont, ahogy a játékvezető döntését, úgy annak megmagyarázását is nehezen tudták elfogadni.

Mit mond a szabálykönyv? „Leshelyzetben levő játékos akkor büntetendő, ha abban a pillanatban, amikor csapattársa megjátssza vagy érinti a labdát, a játékos aktívan részt vesz a játékban úgy, hogy zavarja az ellenfelet azáltal, hogy gátolja ellenfelét a labda megjátszásában vagy abban, hogy képes legyen a labdát megjátszani, azzal, hogy egyértelműen akadályozza ellenfele látását.”

Chris Kavanagh ilyen előzmények után érkezik majd vasárnap az Anfieldre, hogy újabb találkozót vezessen a Liverpoolnak és a Manchester Citynek. Segítői vasárnap Dan Cook és Nick Greenhalgh lesznek, míg a negyedik játékvezetőnek Andy Madleyt jelölték. A VAR-szobában Paul Howard és Nick Hopton ülnek majd.