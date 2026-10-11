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Rangadót játszanak az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának vasárnapi játéknapján. A Liverpool-Manchester City meccsen Szoboszlai Dominik nem kapott helyet a hazai kezdőcsapatban.

A Liverpool a Manchester Cityt fogadja az Anfield Roadon 17.30-kor a Premier League rangadóján. A hazai csapat öt forduló után kilenc ponttal a nyolcadik helyen áll, míg a vendégek vezetik a tabellát, miután eddig mind az öt mérkőzésüket megnyerték. A Liverpool-Manchester City meccsen szokás szerint Kerkez Milos ott van a kezdők között, de Szoboszlai Dominik nem került be Andoni Iraola kezdőcsapatába. Sőt, a keretben sincs ott a neve, a cserék közé sem jelölték őt.

Andoni Iraola kihagyta a keretből Szoboszlait a Liverpool-Manchester City meccsen
Andoni Iraola kihagyta a keretből Szoboszlait a Liverpool-Manchester City meccsen
Fotó: Darren Staples / AFP

Liverpool-Manchester City: Szoboszlai a cserék között sincs

A Liverpool kezdőcsapata: Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Munoz, Wirtz, Barcola – Koumas. Cserék: Mamardashvili, Gomez, Endo, Chiesa, Tsimikas, Frimpong, Nyoni, McConnell, Ngumoha.

Szoboszlai Dominik a magyar válogatott mind a négy Nemzetek Ligája-mérkőzésén kezdőként lépett pályára, Marco Rossi szövetségi kapitány kétszer lecserélte őt. Egyelőre a liverpooli oldalak nem tudják, miért maradt ki Andoni Iraola keretéből a magyar légiós. 

A Liverpool-Manchester City mérkőzés vasárnap 17.30-kor kezdődik.

 

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