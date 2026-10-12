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Hatalmas vitát váltott ki Ryan Gravenberch kiállítása a Manchester City elleni rangadón. A Liverpool 3–0-s veresége után Jamie Carragher és Gary Neville is élesen bírálta Chris Kavanagh játékvezető döntéseit. Roy Keane ugyanakkor a hazai csapat teljesítményéről is lesújtó véleményt fogalmazott meg.

A Manchester City vasárnap 3–0-ra nyert az Anfielden, ám a rangadó sokáig kiegyenlített küzdelmet hozott. A Szoboszlai Dominikot sérülés miatt nélkülöző, Kerkez Milossal felálló Liverpool a második félidő elején még nagy nyomást helyezett ellenfelére, a 62. percben azonban Ryan Gravenberch megkapta a második sárga lapját, így emberhátrányba került Andoni Iraola együttese. A City ezt követően Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki góljával magabiztos győzelmet aratott.

Ryan Gravenberch kiállítása után szétesett a Liverpool
Ryan Gravenberch kiállítása után szétesett a Liverpool
Fotó: Paul Ellis/AFP

A kiállítás már a mérkőzés közben heves indulatokat váltott ki, a lefújás után pedig a Sky Sports szakértői is kemény kritikákat fogalmaztak meg.

Jamie Carragher szerint döbbenetes döntés született a Liverpool–Manchester City meccsen

A Liverpool korábbi legendás védője, Jamie Carragher elsősorban Gravenberch első sárga lapját kifogásolta. A holland középpályást az Elliot Andersonnal szemben elkövetett szabálytalanságáért figyelmeztette Chris Kavanagh, Carragher szerint azonban a játékvezető túlzottan szigorúan ítélte meg az esetet.

„Ez egy nagyon rossz döntés volt a játékvezetőtől. Az bosszant igazán, hogy eredetileg nem is akart sárga lapot adni. Csak akkor mutatta fel, amikor azt hitte, Anderson megsérült” – mondta Carragher, aki hozzátette, hogy a játékos esetleges sérülésének semmi köze nem lehet a szabálytalanság megítéléséhez.

Ez szinte szabálytalanság sem volt. Döbbenetes döntés

– jelentette ki a korábbi angol válogatott védő.

A Manchester United legendája, Gary Neville szintén túl szigorúnak tartotta Gravenberch második sárga lapját, ugyanakkor felvetette a középpályás felelősségét is. Szerinte a holland játékosnak az első figyelmeztetése után mérlegelnie kellett volna, hogy érdemes-e ilyen helyzetben megtámadnia Dokut.

Roy Keane a Liverpool játékosait sem kímélte

A Sky Sports többi szakértője is értetlenül fogadta az első sárga lapot. A Liverpool korábbi támadója, Daniel Sturridge egyenesen viccnek nevezte az ítéletet, míg Micah Richards azt kérdezte, miként lehetett ezért figyelmeztetni Gravenberchet.

Roy Keane szintén bírálta a játékvezető döntését, de a Manchester United korábbi csapatkapitánya a Liverpool emberhátrányban mutatott teljesítményével sem volt elégedett.

A Liverpool nem bírta a fizikai küzdelmet. Mindenhol hatalmas területek nyíltak. Úgy nézett ki, mintha négy játékosukat állították volna ki. A City teljesen irányította a mérkőzést, pedig az első egy órában még szoros volt a találkozó

– fogalmazott Keane.

A Liverpoolnak gyorsan túl kell lépnie a súlyos vereségen: szerdán 18.45-től a LASK vendégeként lép pályára a Bajnokok Ligájában, szombaton 16 órától pedig a Brentford otthonában folytatja a Premier League-szereplését.

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