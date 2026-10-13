Tíz embert őrizetbe vettek a vasárnapi Liverpool-Manchester City Premier League-mérkőzés után történt szurkolói rendbontás miatt. Mint arról az Origo Sport is beszámolt, a vendég csapat 3-0-s győzelmet aratott az Anfielden, aztán a stadionon kívül elszabadultak az indulatok a két csapat drukkerei között. Egy rendőrt kórházba is kellett szállítani.

Szurkolói rendbontás történt a Liverpool-Manchester City mérkőzés után

Fotó: Paul Ellis / AFP

Liverpool-Manchester City (Premier League)

0-3

Szurkolói rendbontás a Liverpool-Manchester City mérkőzés után

A Liverpool és a Manchester City szurkolói akkor balhéztak össze, amikor a vendég drukkerek rendőri biztosítás mellett hagyták el az Anfieldet a két csapat bajnoki mérkőzése után, de a hazaiak szidni kezdték őket. Az egyenruhások igyekeztek megfékezni az indulatokat, azonban a nézeteltérés így is tettlegességig fajult. A helyi rendőrség közleménye szerint az egyik munkatársuk súlyos arcsérülésekkel kórház került. A This Is Anfield beszámolója szerint a történteknek meg is lett a következménye, a hatóságok ugyanis tíz embert vettek őrizetbe.

Egy férfit rendőrök ellen elkövetett támadás, kettőt garázdaság, egy másikat testi sértés gyanújával állítottak elő.

Rajtuk kívül egy drukkert azzal gyanúsították, hogy tárgyakat dobált a pályára a mérkőzés alatt. Öt Manchester City-szurkolót pedig azért vittek be, mert az 1985-ben 39 életet követelő Heysel-tragédiáról skandáltak rigmusokat.

Remélem, hogy az őrizetbevételek egyértelmű üzenetek, és elrettentő erővel bírnak mások számára. Bárki, aki ilyen viselkedést tanúsít, kockáztatja, hogy bűnügyi nyilvántartásba veszik

– fogalmazott a helyi rendőrfőkapitány, Leanne Hobin.