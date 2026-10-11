Szoboszlai Dominik combsérülés miatt a Liverpool keretébe sem került be, míg a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos csereként lépett pályára. A Manchester City hibátlan teljesítménnyel, öt meccsen aratott öt győzelemmel érkezett az Anfield Roadra, ahol folytatta parádés sorozatát. A Liverpool-Manchester City mérkőzés sokáig 0-0-ra állt, majd egy kiállítás átírta a történteket.
Az első félidőben nem esett gól, majd a 62. percben emberhátrányba került a Liverpool: Gravenberch még a saját térfelén lökte Dokut, aki nagyot esett. A holland légiós sárgát kapott, és miután volt már neki egy, kiállították.
Liverpool-Manchester City: egy kiállítás átírta a meccset
Három perccel később gólra váltotta az emberelőnyt a Manchester City: Doku balról lőtt, Mac Allister blokkolta, a labda Haaland elé került, aki 11 méterről azonnal a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). A 68. percben Doku már maga intézte: balról újra befelé cselezett, és ismét lőtt, de ezúttal nem tudták blokkolni, a labda a bal felső sarokban kötött ki (0-2).
Dokuról kiállították Gravenberchet, adott egy gólpasszt, majd parádés gólt szerzett. Mindezt úgy, hogy az 56. percben csereként lépett pályára. A 78. percben a City eldöntötte a meccset: ismét balról indult az akció, amelynek végén Cherki elfektette Frimpongot, és Alisson alatt a kapuba gurított (0-3).
A Liverpool Szoboszlai nélkül óriási pofont kapott,
otthon szenvedett 3-0-s vereséget.
Kerkez végig a pályán volt a Liverpool-Manchester City meccsen, amelyet Szoboszlai Dominik a lelátóról nézett felesége és édesapja társaságában.