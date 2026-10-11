Szoboszlai Dominik combsérülés miatt a Liverpool keretébe sem került be, míg a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos csereként lépett pályára. A Manchester City hibátlan teljesítménnyel, öt meccsen aratott öt győzelemmel érkezett az Anfield Roadra, ahol folytatta parádés sorozatát. A Liverpool-Manchester City mérkőzés sokáig 0-0-ra állt, majd egy kiállítás átírta a történteket.

Haaland (balra) góljával indult a Liverpool-Manchester City meccs Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az első félidőben nem esett gól, majd a 62. percben emberhátrányba került a Liverpool: Gravenberch még a saját térfelén lökte Dokut, aki nagyot esett. A holland légiós sárgát kapott, és miután volt már neki egy, kiállították.

Liverpool-Manchester City: egy kiállítás átírta a meccset

Három perccel később gólra váltotta az emberelőnyt a Manchester City: Doku balról lőtt, Mac Allister blokkolta, a labda Haaland elé került, aki 11 méterről azonnal a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). A 68. percben Doku már maga intézte: balról újra befelé cselezett, és ismét lőtt, de ezúttal nem tudták blokkolni, a labda a bal felső sarokban kötött ki (0-2).