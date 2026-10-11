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Egy kiállítás alaposan átírta a vasárnapi rangadót a labdarúgó Premier League-ben. A Liverpool-Manchester City meccsen Gravenberchet kiállították, és a vendégek gólokra váltották az emberelőnyt.

Szoboszlai Dominik combsérülés miatt a Liverpool keretébe sem került be, míg a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos csereként lépett pályára. A Manchester City hibátlan teljesítménnyel, öt meccsen aratott öt győzelemmel érkezett az Anfield Roadra, ahol folytatta parádés sorozatát. A Liverpool-Manchester City mérkőzés sokáig 0-0-ra állt, majd egy kiállítás átírta a történteket.

Haaland (balra) góljával indult a Liverpool-Manchester City meccs
Haaland (balra) góljával indult a Liverpool-Manchester City meccs Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Az első félidőben nem esett gól, majd a 62. percben emberhátrányba került a Liverpool: Gravenberch még a saját térfelén lökte Dokut, aki nagyot esett. A holland légiós sárgát kapott, és miután volt már neki egy, kiállították. 

Liverpool-Manchester City: egy kiállítás átírta a meccset

Három perccel később gólra váltotta az emberelőnyt a Manchester City: Doku balról lőtt, Mac Allister blokkolta, a labda Haaland elé került, aki 11 méterről azonnal a jobb alsó sarokba lőtt (0-1). A 68. percben Doku már maga intézte: balról újra befelé cselezett, és ismét lőtt, de ezúttal nem tudták blokkolni, a labda a bal felső sarokban kötött ki (0-2). 

Bejelentették, miért maradt ki Szoboszlai Dominik a Liverpool keretéből
Szoboszlai Dominik kikerült a Liverpool keretéből a rangadó előtt

Dokuról kiállították Gravenberchet, adott egy gólpasszt, majd parádés gólt szerzett. Mindezt úgy, hogy az 56. percben csereként lépett pályára. A 78. percben a City eldöntötte a meccset: ismét balról indult az akció, amelynek végén Cherki elfektette Frimpongot, és Alisson alatt a kapuba gurított (0-3).

A Liverpool Szoboszlai nélkül óriási pofont kapott, 

otthon szenvedett 3-0-s vereséget.

Kerkez végig a pályán volt a Liverpool-Manchester City meccsen, amelyet Szoboszlai Dominik a lelátóról nézett felesége és édesapja társaságában.

 

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