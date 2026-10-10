Vasárnap ismét egymásnak feszül a Liverpool és a Manchester City, a rangadó előtt pedig ezúttal sem csupán a három pont a téma Angliában. A Liverpool–Manchester City párharc az elmúlt évtizedben az angol futball egyik legforróbb rivalizálásává nőtte ki magát, amelyben bajnoki címek múltak egyetlen ponton és néhány milliméteren, miközben a stadionokon kívül sem egyszer szabadultak el az indulatok. Csapatbuszokat támadtak meg, pénzérmék repültek a lelátóról, a két szurkolótábor között pedig olyan határt is átléptek már, amelynek semmi keresnivalója nem lenne a futballban. Most ráadásul a Manchester City súlyos pénzügyi ügye szolgáltat újabb beszédtémát a vasárnapi csata előtt.

A Liverpool–Manchester City rangadókon az elmúlt években nemcsak a pályán forrtak az indulatok Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Liverpool–Manchester City, Premier League

vasárnap, 17:30, Spíler 1

Liverpool–Manchester City: amikor már a pályán kívül is elszabadultak az indulatok

A rivalizálás 2018 áprilisában lépett át először igazán veszélyes határt. A Manchester City a Bajnokok Ligája negyeddöntőjére érkezett az Anfieldre, amikor a csapat buszát a stadion felé vezető úton üvegekkel, dobozokkal, érmékkel és pirotechnikai eszközökkel dobálták meg. Több ablak betört, a Liverpool még aznap este bocsánatot kért a történtekért, az UEFA pedig később fegyelmi eljárást is indított. A pályán a Liverpool 3–0-ra nyert, majd a visszavágón is legyőzte a Cityt, de ettől kezdve a két klub párharca már messze nem csak a futballról szólt.

A feszültség a következő években sem csillapodott. 2022 októberében a Liverpool Mohamed Szalah góljával 1–0-ra verte a Cityt, ám a lefújás után legalább annyi szó esett a balhékról, mint magáról a mérkőzésről. Pep Guardiola felé érméket dobtak a lelátóról, Jürgen Kloppot kiállították heves reklamálás miatt, a City pedig arról számolt be, hogy a csapat busza is megsérült a stadion elhagyásakor.

Közben a lelátókon is egyre durvábbá vált a hangulat. City-szurkolók részéről többször elhangzottak a Hillsborough- és a Heysel-tragédiára utaló rigmusok, 2022-ben pedig hasonló tartalmú graffitik is megjelentek az Anfield vendégszektorában. A két klub később közösen próbálta csillapítani az indulatokat, ám addigra már nem lehetett kibékíteni a szurkolókat.