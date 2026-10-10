Vasárnap ismét egymásnak feszül a Liverpool és a Manchester City, a rangadó előtt pedig ezúttal sem csupán a három pont a téma Angliában. A Liverpool–Manchester City párharc az elmúlt évtizedben az angol futball egyik legforróbb rivalizálásává nőtte ki magát, amelyben bajnoki címek múltak egyetlen ponton és néhány milliméteren, miközben a stadionokon kívül sem egyszer szabadultak el az indulatok. Csapatbuszokat támadtak meg, pénzérmék repültek a lelátóról, a két szurkolótábor között pedig olyan határt is átléptek már, amelynek semmi keresnivalója nem lenne a futballban. Most ráadásul a Manchester City súlyos pénzügyi ügye szolgáltat újabb beszédtémát a vasárnapi csata előtt.
- Liverpool–Manchester City, Premier League
- vasárnap, 17:30, Spíler 1
Liverpool–Manchester City: amikor már a pályán kívül is elszabadultak az indulatok
A rivalizálás 2018 áprilisában lépett át először igazán veszélyes határt. A Manchester City a Bajnokok Ligája negyeddöntőjére érkezett az Anfieldre, amikor a csapat buszát a stadion felé vezető úton üvegekkel, dobozokkal, érmékkel és pirotechnikai eszközökkel dobálták meg. Több ablak betört, a Liverpool még aznap este bocsánatot kért a történtekért, az UEFA pedig később fegyelmi eljárást is indított. A pályán a Liverpool 3–0-ra nyert, majd a visszavágón is legyőzte a Cityt, de ettől kezdve a két klub párharca már messze nem csak a futballról szólt.
A feszültség a következő években sem csillapodott. 2022 októberében a Liverpool Mohamed Szalah góljával 1–0-ra verte a Cityt, ám a lefújás után legalább annyi szó esett a balhékról, mint magáról a mérkőzésről. Pep Guardiola felé érméket dobtak a lelátóról, Jürgen Kloppot kiállították heves reklamálás miatt, a City pedig arról számolt be, hogy a csapat busza is megsérült a stadion elhagyásakor.
Közben a lelátókon is egyre durvábbá vált a hangulat. City-szurkolók részéről többször elhangzottak a Hillsborough- és a Heysel-tragédiára utaló rigmusok, 2022-ben pedig hasonló tartalmú graffitik is megjelentek az Anfield vendégszektorában. A két klub később közösen próbálta csillapítani az indulatokat, ám addigra már nem lehetett kibékíteni a szurkolókat.
A City pénzügyi botránya tovább fűtheti a hangulatot
A Manchester City régóta húzódó pénzügyi ügye szeptember végén vett komoly fordulatot, amikor a Premier League független bizottsága több súlyos szabálysértésben is vétkesnek találta a klubot. A vizsgálat szerint a City több olyan kereskedelmi megállapodást is felhasznált, amelyek nem a valós pénzügyi viszonyokat tükrözték, és ezzel mesterségesen javíthatta a könyvelését. A klub visszautasította a megállapításokat és fellebbezett, így végleges büntetés egyelőre nincs.
Az ügy azonban így is tovább fokozta a Liverpool-Manchester City rangadó körüli feszültséget. Liverpoolban különösen érzékenyen érinthetik a történtek a szurkolókat, hiszen az akkori Klopp csapat két bajnoki idényben is mindössze egy ponttal maradt le Guardiola Cityje mögött. Bár az eljárás még nem zárult le, aligha kérdés, hogy az Anfield közönsége vasárnap erre is reagál majd.
A City tehát nemcsak egy kiélezett rangadóra érkezik, hanem egy olyan stadionba, ahol az elmúlt évek minden sérelme egyszerre kerülhet elő. A Liverpool-Manchester City párharc éppen ettől vált ennyire különlegessé: nincs mögötte évszázados helyi gyűlölet, mégis elég volt néhány elképesztően szoros bajnoki verseny, busztámadás, bedobált érme és vállalhatatlan lelátói rigmus ahhoz, hogy az angol futball egyik legmérgezőbb rivalizálása legyen.