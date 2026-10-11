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Szoboszlai Dominik megint főszereplő lesz? Vasárnap újra Liverpool-Manchester City találkozót rendeznek Angliában. A két csapat legutóbbi találkozóján a magyar középpályás félreértésbe keveredett a szurkolókkal, de gólok és piros lap szintén fűződik a magyar középpályás nevéhez a City ellen – sőt, egy híres felvétel is.

Újabb Liverpool-Manchester City mérkőzést rendeznek Angliában, ezúttal a Premier League-ben. A hazai csapat magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik káprázatos gólokkal, egy kiállítással és egy szurkolói félreértéssel is volt már a két csapat korábbi találkozóinak egyik főszereplője. Sőt, egyszer olyan felvétel is készült a 25 éves labdarúgóról, ami később a fél világot bejárta.

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Manchester City mérkőzésen
Szoboszlai Dominik kezdőként léphet pályára a Liverpool-Manchester City Premier League-mérkőzésen
Fotó: Mike Egerton / PA Wire
  • Liverpool-Manchester City (Premier League)
  • vasárnap, 17.30, tv: Spíler 1

Szoboszlai Dominik a Liverpool-Manchester City mérkőzéseken

Szoboszlai Dominik rendre főszereplővé vált a Liverpool és a Manchester City mérkőzésein. Legutóbb történt, hogy a Vörösök 4-0-s vereséget szenvedtek az FA-kupa negyeddöntőjében, és búcsúztak a sorozattól, a magyar középpályás pedig saját csapatának szurkolói felé mutogatott, amit később a nyilvánosság előtt tisztázott és kért bocsánatot.

Világossá szeretném tenni, ez egy félreértés volt köztem és a szurkolók között, nem a rossz szándék vezérelt. Tudom, mit jelentenek a szurkolók ennek a klubnak. Játékosként mindent megteszünk értük. Ha félreértés történt, akkor bocsánatot kérek

fogalmazott egy sajtótájékoztató keretein belül Szoboszlai, aki két hónappal korábban is tett arról, hogy beszéljenek róla a Liverpool és a Manchester City bajnokija után.

A 25 éves labdarúgó előbb egy őrületes szabadrúgásgólt lőtt, majd a hosszabbításban kiállították, mert lerántotta a gólhelyzetben lévő barátját, Erling Haalandot – a Liverpool pedig végül 2-1-es vereséget szenvedett. 

Szoboszlai a 2024/25-ös szezonban szintén főszereplője volt a két csapat találkozójának. Sőt, egy ikonikus felvétel is készült róla.

A magyar középpályás gólt lőtt, gólpasszt adott, és több mint 11 kilométert futott a City elleni 2-0-s győzelem alkalmával, amely a Liverpool javára fordította a Premier League-bajnoki címért folytatott küzdelmet – mint utólag kiderült, végérvényesen. A találkozó után készült az a híres felvétel Szoboszlairól, amin a kimerültségtől elterült a gyepen.

Szoboszlai várhatóan most is a kezdőcsapat tagjaként lép pályára a Manchester City ellen, és az előzményeket tekintve hajlamos főszereplővé válni a két csapat mérkőzésén. A Liverpool Echo szerint ez a találkozó egy ideális lehetőség lehet a magyar középpályásnak arra, hogy elkezdje visszanyerni az előző szezonban mutatott formáját.

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