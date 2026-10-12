A Manchester City vasárnap 3–0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfielden, ám a rangadó után a stadionon kívül is elszabadultak az indulatok. A vendégek Ryan Gravenberch kiállítását követően Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki góljával szerezték meg a három pontot. A találkozót már a kezdés előtt hatalmas feszültség övezte, amelyet a Manchester City pénzügyi szabályszegéseiről hozott ítélet is tovább fokozott.
A liverpooli szurkolók a mérkőzés előtt transzparensekkel és ellenséges rigmusokkal fogadták a vendégeket, a lefújást követően pedig újabb konfliktus alakult ki.
Rendőrök csaptak le a Liverpool feldühödött szurkolóira
A Manchester Evening News helyszíni tudósítója, Chris Slater beszámolója szerint a Manchester City drukkerei rendőri biztosítás mellett hagyták el az Anfield vendégszektorát, amikor a közeli liverpooli szurkolók szidalmazni kezdték őket. A két tábor tagjai sértéseket kiabáltak egymásnak, és fenyegető mozdulatokat tettek, miközben az egyenruhások igyekeztek távol tartani egymástól a csoportokat
A helyzet hamar elmérgesedett. Több hazai szurkoló a rendőri felszólítás ellenére sem húzódott hátrébb, ezért az intézkedő rendőrök elővették gumibotjaikat, majd paprikaspray-t is bevetettek.
A talkSPORT szerint az egyik liverpooli drukkert közvetlenül is lefújták paprikaspray-vel, miközben a rendőrök próbálták megakadályozni a további rendbontást.
A rendőri intézkedést követően a szurkolók végül nagyobb incidens nélkül elhagyták a stadion környékét, bár a Manchester Cityt sértegető rigmusok még ekkor is hallatszottak.
A Manchester City pénzügyi botránya is fokozta a feszültséget
A vasárnapi Liverpool–Manchester City találkozó különösen feszült légkörben zajlott, miután szeptember végén nyilvánosságra került, hogy a Premier League független bizottsága számos pénzügyi szabály megsértésében vétkesnek találta a Manchester Cityt.
A klub továbbra is tagadja a szabálytalanságokat, és fellebbezett az ítélet ellen, így az ügy jogi folytatása még hátravan.
A Liverpool szurkolói már a mérkőzés előtt hangot adtak felháborodásuknak: a stadion környékén csalással kapcsolatos feliratokat és transzparenseket lehetett látni, a City csapatbuszának érkezését pedig fokozott rendőri készültség kísérte.
A vendégcsapat busza végül más útvonalon érkezett meg a stadionhoz, így sikerült elkerülni a 2018-as, súlyos károkat okozó busztámadáshoz hasonló incidenst.
A Liverpool szombaton 16 órától a Brentford otthonában lép pályára a Premier League-ben, míg a Manchester City ugyanekkor az Ipswich Townt fogadja.