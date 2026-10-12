A Manchester City vasárnap 3–0-ra legyőzte a Liverpoolt az Anfielden, ám a rangadó után a stadionon kívül is elszabadultak az indulatok. A vendégek Ryan Gravenberch kiállítását követően Erling Haaland, Jérémy Doku és Rayan Cherki góljával szerezték meg a három pontot. A találkozót már a kezdés előtt hatalmas feszültség övezte, amelyet a Manchester City pénzügyi szabályszegéseiről hozott ítélet is tovább fokozott.

Liverpoolban a rendőrök is főszerepet kaptak

Fotó: Paul Ellis/AFP

A liverpooli szurkolók a mérkőzés előtt transzparensekkel és ellenséges rigmusokkal fogadták a vendégeket, a lefújást követően pedig újabb konfliktus alakult ki.

Rendőrök csaptak le a Liverpool feldühödött szurkolóira

A Manchester Evening News helyszíni tudósítója, Chris Slater beszámolója szerint a Manchester City drukkerei rendőri biztosítás mellett hagyták el az Anfield vendégszektorát, amikor a közeli liverpooli szurkolók szidalmazni kezdték őket. A két tábor tagjai sértéseket kiabáltak egymásnak, és fenyegető mozdulatokat tettek, miközben az egyenruhások igyekeztek távol tartani egymástól a csoportokat

A helyzet hamar elmérgesedett. Több hazai szurkoló a rendőri felszólítás ellenére sem húzódott hátrébb, ezért az intézkedő rendőrök elővették gumibotjaikat, majd paprikaspray-t is bevetettek.

A talkSPORT szerint az egyik liverpooli drukkert közvetlenül is lefújták paprikaspray-vel, miközben a rendőrök próbálták megakadályozni a további rendbontást.

A few handbags outside the away end after the final whistle. Police had to move in and encircle the City fans as they left the ground. I saw at least one Liverpool fan pepper-sprayed by officers who also drew their batons, but they managed to maintain order https://t.co/6zpsjHWvMM — Chris Slater (@chrisslaterMEN) October 11, 2026

A rendőri intézkedést követően a szurkolók végül nagyobb incidens nélkül elhagyták a stadion környékét, bár a Manchester Cityt sértegető rigmusok még ekkor is hallatszottak.

There were tense scenes as a large group of City fans were escorted into the away end a few minutes ago. There were a couple of minor scuffles with stewards and some beer was thrown but other than that order was maintained https://t.co/tGWKyjtd96 — Chris Slater (@chrisslaterMEN) October 11, 2026

A Manchester City pénzügyi botránya is fokozta a feszültséget

A vasárnapi Liverpool–Manchester City találkozó különösen feszült légkörben zajlott, miután szeptember végén nyilvánosságra került, hogy a Premier League független bizottsága számos pénzügyi szabály megsértésében vétkesnek találta a Manchester Cityt.

A klub továbbra is tagadja a szabálytalanságokat, és fellebbezett az ítélet ellen, így az ügy jogi folytatása még hátravan.

A Liverpool szurkolói már a mérkőzés előtt hangot adtak felháborodásuknak: a stadion környékén csalással kapcsolatos feliratokat és transzparenseket lehetett látni, a City csapatbuszának érkezését pedig fokozott rendőri készültség kísérte.