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A LASK-Liverpool BL-mérkőzésen az angol csapat egyik magyarja sem lépett pályára. Szoboszlai Dominik sérülés miatt hagyta ki a találkozót, Kerkez Milos pedig végig a kispadon ült. Hasonló eset legutóbb nyolc hónappal ezelőtt fordult elő a Liverpoolnál.

Szoboszlai Dominik sérülése nem jött teljesen rendbe, a magyar válogatott csapatkapitánya kihagyta a LASK-Liverpool BL-mérkőzést. Andoni Iraola a csapat másik magyarját, Kerkez Milost ugyan nevezte a 23 fős keretbe, ám végül Kosztasz Cikimasznak adott lehetőséget a balhátvéd posztján. 

Kerkez Milos helyén ezúttal Kosztasz Cimikasz szerepelt a Liverpoolban
Kerkez Milos helyén ezúttal Kosztasz Cimikasz szerepelt a Liverpoolban
Fotó: BRANISLAV RACKO / AFP

LASK-Liverpool: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem játszott

Legutóbb nyolc hónappal ezelőtt, február 11-én fordult elő olyan tétmérkőzésen, hogy sem Szoboszlai, sem Kerkez nem szerepelt a Liverpool kezdőcsapatában

Ez a Sunderland elleni bajnokin történt, azon az összecsapáson egyik magyar sem lépett pályára – Szoboszlai eltiltás miatt hiányzott, Kerkez pedig csere volt.

Andoni Iraola részéről ez a döntés akár újra megismétlődhet, mert nem biztos, hogy Szoboszlai bevethető lesz a hétvégi, Brentford elleni PL-meccsen, Kerkez helye pedig veszélybe kerülhet a kezdőben. A szerdai BL-mérkőzésen a helyén szereplő Cimikasz jól helytállt, két gólpasszt is adott, ezért az utóbbi időben többet kritizált magyar újra a kispadon találhatja magát.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül nyert a Liverpool az osztrák LASK ellen
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos nélkül nyert a Liverpool az osztrák LASK ellen
Fotó: PETER POWELL / AFP

Természetesen a döntés a baszk szakember kezében van, Kerkez pedig tett már le annyit az asztalra, hogy élvezze a bizalmat. Szoboszlai helye végképp biztosnak tűnik, a csapat egyik legjobbjára a felépülése után fontos szerep vár a Liverpool középpályáján.

A Vörösök az osztrák LASK otthonában magabiztos győzelmet arattak, Bradley Barcola mesterhármast lőtt, a mérkőzés 6-3-as angol sikert hozott. A Liverpool két kör után százszázalékos a BL-ben, a következő fordulóban pedig Gulácsi Péter klubját, a Villarrealt fogadja majd az Anfielden.

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