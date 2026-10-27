A Liverpool-Brighton mérkőzés után volt okuk az örömre a Vörösök szurkolóinak. A csapat jól használta ki a helyzeteit, melynek köszönhetően 2-0-ra nyert, megszerve első hazai győzelmét a bajnokságban. A tavaly nyári sztárigazolás, Alexander Isak újra betalált, így Erling Haaland mögött a második helyen áll a góllövőlistán. Minden sorozatot figyelembe véve zsinórban negyedszer szerzett három pontot a Liverpool, a csapat teljesítménye a látottak alapján bizakodásra ad okot.

A Liverpool a Brighton ellen szerezte meg első hazai bajnoki győzelmét a szezonban

Fotó: Paul Currie / AFP

Premier League, 8. forduló: Liverpool-Brighton 2-0

gólszerzők: Pascal Gross (öngól, 17.), Alexander Isak (21.)

A Brighton elleni meccs megmutatta, hol tart a Liverpool

A Liverpoolnak nem okozott gondot a „Bermuda-háromszög”, azaz a Bournemouth, a Brentford és a Brighton legyőzése a PL-ben. E három klubot szokták az élvonalban ezzel a jelzővel illetni, ugyanis mindhárom egyesület jól irányított, ambiciózus, okosan igazol, látványosan futballozik és figyelemre méltó eredményeket ér el. Nem csoda, hogy hétről hétre megnehezítik ellenfeleik dolgát, a nagycsapatok rendre pontokat hullajtanak ellenük, ám a Liverpool 9 pontot szerzett ezen a három találkozón.

A Brighton-meccs jól megmutatta, hol tart a Liverpool, hiszen egy olyan riválisról van szó, amely évek óta remekül teljesít a bajnokságban. A csapatnak jól felismerhető játékstílusa van, bátran és támadó szellemben futballozik, ami nyílt, látványos mérkőzéseket eredményez.

A Brighton labdabirtoklása épülő, domináns játéka korábban nem ízlett a Liverpoolnak – márciusban ki is kaptak ebben a stadionban a Vörösök –, de Iraola irányításával most már láthatók a javulás első jelei.

Egy jól szervezett, idegenben is veszélyes csapat ellen aratott megérdemelt sikert a Liverpool, amely labdabirtoklásban ezúttal is alulmaradt, de remek helyzetkihasználással két gólt szerzett, és bezsebelte a három pontot.

A Brighton hiába játszott fölényben, a Liverpool nyerte a meccset

Fotó: PAUL CURRIE / AFP

Andoni Iraola tudatossága jót tesz a Liverpoolnak

Amit Andoni Iraola mutat, az kifejezetten megnyugtató lehet a Liverpool-szurkolóknak. A baszk vezetőedző az intenzív, elsősorban letámadásra épülő futballjáról ismert, de most már az is világos, hogy pontosan tudja, kitől mit vár el. A csapaton belül egyértelmű hierarchia rajzolódik ki. Amikor például Wirtzet le kellett cserélni, egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy Ryan Gravenberch előrébb lép a pályán, Trey Nyoni pedig Alexis Mac Allister mellett kap helyet.