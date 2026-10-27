A Liverpool-Brighton mérkőzés után volt okuk az örömre a Vörösök szurkolóinak. A csapat jól használta ki a helyzeteit, melynek köszönhetően 2-0-ra nyert, megszerve első hazai győzelmét a bajnokságban. A tavaly nyári sztárigazolás, Alexander Isak újra betalált, így Erling Haaland mögött a második helyen áll a góllövőlistán. Minden sorozatot figyelembe véve zsinórban negyedszer szerzett három pontot a Liverpool, a csapat teljesítménye a látottak alapján bizakodásra ad okot.
- Premier League, 8. forduló: Liverpool-Brighton 2-0
- gólszerzők: Pascal Gross (öngól, 17.), Alexander Isak (21.)
A Brighton elleni meccs megmutatta, hol tart a Liverpool
A Liverpoolnak nem okozott gondot a „Bermuda-háromszög”, azaz a Bournemouth, a Brentford és a Brighton legyőzése a PL-ben. E három klubot szokták az élvonalban ezzel a jelzővel illetni, ugyanis mindhárom egyesület jól irányított, ambiciózus, okosan igazol, látványosan futballozik és figyelemre méltó eredményeket ér el. Nem csoda, hogy hétről hétre megnehezítik ellenfeleik dolgát, a nagycsapatok rendre pontokat hullajtanak ellenük, ám a Liverpool 9 pontot szerzett ezen a három találkozón.
A Brighton-meccs jól megmutatta, hol tart a Liverpool, hiszen egy olyan riválisról van szó, amely évek óta remekül teljesít a bajnokságban. A csapatnak jól felismerhető játékstílusa van, bátran és támadó szellemben futballozik, ami nyílt, látványos mérkőzéseket eredményez.
A Brighton labdabirtoklása épülő, domináns játéka korábban nem ízlett a Liverpoolnak – márciusban ki is kaptak ebben a stadionban a Vörösök –, de Iraola irányításával most már láthatók a javulás első jelei.
Egy jól szervezett, idegenben is veszélyes csapat ellen aratott megérdemelt sikert a Liverpool, amely labdabirtoklásban ezúttal is alulmaradt, de remek helyzetkihasználással két gólt szerzett, és bezsebelte a három pontot.
Andoni Iraola tudatossága jót tesz a Liverpoolnak
Amit Andoni Iraola mutat, az kifejezetten megnyugtató lehet a Liverpool-szurkolóknak. A baszk vezetőedző az intenzív, elsősorban letámadásra épülő futballjáról ismert, de most már az is világos, hogy pontosan tudja, kitől mit vár el. A csapaton belül egyértelmű hierarchia rajzolódik ki. Amikor például Wirtzet le kellett cserélni, egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy Ryan Gravenberch előrébb lép a pályán, Trey Nyoni pedig Alexis Mac Allister mellett kap helyet.
Iraola emellett előszeretettel frissíti a szélsőjátékot a mérkőzések későbbi szakaszában, hogy új lendületet adjon a támadásoknak. A Brighton ellen Rio Ngumoha beállításával láthattuk ezt, miközben az Alexander Isak-Lewis Koumas csere is egyre inkább a vezetőedző kedvelt húzásának tűnik.
Iraola változtatásait a tudatosság jellemzi, ami jelentős előrelépés ahhoz képest, amikor Arne Slot a mérkőzések 75. perce környékén látszólag ötletszerűen cserélgetett,
abban bízva, hogy valamelyik húzása majd beválik.
Ronald Araújo és a sztárigazolások meggyőző teljesítménye
A This is Anfield elemzése szerint a Barcelonától kölcsönvett uruguayi védő, Ronald Araújo már most lenyűgözte a szurkolókat. A 27 éves játékos keményen dolgozik, küzd minden labdáért, és hétről hétre szívét-lelkét kiteszi a pályára. Technikailag nem a legképzettebb futballista, sok passza pontatlan, a helyezkedési hibák is jellemzőek rá, gyengeségeit azonban ellensúlyozza, hogy elképesztő munkát végez a védekezésben. Fáradhatatlanul harcol, és pontosan erre van szüksége a Liverpoolnak. Az Anfield közönsége ilyen játékosokat akar a csapatban tudni.
A Liverpool három nagy értékű igazolását, a tavaly szerződtetett Alexander Isakot és Florian Wirtzet, valamint az idén igazolt Bradley Barcolát az idény során rengeteg kritika érte.
Az utóbbi meccseken azonban javult a teljesítményük, és kezdik igazolni, miért fizettek értük csillagászati összegeket.
Wirtz a Brighton ellen lendületesen futballozott, a német sok liverpooli támadásban meghatározó szerepet vállalt, és a vezetés megszerzése is neki köszönhető. Barcola ezúttal labda nélkül is extra teljesítményt nyújtott, fáradhatatlanul követte vissza az ellenfeleket, és több fontos labdaszerzése is volt. Az egyik ilyen közbeavatkozása indította el azt a kontratámadást, amelynek végén Isak gólt szerzett a passzából. A svéd csatár a Bournemouth és a Brentford után a Brighton kapujába is betalált – Liverpoolban pontosan ezt várják tőle, hogy meccseket döntsön el.
Szoboszlai Dominik visszatérése nagy lökést adhat
A magyar válogatott csapatkapitánya a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni Bajnokok Ligája-meccset combizom-sérülés miatt kihagyta, majd a Brentford ellen visszatért, ami elhamarkodott döntésnek bizonyult. Szoboszlait azóta újabb két mérkőzésen kellett kényszerűségből mellőzni, de hamarosan újra ott lehet a pályán.
A 26 éves klasszissal Iraola taktikai reperoárja bővülni fog, a visszatérése óriási lökést, pozitív fordulópontot jelenthet az egyre jobb formába lendülő Liverpool szezonjában.
A fiatal Trey Nyoni így vélhetően kevesebb lehetőséget kap majd edzőjétől, de Szoboszlai már az előző idényben is megmutatta, mennyire kihagyhatatlan a kezdőcsapatból. Iraola is hangsúlyozta, hogy arra várnak: a magyar középpályás újra bevethető legyen.
A Liverpool újabb sikerével feljött a tabella negyedik helyére a Premier League-ben. A Vörösök a Chelsea elleni Ligakupa-meccsel zárják az októberi hónapot, a novembert pedig az Arsenal elleni rangadóval kezdik.
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