A LASK-Liverpool mérkőzésen a nyári sztárigazolás, a mesterhármasig jutó Bradley Barcola lopta el a show-t, ám az angol csapat két fiataja, Rio Ngumoha és Trey Nyoni is a figyelem középpontjába került. Mindketten 85 percet töltöttek a pályán, a találkozó után pedig hatalmas dicséretet kaptak kiemelkedő teljesítményükért.

A Liverpool fiatal támadója, Rio Ngumoha tarthatatlan volt a LASK elleni BL-meccsen

Fotó: BRANISLAV RACKO / AFP

Bajnokok Ligája-alapszakasz, 2. forduló:

LASK-Liverpool 3-6

A Liverpool fiataljai meggyőző teljesítményt nyújtottak

Az előző idényben berobbant Ngumoha már a találkozó elején megmutatta, mire képes: egészen elképesztő szólót követően készítette elő Barcola első gólját. A 18 éves szélső az estét végül nyolc cselkísérletéből hat sikeressel, valamint a legtöbb megnyert párharccal (nyolccal) zárta.

A 19 éves Nyoni eközben rendkívül érett teljesítményt nyújtott védekező középpályásként.

Öt párharcából hármat megnyert, négyszer szerzett vissza labdát, hét hosszú passzából hat pontos volt, emellett tíz olyan átadással jelentekezett, amellyel sikerült átjátszania az ellenfél védelmi vonalait.

Ezzel a két fiatallal a keretében a Liverpool jövője fényesnek ígérkezik, de a tehetséges játékosok már a jelenben is bizonyítják, hogy képesek magas szinten teljesíteni.

Trey Nyoni fontos szerepet kaphat a jövőben a Liverpool középpályáján

Fotó: BRANISLAV RACKO / AFP

A sokat kritizált Florian Wirtz ezúttal jól játszott, a német válogatott futballistával nem igazán tudtak mit kezdeni az osztrák csapat védői. A 23 éves játékos a mérkőzés után pozitív értékeléseket kapott, ám vele kapcsolatban azt is kiemelték, hogy egy meglehetősen szerény képességű ellenféllel szemben villogott. Wirtz nemrég Jamie Carraghertől és Gary Neville-től kapott kemény kritikákat, Liverpoolban pedig azt várják tőle, hogy a Premier League-ben, valamint a nagyobb csapatok ellen is extra teljesítményt nyújtson.

Szoboszlai Dominik a kedvenc posztjára kerülhet?

A Liverpoolnak égető szüksége lenne olyan játékosra, aki a hatos pozícióban, védekező középpályásként nyújtja a legjobb teljesítményt. Iraola játékrendszerében általában két futballista játszik mélyebben, ebben a szerepkörben. Szoboszlai Dominik többször alkotott már párost a holland Ryan Gravenberch-el, de ez a duó nem működött túl hatékonyan. A Liverpool kivetette a hálóját a Bournemouth legjobbjára, Alex Scottra, aki tud ezen a poszton játszani – bár nem feltétlenül ez a legnagyobb erőssége –, ám érte a hírek szerint 100 millió fontot kellene fizetni.