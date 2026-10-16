A LASK-Liverpool mérkőzésen a nyári sztárigazolás, a mesterhármasig jutó Bradley Barcola lopta el a show-t, ám az angol csapat két fiataja, Rio Ngumoha és Trey Nyoni is a figyelem középpontjába került. Mindketten 85 percet töltöttek a pályán, a találkozó után pedig hatalmas dicséretet kaptak kiemelkedő teljesítményükért.
- Bajnokok Ligája-alapszakasz, 2. forduló:
- LASK-Liverpool 3-6
A Liverpool fiataljai meggyőző teljesítményt nyújtottak
Az előző idényben berobbant Ngumoha már a találkozó elején megmutatta, mire képes: egészen elképesztő szólót követően készítette elő Barcola első gólját. A 18 éves szélső az estét végül nyolc cselkísérletéből hat sikeressel, valamint a legtöbb megnyert párharccal (nyolccal) zárta.
A 19 éves Nyoni eközben rendkívül érett teljesítményt nyújtott védekező középpályásként.
Öt párharcából hármat megnyert, négyszer szerzett vissza labdát, hét hosszú passzából hat pontos volt, emellett tíz olyan átadással jelentekezett, amellyel sikerült átjátszania az ellenfél védelmi vonalait.
Ezzel a két fiatallal a keretében a Liverpool jövője fényesnek ígérkezik, de a tehetséges játékosok már a jelenben is bizonyítják, hogy képesek magas szinten teljesíteni.
A sokat kritizált Florian Wirtz ezúttal jól játszott, a német válogatott futballistával nem igazán tudtak mit kezdeni az osztrák csapat védői. A 23 éves játékos a mérkőzés után pozitív értékeléseket kapott, ám vele kapcsolatban azt is kiemelték, hogy egy meglehetősen szerény képességű ellenféllel szemben villogott. Wirtz nemrég Jamie Carraghertől és Gary Neville-től kapott kemény kritikákat, Liverpoolban pedig azt várják tőle, hogy a Premier League-ben, valamint a nagyobb csapatok ellen is extra teljesítményt nyújtson.
Szoboszlai Dominik a kedvenc posztjára kerülhet?
A Liverpoolnak égető szüksége lenne olyan játékosra, aki a hatos pozícióban, védekező középpályásként nyújtja a legjobb teljesítményt. Iraola játékrendszerében általában két futballista játszik mélyebben, ebben a szerepkörben. Szoboszlai Dominik többször alkotott már párost a holland Ryan Gravenberch-el, de ez a duó nem működött túl hatékonyan. A Liverpool kivetette a hálóját a Bournemouth legjobbjára, Alex Scottra, aki tud ezen a poszton játszani – bár nem feltétlenül ez a legnagyobb erőssége –, ám érte a hírek szerint 100 millió fontot kellene fizetni.
Alexis Mac Allister is támadásban, kapu elé érkezésben hatékonyabb, Nyoni viszont remek megoldás lehet a posztra Gravenberch mellé. A tehetséges tinédzser egy fillérjébe sem kerülne a klubnak, az ő szerepeltetéséből pedig Szoboszlai is profitálhatna. Wirtz ugyan a LASK ellen remekelt, de az utóbbi időben mutatott gyengébb játéka miatt kikerülhet a kezdőből, a helyét a magyar játékos vehetné át.
Szoboszlai erősségei is akkor tudnak kidomborodni, amikor a kapuhoz közelebb játszik,
hiszen így jobban érvényesítheti kiváló rúgótechnikáját.
Nyoni fiatal és kevésbé tapasztalt, ugyanakkor már az előszezonban bizonyította, hogy érdemes rá számítani.
A 19 éves középpályás eddig még nem okozott csalódást, amikor lehetőséget kapott, élt vele. Andoni Iraola vezetőedző vele kapcsolatban fontos döntés előtt áll, de könnyen elképzelhető, hogy ő oldja majd meg a Liverpool egyik legnagyobb gondját a szezonban.
A Vörösök a Bajnokok Ligájában két forduló után százszázalékosak, a Premier League-ben viszont csak a tabella 9. helyén állnak. A csapat a hétvégén a Brentford otthonában lép pályára, majd a BL-ben Gulácsi Péter klubját, a Villarrealt fogadja az Anfielden.
- Kapcsolódó cikkek