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A labdarúgó Bajnokok Ligájában Gulácsi Péter volt klubja ellen térhet vissza a Villarreal kapujába. A fegyveres rablást elszenvedett magyar kapus az előző BL-mérkőzést kihagyta, a Liverpool ellen viszont fontos szerep várhat rá, igaz, a rangadónak Szoboszlai Dominik személyében lesz egy nagy hiányzója. Cikkünkben bemutatjuk, mi vár ezen a héten a BL-ben szereplő magyar futballistákra.

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának legfontosabb mérkőzése magyar szempontból a Liverpool-Villarreal találkozó lesz. Az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a spanyoloknál Gulácsi Péter stabil tagja a kezdőcsapatnak, ám a magyar válogatott kapitánya biztosan nem léphet pályára az Anfield Roadon.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Liverpool hétvégi bajnokiját
Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Liverpool hétvégi bajnokiját
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik nélkül jön a Liverpool-Villarreal mérkőzés

Kerkez az előző BL-meccset, az osztrák LASK ellen 6-3-ra megnyert találkozót kihagyta, de végigjátszotta a hétvégi bajnoki mérkőzést. Szoboszlai pályára lépése azonban már korábban is kérdéses volt combizom-sérülése miatt, de végül bekerült a kezdőbe a Brentford elleni meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző két találkozón egyáltalán nem állhatott csapata rendelkezésére, és a visszatérése ezúttal is korainak bizonyult: az első félidő közepén le kellett cserélnie Andoni Iraolának. Egyelőre nincs konkért információ arról, hogy Szoboszlainak mennyit kell kihagynia, 

de a Liverpool edzője szerint a magyar játékos hiányával egy ideig számolniuk kell, így a Villarreal ellen biztosan nem léphet pályára.

Gulácsi szintén kihagyta az előző heti, Napoli elleni BL-meccset, miután a mérkőzés napjának hajnalán fegyveres rablók törtek be az otthonába. A magyar kapus szombaton nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot, visszatért a bajnokságban, és kapott gól nélkül hozta le az Elche elleni, 0-0-s döntetlennel záruló találkozót. 

Gulácsi a BL-ben is visszatérhet a Villarreal kapujába, az Anfielden esedékes összecsapás pedig azért is lehet fontos számára, mert korábban a Liverpool játékosa volt, 

igaz, tétmérkőzésen soha nem lépett pályára a Vörösök felnőttcsapatában.

Gulácsi Péterrel sorozatban a második meccsét nyerte meg a Villarreal
Gulácsi Péter a Liverpool ellen térhet vissza a BL-ben
Fotó: Ralf Ibing /  dpa Picture-Alliance via AFP

A Liverpool két győzelemmel, a Villarreal egy sikerrel és egy vereséggel kezdte BL-szereplését. A két csapat eddig négyszer találkozott egymással a nemzetközi kupákban: először 2016-ban, az Európa-liga elődöntőjében, majd legutóbb 2022-ben, a Bajnokok Ligája elődöntős párharcában. Az angolok háromszor nyertek, míg a spanyolok egy alkalommal bizonyultak jobbnak.

Varga Barnabásék BL-csodára készülnek?

Az AEK Athén két magyar válogatott futballistája, Varga Barnabás és Vitális Milán világsztárokkal nézhet farkasszemet, ugyanis a Manchester City lesz a görögök ellenfele. 

A számok természetesen az angolok mellett szólnak, az AEK győzelmére a nemzetközi futballstatisztikai oldal, a Football Meets Data mindössze 9 százaléknyi esélyt ad

Az athéni klub az előző körben 3-1-es vereséget szenvedett az ukrán Sahtar Donyecktől Londonban, és vissza sem utazott Görögországba, hanem elcsúsztatott egy bajnokit és maradt Angliában, hiszen a City elleni találkozót is a szigetországban vívja. 

Vitális az előző BL-találkozón kezdőként 78 percet játszott, a sérüléséből felépült Varga pedig a hajrában állt be Luka Jovics helyére. Ez utóbbi változtatás nem sült el jól, mert a szerb csatár lassan hagyta el a pályát, így a magyar támadó csak egy percnyi késéssel szállhatott be, ez idő alatt pedig gólt kapott az AEK. 

Varga egyébként kiválóan kezdte a szezont, de pályafutása során még nem szerzett BL-főtáblás gólt, 

így hatalmas szenzáció lenne, ha éppen a City ellen érné el ezt a mérföldkövet.

Barnabás Varga celebrates during the UEFA Champions League qualifying playoff - second leg football match between AEK Athens (AEK) and PFC Levski Sofia at the OPAP Arena in Athens, Greece, on August 26, 2026 (Photo by Menelaos Myrillas / SOOC via AFP)
Varga Barnabás a Manchester City ellen szerezheti első BL-gólját
Fotó: MENELAOS MYRILLAS / SOOC

Willi Orbánékra a Real Madrid vár a Bayern ellen pofon után

Willi Orbán klubja, az RB Leipzig a hétvégén csúnya pofonba szaladt bele, a Bayern München ellen 6-1-es vereséget szenvedett a Bundesligában. A lipcsei együttesnél nem kerteltek a súlyos kudarc után, a magyar válogatott védő is önkritikusan nyilatkozott a sokkoló kiütésről. A Leipzig csapatára a BL-ben is komoly kihívás vár, ugyanis a Real Madrid otthonában kellene felejtetni a müncheni zakót. 

Orbán számára emlékezetes volt a legutóbbi BL-párharc a spanyolok ellen. A két csapat 2024 tavaszán a nyolcaddöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott a Santiago Bernabéu Stadionban, a gólokat Vinícius és a magyar védő szerezték. 

A két játékos közt előtte történt egy incidens: a brazil hátulról letarolta a magyart, majd miután Orbán felpattant, Vinícius a nyakánál fogva ellökte. 

A lipcseiek szerint piros lap járt volna a Real sztárjának, aki sárgával megúszta a szabálytalanságot. A balhés Vinícius a spanyol bajnokságban nemrég négymeccses eltiltást kapott hajhúzásért, a BL-ben viszont játszhat, így szerdán újra találkozhat Willi Orbánnal a pályán.

Leipzig's Hungarian defender #04 Willi Orban (L) vies for the ball with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior during the UEFA Champions League last 16 second leg football match between Real Madrid CF and RB Leipzig at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on March 6, 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)
Willi Orbán újra összecsaphat Vinícius Júniorral
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A jelenlegi BL-mezőny hetedik magyar játékosa, Sallai Roland a francia bajnokság egyik élcsapata, a Lille ellen kaphat lehetőséget szerdán. A 29 éves futballista Varga Barnabáshoz hasonlóan sérülés miatt kihagyta a válogatott őszi Nemzetek Ligája-meccseit, de az előző BL-fordulóban pályára lépett a Barcelona ellen. A 4-1-es katalán sikert hozó mérkőzésen Sallai csereként állt be a 67. percben, a Galata-drukkerek szerint azonban Okan Buruk vezetőedzőnek lényegesen hamarabb be kellett volna állítania. A sokoldalú játékos a hétvégi bajnokit végigjátszotta, így jó eséllyel a Lille ellen is kezdeni fog. Sallaiékra nehéz meccs vár Franciaországban, de nagy szükségük volna a győzelemre, mivel két forduló után még pont nélkül állnak a BL-ben.

ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 13 : Roland Sallai (7) of Galatasaray in action against Karim Adeyemi (14) of Barcelona during the UEFA Champions League match day two between Galatasaray and Barcelona at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on October 13, 2026. Hasret Cem Tekkesinoglu / Anadolu (Photo by Hasret Cem Tekkesinoglu / Anadolu via AFP)
Sallai Rolandék még nem szereztek pontot a BL-ben
Fotó: HASRET CEM TEKKESINOGLU / ANADOLU

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló

Október 20., kedd

  • 21.00: Liverpool-Villarreal (Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, illetve Gulácsi Péter)
  • 21.00: Manchester City-AEK Athén (Varga Barnabás, Vitális Milán)

Október 21., szerda

  • 18.45: Lille-Galatasaray (Sallai Roland)
  • 21.00: Real Madrid-RB Leipzig (Willi Orbán)

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