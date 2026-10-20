A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának legfontosabb mérkőzése magyar szempontból a Liverpool-Villarreal találkozó lesz. Az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a spanyoloknál Gulácsi Péter stabil tagja a kezdőcsapatnak, ám a magyar válogatott kapitánya biztosan nem léphet pályára az Anfield Roadon.
Szoboszlai Dominik nélkül jön a Liverpool-Villarreal mérkőzés
Kerkez az előző BL-meccset, az osztrák LASK ellen 6-3-ra megnyert találkozót kihagyta, de végigjátszotta a hétvégi bajnoki mérkőzést. Szoboszlai pályára lépése azonban már korábban is kérdéses volt combizom-sérülése miatt, de végül bekerült a kezdőbe a Brentford elleni meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző két találkozón egyáltalán nem állhatott csapata rendelkezésére, és a visszatérése ezúttal is korainak bizonyult: az első félidő közepén le kellett cserélnie Andoni Iraolának. Egyelőre nincs konkért információ arról, hogy Szoboszlainak mennyit kell kihagynia,
de a Liverpool edzője szerint a magyar játékos hiányával egy ideig számolniuk kell, így a Villarreal ellen biztosan nem léphet pályára.
Gulácsi szintén kihagyta az előző heti, Napoli elleni BL-meccset, miután a mérkőzés napjának hajnalán fegyveres rablók törtek be az otthonába. A magyar kapus szombaton nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot, visszatért a bajnokságban, és kapott gól nélkül hozta le az Elche elleni, 0-0-s döntetlennel záruló találkozót.
Gulácsi a BL-ben is visszatérhet a Villarreal kapujába, az Anfielden esedékes összecsapás pedig azért is lehet fontos számára, mert korábban a Liverpool játékosa volt,
igaz, tétmérkőzésen soha nem lépett pályára a Vörösök felnőttcsapatában.
A Liverpool két győzelemmel, a Villarreal egy sikerrel és egy vereséggel kezdte BL-szereplését. A két csapat eddig négyszer találkozott egymással a nemzetközi kupákban: először 2016-ban, az Európa-liga elődöntőjében, majd legutóbb 2022-ben, a Bajnokok Ligája elődöntős párharcában. Az angolok háromszor nyertek, míg a spanyolok egy alkalommal bizonyultak jobbnak.
Varga Barnabásék BL-csodára készülnek?
Az AEK Athén két magyar válogatott futballistája, Varga Barnabás és Vitális Milán világsztárokkal nézhet farkasszemet, ugyanis a Manchester City lesz a görögök ellenfele.
A számok természetesen az angolok mellett szólnak, az AEK győzelmére a nemzetközi futballstatisztikai oldal, a Football Meets Data mindössze 9 százaléknyi esélyt ad.
Az athéni klub az előző körben 3-1-es vereséget szenvedett az ukrán Sahtar Donyecktől Londonban, és vissza sem utazott Görögországba, hanem elcsúsztatott egy bajnokit és maradt Angliában, hiszen a City elleni találkozót is a szigetországban vívja.
Vitális az előző BL-találkozón kezdőként 78 percet játszott, a sérüléséből felépült Varga pedig a hajrában állt be Luka Jovics helyére. Ez utóbbi változtatás nem sült el jól, mert a szerb csatár lassan hagyta el a pályát, így a magyar támadó csak egy percnyi késéssel szállhatott be, ez idő alatt pedig gólt kapott az AEK.
Varga egyébként kiválóan kezdte a szezont, de pályafutása során még nem szerzett BL-főtáblás gólt,
így hatalmas szenzáció lenne, ha éppen a City ellen érné el ezt a mérföldkövet.
Willi Orbánékra a Real Madrid vár a Bayern ellen pofon után
Willi Orbán klubja, az RB Leipzig a hétvégén csúnya pofonba szaladt bele, a Bayern München ellen 6-1-es vereséget szenvedett a Bundesligában. A lipcsei együttesnél nem kerteltek a súlyos kudarc után, a magyar válogatott védő is önkritikusan nyilatkozott a sokkoló kiütésről. A Leipzig csapatára a BL-ben is komoly kihívás vár, ugyanis a Real Madrid otthonában kellene felejtetni a müncheni zakót.
Orbán számára emlékezetes volt a legutóbbi BL-párharc a spanyolok ellen. A két csapat 2024 tavaszán a nyolcaddöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent játszott a Santiago Bernabéu Stadionban, a gólokat Vinícius és a magyar védő szerezték.
A két játékos közt előtte történt egy incidens: a brazil hátulról letarolta a magyart, majd miután Orbán felpattant, Vinícius a nyakánál fogva ellökte.
A lipcseiek szerint piros lap járt volna a Real sztárjának, aki sárgával megúszta a szabálytalanságot. A balhés Vinícius a spanyol bajnokságban nemrég négymeccses eltiltást kapott hajhúzásért, a BL-ben viszont játszhat, így szerdán újra találkozhat Willi Orbánnal a pályán.
A jelenlegi BL-mezőny hetedik magyar játékosa, Sallai Roland a francia bajnokság egyik élcsapata, a Lille ellen kaphat lehetőséget szerdán. A 29 éves futballista Varga Barnabáshoz hasonlóan sérülés miatt kihagyta a válogatott őszi Nemzetek Ligája-meccseit, de az előző BL-fordulóban pályára lépett a Barcelona ellen. A 4-1-es katalán sikert hozó mérkőzésen Sallai csereként állt be a 67. percben, a Galata-drukkerek szerint azonban Okan Buruk vezetőedzőnek lényegesen hamarabb be kellett volna állítania. A sokoldalú játékos a hétvégi bajnokit végigjátszotta, így jó eséllyel a Lille ellen is kezdeni fog. Sallaiékra nehéz meccs vár Franciaországban, de nagy szükségük volna a győzelemre, mivel két forduló után még pont nélkül állnak a BL-ben.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló
Október 20., kedd
- 21.00: Liverpool-Villarreal (Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik, illetve Gulácsi Péter)
- 21.00: Manchester City-AEK Athén (Varga Barnabás, Vitális Milán)
Október 21., szerda
- 18.45: Lille-Galatasaray (Sallai Roland)
- 21.00: Real Madrid-RB Leipzig (Willi Orbán)