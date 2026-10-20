A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának legfontosabb mérkőzése magyar szempontból a Liverpool-Villarreal találkozó lesz. Az angoloknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, a spanyoloknál Gulácsi Péter stabil tagja a kezdőcsapatnak, ám a magyar válogatott kapitánya biztosan nem léphet pályára az Anfield Roadon.

Szoboszlai Dominik nem tudta végigjátszani a Liverpool hétvégi bajnokiját

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai Dominik nélkül jön a Liverpool-Villarreal mérkőzés

Kerkez az előző BL-meccset, az osztrák LASK ellen 6-3-ra megnyert találkozót kihagyta, de végigjátszotta a hétvégi bajnoki mérkőzést. Szoboszlai pályára lépése azonban már korábban is kérdéses volt combizom-sérülése miatt, de végül bekerült a kezdőbe a Brentford elleni meccsen. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző két találkozón egyáltalán nem állhatott csapata rendelkezésére, és a visszatérése ezúttal is korainak bizonyult: az első félidő közepén le kellett cserélnie Andoni Iraolának. Egyelőre nincs konkért információ arról, hogy Szoboszlainak mennyit kell kihagynia,

de a Liverpool edzője szerint a magyar játékos hiányával egy ideig számolniuk kell, így a Villarreal ellen biztosan nem léphet pályára.

Gulácsi szintén kihagyta az előző heti, Napoli elleni BL-meccset, miután a mérkőzés napjának hajnalán fegyveres rablók törtek be az otthonába. A magyar kapus szombaton nagy lelkierőről tett tanúbizonyságot, visszatért a bajnokságban, és kapott gól nélkül hozta le az Elche elleni, 0-0-s döntetlennel záruló találkozót.

Gulácsi a BL-ben is visszatérhet a Villarreal kapujába, az Anfielden esedékes összecsapás pedig azért is lehet fontos számára, mert korábban a Liverpool játékosa volt,

igaz, tétmérkőzésen soha nem lépett pályára a Vörösök felnőttcsapatában.

Gulácsi Péter a Liverpool ellen térhet vissza a BL-ben

Fotó: Ralf Ibing / dpa Picture-Alliance via AFP

A Liverpool két győzelemmel, a Villarreal egy sikerrel és egy vereséggel kezdte BL-szereplését. A két csapat eddig négyszer találkozott egymással a nemzetközi kupákban: először 2016-ban, az Európa-liga elődöntőjében, majd legutóbb 2022-ben, a Bajnokok Ligája elődöntős párharcában. Az angolok háromszor nyertek, míg a spanyolok egy alkalommal bizonyultak jobbnak.