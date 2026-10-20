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Elképesztő fordulatokat hozott az Anfielden rendezett összecsapás, amelyen a vendégek már két góllal vezettek az első félidőben. A Liverpool azonban még a szünet előtt egyenlített, majd a folytatásban Gulácsi Péter kapuját újabb két alkalommal bevéve 4–3-ra nyert a Villarreal ellen a Bajnokok Ligájában. Kerkez Milos végig a kispadon maradt, Szoboszlai Dominik pedig sérülése miatt nem léphetett pályára.

A Liverpool két győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája alapszakaszát, kedden pedig a Villarreal ellen folytatta szereplését az Anfielden. A két csapat legutóbb a 2021–2022-es idény elődöntőjében találkozott, akkor az angol együttes kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel jutott tovább. Ezúttal magyar szempontból is különleges mérkőzésre került sor, hiszen a spanyolok kapujában Gulácsi Péter állt, aki 2008 és 2013 között a Liverpool játékosa volt, ám a felnőttcsapatban egyszer sem lépett pályára tétmérkőzésen.

A Liverpool kétgólos hátrányból fordított Gulácsi Péterék ellen
A Liverpool kétgólos hátrányból fordított Gulácsi Péterék ellen
Fotó: José Breton/NurPhoto/AFP

A hazaiaknál Kerkez Milos ezúttal a kispadon kezdett, Andoni Iraola ismét Kosztasz Cimikasznak szavazott bizalmat a BL-ben a védelem bal oldalán. Szoboszlai Dominik combhajlítóizom-sérülése miatt nem volt bevethető, így a magyar válogatott csapatkapitánya nem találkozhatott korábbi lipcsei és válogatottbeli csapattársával, Gulácsival a pályán.

További részletek hamarosan!

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