A Liverpool-Villarreal mérkőzésen végül egy magyar futballista, Gulácsi Péter volt a pályán, aki a spanyolok kapuját védte. Szoboszlai Dominik a kiújult combizom-sérülése miatt kihagyta a találkozót, Kerkez Milos helyén pedig a múlt heti BL-meccshez hasonlóan ezúttal is Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget.
- Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Liverpool-Villarreal 4-3 (2-2)
- gól: Mac Allister (36., 65.), Araujo (45+2.), Wirtz (68.), illetve Mikautadze (4.), Cardona (29.), Oluwaseyi (87.)
Liverpool-Villarreal: az angolok tinisztárjai mindenkit lenyűgöztek
A Liverpool 2-0-s hátrányból végül 4-2-re nyert az Anfielden, így három meccs után is százszázalékos. Alexis Mac Allister két gólt szerzett, a meccs legjobbjának azonban a két gólpasszt kiosztó Rio Ngumohát látták az ítészek. A 18 éves tinisztár a This is Anfield és a Liverpool Echo portáloktól is 9-es osztályzatot kapott, a remekül cselező szélső a Villarreal védelmét szétcincálta a jobb oldalon.
A szurkolók sem fukarkodtak a jelzőkkel, többen úgy vélték, Ngumoha kedd este világklasszis teljesítményt nyújtott,
és itt az ideje, hogy új szerződést kapjon a vezetőségtől.
A Szoboszlai helyén futballozó Trey Nyoni is jó meccset tudhat maga mögött, a 19 éves középpályásnak fényes jövőt jósolnak. „A mérkőzés elején ügyes megoldásai voltak, de kezdetben meggyűlt a baja a játék intenzitásával, később azonban felvette a ritmust. A fiatal játékos remekül osztogatta a labdákat, és nagy nyugalommal futballozott” – írták róla a kritikusok.
A Liverpool 9 ponttal a második helyen áll a BL-alapszakaszban a szintén hibátlan, de jobb gólkülönbséggel rendelkező PSG mögött. Az angol csapat legközelebb a Fenerbahce otthonában lép majd pályára az elitsorozatban.
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