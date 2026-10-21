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Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kihagyta a keddi Bajnokok Ligája-meccset. A Liverpool-Villarreal találkozó 4-3-as hazai sikert hozott, a Vörösök fiatal tehetségei nagy dicséretet kaptak a mérkőzés után.

A Liverpool-Villarreal mérkőzésen végül egy magyar futballista, Gulácsi Péter volt a pályán, aki a spanyolok kapuját védte. Szoboszlai Dominik a kiújult combizom-sérülése miatt kihagyta a találkozót, Kerkez Milos helyén pedig a múlt heti BL-meccshez hasonlóan ezúttal is Kosztasz Cimikasz kapott lehetőséget.

Rio Ngumoha of Liverpool is fouled by Alberto Moleiro of Villarreal during the UEFA Champions League Matchday 3 of 8 match between Liverpool and Villarreal at Anfield in Liverpool, United Kingdom, on October 20, 2026. (Photo by Alfie Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Rio Ngumoha volt a Liverpool-Villarreal meccs legjobbja
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto
  • Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló: Liverpool-Villarreal 4-3 (2-2)
  • gól: Mac Allister (36., 65.), Araujo (45+2.), Wirtz (68.), illetve Mikautadze (4.), Cardona (29.), Oluwaseyi (87.)

Liverpool-Villarreal: az angolok tinisztárjai mindenkit lenyűgöztek

A Liverpool 2-0-s hátrányból végül 4-2-re nyert az Anfielden, így három meccs után is százszázalékos. Alexis Mac Allister két gólt szerzett, a meccs legjobbjának azonban a két gólpasszt kiosztó Rio Ngumohát látták az ítészek. A 18 éves tinisztár a This is Anfield és a Liverpool Echo portáloktól is 9-es osztályzatot kapott, a remekül cselező szélső a Villarreal védelmét szétcincálta a jobb oldalon. 

A szurkolók sem fukarkodtak a jelzőkkel, többen úgy vélték, Ngumoha kedd este világklasszis teljesítményt nyújtott, 

és itt az ideje, hogy új szerződést kapjon a vezetőségtől.

A Szoboszlai helyén futballozó Trey Nyoni is jó meccset tudhat maga mögött, a 19 éves középpályásnak fényes jövőt jósolnak. „A mérkőzés elején ügyes megoldásai voltak, de kezdetben meggyűlt a baja a játék intenzitásával, később azonban felvette a ritmust. A fiatal játékos remekül osztogatta a labdákat, és nagy nyugalommal futballozott” – írták róla a kritikusok.

LIVERPOOL, UNITED KINGDOM - OCTOBER 20:Trey Nyoni central midfield of Liverpool and England and Santi Comesana central midfield of Villarreal and Spain compete for the ball during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 match between Liverpool FC and Villarreal CF at Anfield on October 20, 2026 in Liverpool, United Kingdom. Jose Hernandez / Anadolu (Photo by Jose HERNANDEZ / Anadolu via AFP)
Trey Nyoni jó meccset játszott a Villarreal ellen
Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

A Liverpool 9 ponttal a második helyen áll a BL-alapszakaszban a szintén hibátlan, de jobb gólkülönbséggel rendelkező PSG mögött. Az angol csapat legközelebb a Fenerbahce otthonában lép majd pályára az elitsorozatban.

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