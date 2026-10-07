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A Horvátország-Spanyolország Nemzetek Ligája-meccset a vb-címvédő nyerte 2-1-re kedd este. A mérkőzésen a horvátok emberhátrányba kerültek, a lefújást követően Luka Modric nem ment el szó nélkül Marc Cucurella viselkedése mellett.

Luka Modricék hiába szereztek vezetést Spanyolország ellen a Nemzetek Ligájában, végül 2-1-es vereséget szenvedtek Splitben. A mérkőzés egyik legvitatottabb jelenete a hajrában történt, amikor Ivan Perisic megkapta a második sárga lapját, miután szabálytalankodott Marc Cucurellával szemben. A kiállításhoz egy érdekes jelenet is kapcsolódik, ugyanis a játékvezető a földre ejtette a piros lapot, amit a Real Madrid sztárja felvett és azonnal átnyújtott neki, hogy mihamarabb felmutathassa Perisicnek.

Luka Modric csapattársa, Ivan Perisic gólt szerzett, ám később kiállították
Luka Modric csapattársa, Ivan Perisic gólt szerzett, ám később kiállították
Fotó: MARKO PERKOV / AFP

Horvátország-Spanyolország: Luka Modric kiborult Marc Cucurella miatt

A horvátok csapatkapitánya a lefújás után nem rejtette véka alá a véleményét. Modric szerint Cucurella túljátszotta a helyzetet, és azt is kifogásolta, ahogyan a spanyol védő reagált az ütközésre.

„Ha tizenegyen maradunk, biztosan nem veszítünk” – jelentette ki a 41 éves középpályás, aki különösen ingerülten beszélt az ominózus jelenetről. A hírek szerint Modric a pályán is szóvá tette Cucurella viselkedését, ám azt már nem árulta el, pontosan mit mondott neki.

„Jobb, ha nem mondom el, mit mondtam Cucurellának” 

fogalmazott sejtelmesen a horvát klasszis.

A horvát válogatott szövetségi kapitánya, Slaven Bilic szintén elégedetlen volt, és így nyilatkozott: „Ki ne lenne dühös Cucurellára, ha nem a saját csapatában játszik? Remek játékos, csodálom azért, amit a pályán nyújt. Minden erejével védi a csapatát, de természetesen provokál is.”

A horvátok ezúttal jobbak voltak, mint az angolok elleni 0-7-es vereség után, de ezúttal is kikaptak. Modricék négy fordulót követően egy győzelemmel és három vereséggel a csoportjuk harmadik helyén állnak az Nemzetek Ligája A divíziójában.

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