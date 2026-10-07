Luka Modricék hiába szereztek vezetést Spanyolország ellen a Nemzetek Ligájában, végül 2-1-es vereséget szenvedtek Splitben. A mérkőzés egyik legvitatottabb jelenete a hajrában történt, amikor Ivan Perisic megkapta a második sárga lapját, miután szabálytalankodott Marc Cucurellával szemben. A kiállításhoz egy érdekes jelenet is kapcsolódik, ugyanis a játékvezető a földre ejtette a piros lapot, amit a Real Madrid sztárja felvett és azonnal átnyújtott neki, hogy mihamarabb felmutathassa Perisicnek.

Luka Modric csapattársa, Ivan Perisic gólt szerzett, ám később kiállították

Fotó: MARKO PERKOV / AFP

Horvátország-Spanyolország: Luka Modric kiborult Marc Cucurella miatt

A horvátok csapatkapitánya a lefújás után nem rejtette véka alá a véleményét. Modric szerint Cucurella túljátszotta a helyzetet, és azt is kifogásolta, ahogyan a spanyol védő reagált az ütközésre.

„Ha tizenegyen maradunk, biztosan nem veszítünk” – jelentette ki a 41 éves középpályás, aki különösen ingerülten beszélt az ominózus jelenetről. A hírek szerint Modric a pályán is szóvá tette Cucurella viselkedését, ám azt már nem árulta el, pontosan mit mondott neki.

„Jobb, ha nem mondom el, mit mondtam Cucurellának”

– fogalmazott sejtelmesen a horvát klasszis.

Esto de Cucurella ayudando al árbitro a qué sacara roja que acaba de ser? 😂 https://t.co/uVgiLoTMNt — Golden Slam Picks 🥇 (@GoldenSlamPicks) October 6, 2026

A horvát válogatott szövetségi kapitánya, Slaven Bilic szintén elégedetlen volt, és így nyilatkozott: „Ki ne lenne dühös Cucurellára, ha nem a saját csapatában játszik? Remek játékos, csodálom azért, amit a pályán nyújt. Minden erejével védi a csapatát, de természetesen provokál is.”

A horvátok ezúttal jobbak voltak, mint az angolok elleni 0-7-es vereség után, de ezúttal is kikaptak. Modricék négy fordulót követően egy győzelemmel és három vereséggel a csoportjuk harmadik helyén állnak az Nemzetek Ligája A divíziójában.