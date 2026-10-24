Idei utolsó Nemzetek Ligája-mérkőzését november 17-én, Észak-Írország ellen játssza a magyar válogatott, a Puskás Arénában sorra kerülő találkozóra október 26-án indul a jegyek értékesítése. A magyar–északír lesz az év utolsó budapesti meccse.

Marco Rossi a magyar–északír meccsel zárja az évet Fotó: AFP

Novemberben két találkozó vár a férfi A-válogatottra a Nemzetek Ligájában: 14-én Georgia vendége lesz a nemzeti együttes (ezen a találkozón az UEFA döntése értelmében nem lehetnek magyar szurkolók), majd 17-én, 20:45-től Észak-Írországot fogadjuk a Puskás Arénában. A hazai találkozóra október 26-án indul a jegyértékesítés, amely a megszokott menetrendben történik - írja az MLSZ honlapja.

Jegyek a magyar–északír meccsre

A vásárlás során ezúttal is előnyt élveznek az MLSZ Szurkolói Klubjának aranyszintes tagjai. Az értékesítés október 26-án, hétfőn 10 órától kezdődik. Az első két napon kizárólag az aranyszintes SZK-tagok vásárolhatnak belépőt, október 28-án, szerdán 10 órától indul a többi SZK-tag elővásárlási időszaka, míg október 30-án, pénteken 10 órától nyílik meg minden regisztrált szurkoló számára a vásárlási lehetőség. A jegyek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub iOS-en és Androidon elérhető alkalmazásán keresztül vásárolhatóak meg.

A magyar válogatottnak a saját kezében van a sorsra: ha megnyeri a maradék két mérkőzését, akkor az első helyen végez a csoportjában.