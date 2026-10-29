Az NB I-ből a Ferencváros, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Paks, a Vasas, az MTK, a Zalaegerszeg, a Puskás Akadémia, és az Újpest, az NB II-ből a Gyirmót, az Ajka, a Kecskemét, a Kozármisleny, míg az NB III-ból az ESMTK, a Pécs és a Sopron jutott a legjobb 16 közé. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolását a Szeged-Újpest mérkőzés után tartották.

Az FTC Bicskén jutott tovább a Magyar Kupa sorozatban Fotó: facebook.com/fradi.hu

A Magyar Kupa nyolcaddöntő párosítása

1. FC Ajka-Debrecen

2. MTK-Nyíregyháza

3. ESMTK-Vasas

4. Kozármisleny-Puskás Akadémia

5. Kecskemét-Újpest

6. Paks-ZTE

7. Sopron-Gyirmót

8. Pécs-FTC

A nyolcaddöntő mérkőzéseit február 9-11. között játsszák. A továbbjutás mindegyik párharcban egy találkozón dől el. A döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.

A negyeddöntő párosítása:

1. ESMTK vagy Vasas FC - Kecskeméti TE vagy Újpest FC

2. Pécsi MFC vagy Ferencvárosi TC - FC Ajka vagy Debreceni VSC

3. FC Sopron vagy Gyirmót FC Győr - MTK Budapest vagy Nyíregyháza Spartacus FC

4. Kozármisleny vagy Puskás Akadémia FC - Paksi FC vagy Zalaegerszeg

Az elődöntő párosítása:

a 2. negyeddöntő továbbjutója-a 4. negyeddöntő továbbjutója

az 1. negyeddöntő továbbjutója-a 3. negyeddöntő továbbjutója