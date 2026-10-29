Az NB I-ből a Ferencváros, a Debrecen, a Nyíregyháza, a Paks, a Vasas, az MTK, a Zalaegerszeg, a Puskás Akadémia, és az Újpest, az NB II-ből a Gyirmót, az Ajka, a Kecskemét, a Kozármisleny, míg az NB III-ból az ESMTK, a Pécs és a Sopron jutott a legjobb 16 közé. A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének sorsolását a Szeged-Újpest mérkőzés után tartották.
A Magyar Kupa nyolcaddöntő párosítása
1. FC Ajka-Debrecen
2. MTK-Nyíregyháza
3. ESMTK-Vasas
4. Kozármisleny-Puskás Akadémia
5. Kecskemét-Újpest
6. Paks-ZTE
7. Sopron-Gyirmót
8. Pécs-FTC
A nyolcaddöntő mérkőzéseit február 9-11. között játsszák. A továbbjutás mindegyik párharcban egy találkozón dől el. A döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
A negyeddöntő párosítása:
1. ESMTK vagy Vasas FC - Kecskeméti TE vagy Újpest FC
2. Pécsi MFC vagy Ferencvárosi TC - FC Ajka vagy Debreceni VSC
3. FC Sopron vagy Gyirmót FC Győr - MTK Budapest vagy Nyíregyháza Spartacus FC
4. Kozármisleny vagy Puskás Akadémia FC - Paksi FC vagy Zalaegerszeg
Az elődöntő párosítása:
a 2. negyeddöntő továbbjutója-a 4. negyeddöntő továbbjutója
az 1. negyeddöntő továbbjutója-a 3. negyeddöntő továbbjutója