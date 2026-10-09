A 63 éves német szakember – aki 2015 júliusa és 2017 októbere között irányította a magyar válogatottat – a szezon végéig szóló szerződést kötött a török bajnokságban szereplő Gençlerbirliği együttesével.

Törökországban lett edző a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

Fotó: genclerbirligi.org.tr

A Gençlerbirliği hat forduló után két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel mindössze a 13. helyen áll a 18 csapatos török bajnokságban. A kiesőzónától pedig mindössze három pont választja el.

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya folyamatosan keresi a helyét

Bernd Storck 2015 júliusában Dárdai Pált váltotta a magyar válogatott kispadján. Irányításával a nemzeti csapat 44 év után jutott ki az Európa-bajnokságra. A franciaországi kontinensviadalon a magyar válogatott csoportgyőztesként jutott tovább a nyolcaddöntőbe, ahol aztán a belga csapat jelentette a végállomást.

A sikeres Eb-szereplést követően Bernd Storck csapata csalódást keltő teljesítményt nyújtott a következő világbajnoki selejtezősorozatban, így a német szakembernek 2017 októberében távoznia kellett a válogatott kispadjáról.

A német szakember közel egyéves kihagyás után, 2018-ban Belgiumban, a Royal Excel Mouscron vezetőedzőjeként tért vissza a klubfutballba. Később a Cercle Brugge csapatát irányította, majd 2020-ban Dunaszerdahelyen vállalt munkát.

Bernd Storck 2016-ban felejthetetlen Eb-t produkált a magyar válogatottal

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

Ezt követően ismét Belgiumban dolgozott: a KRC Genk, a KAS Eupen és a KV Kortrijk kispadján is megfordult. Ezeknél a kluboknál jellemzően rövidebb időszakokat töltött, és több esetben az idény közben vagy annak végén távozott.

2023 végén a Sepsi OSK vezetőedzőjeként kapott lehetőséget. A székelyföldi együttesnél 2024 szeptemberéig dolgozott, majd 2025-ben visszatért Belgiumba. Előbb ismét a Kortrijkot irányította, ezt követően pedig rövid ideig a Cercle Brugge-nél is szerepet kapott.