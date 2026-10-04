Öt év egy válogatott életében rengeteg idő. A magyar válogatott a 2021-es Európa-bajnokságon Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal került egy csoportba, és bár nem jutott tovább, a franciák és a németek elleni döntetlennel olyan alapot teremtett, amelyre a következő esztendők sikerei is épültek. A csapat gerince hosszú ideig alig változott: Gulácsi Péter állt a kapuban, Willi Orbán és Szalai Attila vezette a védelmet, Nagy Ádám, Schäfer András és Kleinheisler László adta a középpálya stabilitását, elöl pedig Sallai Roland és Szalai Ádám volt meghatározó.

Marco Rossi nincs könnyű helyzetben: nagy átalakulások zajlanak a magyar válogatottnál

Fotó: Paul Faith/AFP

A kép 2026 őszén egészen más: a 2021-es, 26 fős Eb-keretből Bolla Bendegúz, Orbán, Schäfer és Sallai került be Rossi szeptemberben kihirdetett eredeti 26-os névsorába. Szoboszlai Dominik külön eset: már akkor is a válogatott egyik legnagyobb tehetsége volt, de sérülés miatt lemaradt a 2021-es tornáról. A mostani keretben ráadásul öt olyan futballista – Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Szalai József – kapott helyet, akit korábban még nem hívtak meg a felnőtt válogatottba.

2024 még átmenet volt, 2026-ra felgyorsult a folyamat

A generációváltás nem egyik napról a másikra történt. A 2024-es Európa-bajnokság 26 fős magyar keretéből még 14 játékos ott volt a 2021-es tornán is. Közben azonban már megjelent a következő mag: Kerkez Milos alapemberré vált, Szoboszlai csapatkapitányként vezette a válogatottat, Varga Barnabás átvette a középcsatár szerepét, Callum Styles és Dárdai Márton pedig fontos opció lett Rossinak.

Két évvel később viszont a 2024-es Eb-csapatból is mindössze nyolcan kerültek be az eredetileg kihirdetett szeptemberi keretbe: Bolla, Kerkez, Orbán, Styles, Schäfer, Szoboszlai, Sallai és Varga. A sérülések ezt a számot még tovább csökkentették. Varga, Sallai és Styles már az első Nemzetek Ligája-meccseken sem állhatott Rossi rendelkezésére, Dárdai eleve kimaradt sérülés miatt, majd Redzic Damir szintén kidőlt, Belfastban pedig Bollát kellett idő előtt lecserélni.

A természetes keretfrissítés így éppen akkor gyorsult fel, amikor több meghatározó játékos is kiesett: több újoncnak és kevés válogatott rutinnal rendelkező futballistának rögtön tétmeccsen kellett fontos szerepet vállalnia.

A kapuban már megtörtént az őrségváltás

A változás talán a kapusposzton a leglátványosabb. 2021-ben és 2024-ben is Gulácsi Péter és Dibusz Dénes jelentette a rutint, előbbi hosszú éveken át egyértelműen első számú kapusnak számított. Gulácsi 2025 májusában lemondta a válogatottságot, Dibusz pedig kisebb sérülések és a szükséges pihenő miatt maradt ki a mostani keretből.