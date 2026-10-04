Öt év egy válogatott életében rengeteg idő. A magyar válogatott a 2021-es Európa-bajnokságon Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal került egy csoportba, és bár nem jutott tovább, a franciák és a németek elleni döntetlennel olyan alapot teremtett, amelyre a következő esztendők sikerei is épültek. A csapat gerince hosszú ideig alig változott: Gulácsi Péter állt a kapuban, Willi Orbán és Szalai Attila vezette a védelmet, Nagy Ádám, Schäfer András és Kleinheisler László adta a középpálya stabilitását, elöl pedig Sallai Roland és Szalai Ádám volt meghatározó.
A kép 2026 őszén egészen más: a 2021-es, 26 fős Eb-keretből Bolla Bendegúz, Orbán, Schäfer és Sallai került be Rossi szeptemberben kihirdetett eredeti 26-os névsorába. Szoboszlai Dominik külön eset: már akkor is a válogatott egyik legnagyobb tehetsége volt, de sérülés miatt lemaradt a 2021-es tornáról. A mostani keretben ráadásul öt olyan futballista – Gundel-Takács Bence, Doktorics Áron, Várkonyi Bence, Jurek Gábor és Szalai József – kapott helyet, akit korábban még nem hívtak meg a felnőtt válogatottba.
2024 még átmenet volt, 2026-ra felgyorsult a folyamat
A generációváltás nem egyik napról a másikra történt. A 2024-es Európa-bajnokság 26 fős magyar keretéből még 14 játékos ott volt a 2021-es tornán is. Közben azonban már megjelent a következő mag: Kerkez Milos alapemberré vált, Szoboszlai csapatkapitányként vezette a válogatottat, Varga Barnabás átvette a középcsatár szerepét, Callum Styles és Dárdai Márton pedig fontos opció lett Rossinak.
Két évvel később viszont a 2024-es Eb-csapatból is mindössze nyolcan kerültek be az eredetileg kihirdetett szeptemberi keretbe: Bolla, Kerkez, Orbán, Styles, Schäfer, Szoboszlai, Sallai és Varga. A sérülések ezt a számot még tovább csökkentették. Varga, Sallai és Styles már az első Nemzetek Ligája-meccseken sem állhatott Rossi rendelkezésére, Dárdai eleve kimaradt sérülés miatt, majd Redzic Damir szintén kidőlt, Belfastban pedig Bollát kellett idő előtt lecserélni.
A természetes keretfrissítés így éppen akkor gyorsult fel, amikor több meghatározó játékos is kiesett: több újoncnak és kevés válogatott rutinnal rendelkező futballistának rögtön tétmeccsen kellett fontos szerepet vállalnia.
A kapuban már megtörtént az őrségváltás
A változás talán a kapusposzton a leglátványosabb. 2021-ben és 2024-ben is Gulácsi Péter és Dibusz Dénes jelentette a rutint, előbbi hosszú éveken át egyértelműen első számú kapusnak számított. Gulácsi 2025 májusában lemondta a válogatottságot, Dibusz pedig kisebb sérülések és a szükséges pihenő miatt maradt ki a mostani keretből.
Rossi így már Tóth Balázsra épít, mögötte a 21 éves Pécsi Ármin és a 28 éves Gundel-Takács Bence szerepel. Az első őszi mérkőzéseken ugyanakkor éppen ezen a poszton érződött legkevésbé az átalakulás: Tóth Ukrajna és Észak-Írország ellen is fontos védésekkel segítette a csapatot.
A védelemben összetettebb a helyzet. Orbán továbbra is a hátsó alakzat vezére, Kerkez személyében pedig ma olyan topligás balhátvédje van a válogatottnak, aki a Liverpool játékosa. Körülöttük ugyanakkor eltűnt a korábbi rutin jelentős része: Szalai Attila, Botka Endre, Fiola Attila, Lang Ádám és Loic Nego egyaránt tagja volt a 2021-es keretnek, most egyikük sincs ott. Dárdai hiányában az Ukrajna és Észak-Írország elleni mérkőzésen is Csinger Márk kezdett Orbán mellett.
A középpályán látszik leginkább az átmenet
A középpályán talán a leglátványosabb, mennyire megváltozott a válogatott szerkezete. A 2021-es csapatban Nagy Ádám, Kleinheisler László és Schäfer András hosszú időn keresztül jól ismert szerepkörben futballozott, most viszont Szoboszlai és Schäfer mellett több olyan játékos kap lehetőséget, aki még keresi a helyét és a pontos feladatát a csapatban.
Csongvai Áron, Vitális Milán, Tóth Alex, Tóth Rajmund és Szűcs Tamás közül többen még csak most gyűjtik első jelentősebb válogatott tapasztalataikat. Csongvai az Ukrajna elleni találkozón először kezdett a nemzeti csapatban, Jurek Gábor pedig ugyanazon a meccsen debütált, három nappal később Belfastban már kezdőként szerepelt.
Az északírek elleni tizenegyben mindössze öt olyan futballista volt – Bolla, Orbán, Kerkez, Schäfer és Szoboszlai –, aki a 2024-es Eb-keretnek is tagja volt.
A korábbi csapatban több középpályás kapcsolat és szerepkör évek alatt alakult ki. A mostani variációk jelentős részénél erre még nem volt idő, miközben Rossinak már tétmeccseken kell keresnie az új egyensúlyt.
Varga és Sallai hiánya mutatta meg igazán a problémát
A mostani gyengébb eredmények és az átalakuló keret közötti kapcsolat talán a támadósorban látszik a legjobban. Szalai Ádám visszavonulása után Varga Barnabás fokozatosan átvette a klasszikus középcsatár szerepét, Sallai pedig évek óta a válogatott egyik legfontosabb támadója. Amikor mindketten kiestek, Rossi hirtelen olyan játékosokra kényszerült építeni, akik még kevés vagy semennyi válogatott rutinnal nem rendelkeztek.
Ukrajna ellen Lukács Dániel és Redzic kezdett, majd Jurek és Bárány Donát is pályára lépett. Belfastban már Jurek és Lukács alkotta a támadópárost. A magyar válogatott mindkét mérkőzésen gól nélkül maradt. Ukrajna ellen több nagyobb lehetőség is kialakult, Észak-Írországban viszont mindössze egy kaput eltaláló lövésig jutott a csapat.
Varga és Sallai kiesése természetesen sérüléshelyzet, de közben az átalakuló keret egyik érzékeny pontját is megmutatta: mögöttük egyelőre nincs ugyanolyan kipróbált mélység. Egészségesen az új játékosok fokozatosabban épülhetnének be, szeptemberben viszont azonnal eredményt kellett volna szállítaniuk.
Marco Rossinak is megváltozott a feladata
Rossi 2018 óta irányítja a válogatottat, így különleges helyzetben van: ugyanaz a kapitány vezeti végig a generációváltást, aki az előző csapatot is felépítette.
A különbséget jól mutatja, hogy az MLSZ 2024-ben még kifejezetten a tapasztalatot és az összeszokottságot emelte ki az Eb-keret egyik legfontosabb jellemzőjeként. Rossi akkor arról beszélt, hogy nem látott olyan kiugró teljesítményt új játékostól, amely indokolta volna egy újonc behívását.
2026 szeptemberében már öt első keretes játékos neve szerepelt a listán. Az olasz szakember közben egyszerre több poszton keres új megoldást: meg kell találnia Orbán társait a védelemben – és lassan az utódját is –, Schäfer és Szoboszlai mellett a középpálya új rendjét, illetve azt is, ki képes Varga vagy Sallai hiányában veszélyt jelenteni.
Mit jelent mindez a magyar válogatott számára?
Az első Nemzetek Ligája-mérkőzésekből még nem lehet nagyobb, végérvényes tanulságot levonni. Ukrajna ellen az átalakított magyar csapat több helyzetet dolgozott ki, és a 0–1-es vereségből aligha következik, hogy az új játékosok ne ütnék meg a válogatott szintjét. Belfast több problémát hozott felszínre: az első félidőben kevés volt a veszélyes támadás, a csapat nehezen alkalmazkodott az északírek fizikális játékához, és csak a hajrában tudott igazán közel kerülni a gólhoz.
A Georgia elleni harmadik mérkőzés viszont már sokkal jobban sikerült. A Puskás Arénában 1–0-ra megnyert találkozón rendkívül éles volt az egész csapat, a lefújás után pedig Szoboszlai Dominik is kiemelte, hogy a csapat minden tagja – az újakat is beleértve – odatette magát védekezésben, támadásban és agresszivitásban is. A jövőben pedig erre a küzdőszellemre kell építeni.
Az átalakulás hatása leginkább a rutin és az összeszokottság hiányában érhető tetten. Egyszerre több olyan futballista került fontos szerepbe, akinek még kevés közös mérkőzése van a többiekkel, ráadásul több kulcsjátékos is hiányzott.
Ez ugyanakkor csak az egyik része a képnek. Orbán, Schäfer, Szoboszlai és Kerkez mindhárom meccsen pályára lépett, vagyis továbbra is vannak nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező alapemberek. Rossinak pedig az átalakuló kerethez is meg kell találnia azokat a megoldásokat, amelyekkel a válogatott eredményes maradhat.
Öt év alatt a 2021-es Eb-csapat nagy része eltűnt, és 2024 óta is jelentősen megváltozott a névsor. Az új játékosok közül többen most kapják meg az első komoly lehetőségeiket, miközben bizonyos posztokon már kialakult az új hierarchia, máshol még keresi azt Rossi.
A következő időszak ezért arról is szól majd, milyen gyorsan áll össze az új mag, és mennyire tudja elviselni a válogatott, ha egyszerre több meghatározó játékosa hiányzik. Az első őszi mérkőzések alapján éppen ezen a téren maradtak a legnagyobb kérdőjelek.