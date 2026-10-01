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A Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában a magyar válogatott a georgiai csapatot fogadja a Puskás Arénában. A péntek esti összecsapás előtt Ramaz Szvanadze, a vendégek szövetségi kapitánya elmondta, hogy a magyar válogatott elleni meccsre utolsó esélyként tekint.

A magyar válogatott péntek esti ellenfele egy Észak-Írország elleni hazai vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot, ezt követően pedig kirúgták a georgiai csapat szövetségi kapitányát, a francia Willy Sagnolt, aki több mint öt évig irányított a kis padon. 

Ramaz Szvanadze utolsó esélyként tekint a magyar válogatott elleni meccsre
Ramaz Szvanadze utolsó esélyként tekint a magyar válogatott elleni meccsre 
Fotó: Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP

Willy Sagnol helyére Ramaz Szvanadzét nevezték ki, aki egy ukránok elleni 0-0-s döntetlennel mutatkozott be a kispadon. 

Korábbi NB I-es játékosok is pályára léphetnek a magyar válogatott ellen

A péntek esti összecsapás előtt Szvanadze elmondta, hogy a magyar válogatott elleni meccsre utolsó esélyként tekint. 

Mindenki csalódott, hogy eddig csak egyetlen pontot gyűjtöttünk, főleg az ukránok elleni találkozó miatt, mert ott többet érdemeltünk volna. A magyar válogatottnak meglesz az az előnye, hogy hazai pályán játszik, de számunkra ez az utolsó esély, hogy sikeresek legyünk ebben a csoportban. Nagy kihívás lesz ez a meccs, de az a célunk, hogy elvigyük a három pontot” 

– fogalmazott a 45 éves szakember, aki korábban öt évig irányította az U21-es georgiai válogatottat. 

Szvanadze elárulta, hogy kinevezése óta nem beszélt elődjével, mert megvannak a maga elképzelései. Hangsúlyozta viszont, hogy csapata játékstílusa nem fog változni csak azért, mert idegenben fog játszani. 

A georgiai szövetségi kapitány az MTI érdeklődésére külön beszélt az MTK-ban futballozó Ilia Beriasviliről és a Mezőkövesden, Fehérváron és Újpesten is megfordult Budu Zivzivadzéról, akik jól ismerik a magyar játékosokat.

A tréner azonban ennél fontosabbnak tartja, hogy mindketten kiváló erőállapotban vannak, így elképzelhető, hogy nemcsak információkkal, hanem akár a pályán is segíthetik Georgiát. Beriasvili az első találkozón öt percet kapott csereként, a másodikon egyikük sem jutott szóhoz. Megjegyezte, a fizikális kondíció mellett az ellenfél adottságai döntenek arról, kik játszanak.

Georgia's forward #08 Budu Zivzivadze warms up ahead of the UEFA Euro 2024 Group F football match between Georgia and the Czech Republic at the Volksparkstadion in Hamburg on June 22, 2024. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
Budu Zivzivadze korábban az NB I egyik legjobb csatára volt
Fotó: Gabriel Bouys / AFP

A játékosok részéről Otar Kakabadze vett részt a sajtótájékoztatón, aki elmondta, hogy az új szövetségi kapitány által hozott változtatásokat igyekeznek minél gyorsabban végrehajtani, de kevés idejük van erre, mert háromnaponta követik egymást a meccsek.

A Magyarország–Georgia Nemzetek Ligája-mérkőzést péntek este 20:45-től rendezik a Puskás Arénában. A találkozó játékvezetője a szerb Szrdjan Jovanovics lesz.

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