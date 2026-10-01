A magyar válogatott péntek esti ellenfele egy Észak-Írország elleni hazai vereséggel kezdte a Nemzetek Ligája-sorozatot, ezt követően pedig kirúgták a georgiai csapat szövetségi kapitányát, a francia Willy Sagnolt, aki több mint öt évig irányított a kis padon.

Ramaz Szvanadze utolsó esélyként tekint a magyar válogatott elleni meccsre

Fotó: Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP

Willy Sagnol helyére Ramaz Szvanadzét nevezték ki, aki egy ukránok elleni 0-0-s döntetlennel mutatkozott be a kispadon.

Korábbi NB I-es játékosok is pályára léphetnek a magyar válogatott ellen

A péntek esti összecsapás előtt Szvanadze elmondta, hogy a magyar válogatott elleni meccsre utolsó esélyként tekint.

Mindenki csalódott, hogy eddig csak egyetlen pontot gyűjtöttünk, főleg az ukránok elleni találkozó miatt, mert ott többet érdemeltünk volna. A magyar válogatottnak meglesz az az előnye, hogy hazai pályán játszik, de számunkra ez az utolsó esély, hogy sikeresek legyünk ebben a csoportban. Nagy kihívás lesz ez a meccs, de az a célunk, hogy elvigyük a három pontot”

– fogalmazott a 45 éves szakember, aki korábban öt évig irányította az U21-es georgiai válogatottat.

Szvanadze elárulta, hogy kinevezése óta nem beszélt elődjével, mert megvannak a maga elképzelései. Hangsúlyozta viszont, hogy csapata játékstílusa nem fog változni csak azért, mert idegenben fog játszani.

A georgiai szövetségi kapitány az MTI érdeklődésére külön beszélt az MTK-ban futballozó Ilia Beriasviliről és a Mezőkövesden, Fehérváron és Újpesten is megfordult Budu Zivzivadzéról, akik jól ismerik a magyar játékosokat.

A tréner azonban ennél fontosabbnak tartja, hogy mindketten kiváló erőállapotban vannak, így elképzelhető, hogy nemcsak információkkal, hanem akár a pályán is segíthetik Georgiát. Beriasvili az első találkozón öt percet kapott csereként, a másodikon egyikük sem jutott szóhoz. Megjegyezte, a fizikális kondíció mellett az ellenfél adottságai döntenek arról, kik játszanak.

Budu Zivzivadze korábban az NB I egyik legjobb csatára volt

Fotó: Gabriel Bouys / AFP

A játékosok részéről Otar Kakabadze vett részt a sajtótájékoztatón, aki elmondta, hogy az új szövetségi kapitány által hozott változtatásokat igyekeznek minél gyorsabban végrehajtani, de kevés idejük van erre, mert háromnaponta követik egymást a meccsek.