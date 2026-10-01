A magyar válogatott nem produkált álomszerű rajtot a Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Puskás Arénában, majd 0-0-s döntetlent ért el Észak-Írországban. A nemzeti csapat leghatékonyabb befejező embere, Varga Barnabás sérülés miatt nem játszhatott – az októberi meccsekről is lemarad –, őt pedig a többiek nem tudták sikeresen pótolni. Helyzetek ugyan adódtak a mieink előtt, de a góllövés egyik mérkőzésen sem jött össze.

A magyar válogatott még nem szerzett gólt a Nemzetek Ligája idei kiírásában

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 3. forduló: Magyarország-Georgia

október 2., péntek, 20:45 (tv: M4 Sport)

A magyar válogatott reménysége újra bevethető

A rendkívül gólerős Varga Barnabás kiesése nagy fejtörést okozott Marco Rossinak, aki az ukránok és az északírek elleni meccseken kényszermegoldást alkalmazott. A szövetségi kapitány előbb a Lukács Dániel-Redzic Damir, majd a Lukács Dániel-Jurek Gábor csatárpárost küldte csatába, de a két szeptemberi mérkőzésen egyikük sem tudta megfelelően pótolni Vargát. Csereként a Debrecen támadója, Bárány Donát is lehetőséget kapott mindkét találkozón, de ő sem tudott a kapuba találni.

A Paks gólerős támadója, a magyar Erling Haalandnak is becézett Szalai József ugyan még nem lépett pályára a válogatottban, de Rossi behívta őt a keretbe.

A fiatal csatár az Ukrajna elleni mérkőzés 23 fős keretéből kimaradt, majd az Észak-Írország elleni találkozóra Belfastba sem utazott el a csapattal.

Sokáig nem volt hír arról, miért nem került be a keretbe Szalai, ám az Öltözőn Túl Facebook-oldala nemrég hozta le, hogy ennek hátterében egy kisebb sérülés állt.

Szalai Józsefnek nagyon jól megy a játék az NB I-ben

Fotó: paksifc.hu

A magyar válogatott gondjait a Paks csatára oldhatja meg?

Szalai állapotáról Rossi is megszólalt a Magyarország-Georgia meccs előtt, és leszögezte, hogy a 23 éves játékos felépült, így pénteken bevethető lesz.

„Szalai Józsi és Tóth Rajmi felépült, rendelkezésre állnak a mérkőzésen, így nincs okunk itt tartani Kovács Bendegúzt, ő az U21-ben lép pályára” – mondta Rossi.

A Paks támadója az idei szezonban nyolc NB I-es mérkőzésen hat gólt szerzett és egy gólpasszt is adott,

így a góllövéssel hadilábon álló válogatott számára jelentős segítséget nyújthat.