Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Péntek este 20:45-től a magyar labdarúgó-válogatott Georgia csapatát fogadja a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. fordulójában. Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kihirdette kezdőcsapatát, amelybe bekerült a Vasasban futballozó Tóth Milán, valamint a Puskás Akadémia rutinos játékosa, a 33 éves Nagy Zsolt is.

A magyar válogatott péntek este győzelmi kényszerben lép pályára a Puskás Arénában, mivel az első két mérkőzésén még gólt sem tudott szerezni a Nemzetek Ligája-sorozatban.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya
Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya
Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Marco Rossi szövetségi kapitány rendkívül nehéz helyzetben volt a találkozó előtt, ugyanis sérülés miatt Varga Barnabás és Sallai Roland nem csatlakozhatott a válogatotthoz, míg Redzic Damir megsérült az ukránok elleni találkozón, Bolla Bendegúz pedig Belfastban kapott egy hatalmas rúgást, így ő sem volt bevethető.

Tóth Milán először kezd a magyar válogatottban

Bő egy órával a mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyet rendesen felforgatott. Tóth Milán, a Vasas támadója először kezd a nemzeti csapatban, mellette pedig ott van támadóként az a Nagy Zsolt is, aki többnyire balhátvédként futballozott az olasz-magyar szakember irányítása alatt. 

A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Nagy Zs., Szoboszlai, Lukács – Tóth M. 

A georgiai válogatott kezdőcsapata:
Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egojan, Kiteisvili, Citaisvili – Csakvetadze – Kvarachelia, Mikautadze.

  • kapcsolódó cikkek:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!