A magyar válogatott péntek este győzelmi kényszerben lép pályára a Puskás Arénában, mivel az első két mérkőzésén még gólt sem tudott szerezni a Nemzetek Ligája-sorozatban.
Marco Rossi szövetségi kapitány rendkívül nehéz helyzetben volt a találkozó előtt, ugyanis sérülés miatt Varga Barnabás és Sallai Roland nem csatlakozhatott a válogatotthoz, míg Redzic Damir megsérült az ukránok elleni találkozón, Bolla Bendegúz pedig Belfastban kapott egy hatalmas rúgást, így ő sem volt bevethető.
Tóth Milán először kezd a magyar válogatottban
Bő egy órával a mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyet rendesen felforgatott. Tóth Milán, a Vasas támadója először kezd a nemzeti csapatban, mellette pedig ott van támadóként az a Nagy Zsolt is, aki többnyire balhátvédként futballozott az olasz-magyar szakember irányítása alatt.
A magyar válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Nagy Zs., Szoboszlai, Lukács – Tóth M.
A georgiai válogatott kezdőcsapata:
Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egojan, Kiteisvili, Citaisvili – Csakvetadze – Kvarachelia, Mikautadze.
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