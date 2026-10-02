A magyar válogatott péntek este győzelmi kényszerben lép pályára a Puskás Arénában, mivel az első két mérkőzésén még gólt sem tudott szerezni a Nemzetek Ligája-sorozatban.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya

Fotó: Szaniszló Róbert / NurPhoto via AFP

Marco Rossi szövetségi kapitány rendkívül nehéz helyzetben volt a találkozó előtt, ugyanis sérülés miatt Varga Barnabás és Sallai Roland nem csatlakozhatott a válogatotthoz, míg Redzic Damir megsérült az ukránok elleni találkozón, Bolla Bendegúz pedig Belfastban kapott egy hatalmas rúgást, így ő sem volt bevethető.

Tóth Milán először kezd a magyar válogatottban

Bő egy órával a mérkőzés előtt Marco Rossi kihirdette kezdőcsapatát, amelyet rendesen felforgatott. Tóth Milán, a Vasas támadója először kezd a nemzeti csapatban, mellette pedig ott van támadóként az a Nagy Zsolt is, aki többnyire balhátvédként futballozott az olasz-magyar szakember irányítása alatt.

A magyar válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Kerkez – Schäfer, Tóth A. – Nagy Zs., Szoboszlai, Lukács – Tóth M.

A georgiai válogatott kezdőcsapata:

Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Egojan, Kiteisvili, Citaisvili – Csakvetadze – Kvarachelia, Mikautadze.