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A Nemzetek Ligája B divíziójában Marco Rossi együttese ismét összecsap Ukrajnával. A magyar válogatott kezdőjébe visszakerült az AEK Athén középpályása, Vitális Milán.

A magyar válogatott az ukránok ellen kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája 2026/2027-es idényében. A balhéval véget ért szeptemberi mérkőzést a rivális nyerte a Puskás Arénában, ám Marco Rossi együttese hétfő este máris visszavághatott a budapesti 1-0-s vereségért. Az Ukrajna-Magyarország találkozóra ezúttal semleges helyszínen, a szlovákiai Nagyszombatban kerül sor. 

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
  • Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája)
  • hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Ukrajna-Magyarország: Vitális újra a magyar válogatott kezdőjében

A ukránok elleni hazai meccs óta a magyar csapat 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal, Georgia ellen azonban megszerezte első győzelmét a csoportban. A gólszerző Kerkez Milos ezúttal sárga lapos eltiltás miatt nem kerülhetett be a kezdőbe, a helyét Nagy Zsolt vette át a védelem bal oldalán. Vitális Milán az utóbbi két meccsen nem kezdett – az ukránok elleni első találkozón igen –, ezúttal azonban visszatette őt a csapatba az olasz szakember. 

Így áll fel a magyar válogatott Ukrajna ellen: 

Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Nagy Zsolt – Schäfer, Tóth A., Vitális – Szoboszlai, Tóth M. – Lukács.

Az ukránok kapitánya, a szintén olasz Andrea Maldera az alábbi kezdőtizenegynek szavazott bizalmat: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina, Ocseretyko, Veleteny – Cihankov – Ponomarenko, Krasznopir.

Az Ukrajna-Magyarország találkozó 20:45-kor kezdődik Nagyszombatban, a mérkőzést a horvát Igor Pajac vezeti.

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