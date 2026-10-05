A magyar válogatott az ukránok ellen kezdte meg szereplését a Nemzetek Ligája 2026/2027-es idényében. A balhéval véget ért szeptemberi mérkőzést a rivális nyerte a Puskás Arénában, ám Marco Rossi együttese hétfő este máris visszavághatott a budapesti 1-0-s vereségért. Az Ukrajna-Magyarország találkozóra ezúttal semleges helyszínen, a szlovákiai Nagyszombatban kerül sor.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ukrajna-Magyarország (Nemzetek Ligája)

hétfő, 20.45, tv: M4 Sport

Ukrajna-Magyarország: Vitális újra a magyar válogatott kezdőjében

A ukránok elleni hazai meccs óta a magyar csapat 0-0-s döntetlent játszott Észak-Írországgal, Georgia ellen azonban megszerezte első győzelmét a csoportban. A gólszerző Kerkez Milos ezúttal sárga lapos eltiltás miatt nem kerülhetett be a kezdőbe, a helyét Nagy Zsolt vette át a védelem bal oldalán. Vitális Milán az utóbbi két meccsen nem kezdett – az ukránok elleni első találkozón igen –, ezúttal azonban visszatette őt a csapatba az olasz szakember.

Így áll fel a magyar válogatott Ukrajna ellen:

Tóth B. – Osváth, Csinger, Orbán, Nagy Zsolt – Schäfer, Tóth A., Vitális – Szoboszlai, Tóth M. – Lukács.

Válogatott-debütálása helyszínén, 7 és fél évvel később, ma este is Szoboszlai Dominik vezeti ki a pályára a nemzeti csapatot. #csakegyutt #magyarok #NationsLeague #NL #UKRHUN https://t.co/uAUtxuvJTR — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 5, 2026

Az ukránok kapitánya, a szintén olasz Andrea Maldera az alábbi kezdőtizenegynek szavazott bizalmat: Trubin – Zabarnij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina, Ocseretyko, Veleteny – Cihankov – Ponomarenko, Krasznopir.

Az Ukrajna-Magyarország találkozó 20:45-kor kezdődik Nagyszombatban, a mérkőzést a horvát Igor Pajac vezeti.

Kapcsolódó cikkek