Marco Rossi tényleg egy új generációt nevel. A szövetségi kapitány nem a levegőbe beszélt, amikor még az Ukrajna felett aratott 2-1-es győzelmet megelőzően úgy fogalmazott, már a jövő magyar válogatottját is építi. A nemzeti csapat átlagéletkora soha nem volt még ilyen alacsony az olasz szakember irányítása alatt, a fiatalok sorra kapják meg a lehetőséget – nemcsak csereként, hanem a kezdőcsapatban is –, ezt pedig több esetben kiváló teljesítménnyel hálálják meg.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Mehmet Murat Onel / Anadolu via AFP

Szövetségi kapitányként a jövőt is építem

– nyilatkozta még az Ukrajna elleni győzelem előtt Marco Rossi, aki elégedettségét fejezte ki a keret fiatal labdarúgóival kapcsolatban. Az olasz szakember csak a Nemzetek Ligája mérkőzésekre hat újoncot válogatott be a keretbe – Gundel-Takács Bence, Várkonyi Bence, Doktorics Áron, Jurek Gábor, Szalai József és Tóth Milán –, de rajtuk kívül is többen debütáltak már idén.

A magyar válogatott 2026-os debütálói: Szűcs Tamás (Szlovénia ellen)

Csinger Márk (Finnország ellen)

Yaakobishvili Áron (Finnország ellen)

Kovács Bendegúz (Finnország ellen)

Markgráf Ákos (Kazahsztán ellen)

Pécsi Ármin (Kazahsztán ellen)

Tóth Rajmund (Kazahsztán ellen)

Tóth Milán (Ukrajna ellen)

Jurek Gábor (Ukrajna ellen)

Szalai József (Ukrajna ellen)

A legfiatalabb magyar válogatott játékos

A magyar válogatott idei legfiatalabb debütálója Kovács Bendegúz volt, aki 19 évesen és 66 naposan kapta meg a lehetőséget Marco Rossitól. A holland AZ Alkmaar különböző korosztályaiban összesen 43 meccsen 33 gólt szerzett csatárt hatalmas taps fogadta a Puskás Arénában, amikor júniusban, a Finnország elleni felkészülési mérkőzés 72. percében csereként bemutatkozott a nemzeti együttesben.

A fiatal támadó a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre ugyan nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól – az U21-es csapattal játszott Európa-bajnoki selejtezőket –, de így is edzett a felnőttekkel, ami jól mutatja, Rossi komolyan számol vele, ha a jövő válogatottjáról van szó.

Fiatalok kaptak lehetőséget a kapuban

Yaakobishvili Áron személyében egy 20, Pécsi Ármin személyében pedig egy 21 éves kapus is védte már idén a nemzeti együttes kapuját, amire az elmúlt években egyáltalán nem volt példa. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter után sokáig Dibusz Dénes kapta meg a lehetőséget – összesen 47 alkalommal, és bár a csapat első számú hálóőre most is 29 éves, Tóth Balázs, a szövetségi kapitány láthatóan már most azt nézi és próbálgatja is, a jövőben kinek a nevével kezdődhet majd a nemzeti tizenegy összeállítása.