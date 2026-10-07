Marco Rossi tényleg egy új generációt nevel. A szövetségi kapitány nem a levegőbe beszélt, amikor még az Ukrajna felett aratott 2-1-es győzelmet megelőzően úgy fogalmazott, már a jövő magyar válogatottját is építi. A nemzeti csapat átlagéletkora soha nem volt még ilyen alacsony az olasz szakember irányítása alatt, a fiatalok sorra kapják meg a lehetőséget – nemcsak csereként, hanem a kezdőcsapatban is –, ezt pedig több esetben kiváló teljesítménnyel hálálják meg.
Szövetségi kapitányként a jövőt is építem
– nyilatkozta még az Ukrajna elleni győzelem előtt Marco Rossi, aki elégedettségét fejezte ki a keret fiatal labdarúgóival kapcsolatban. Az olasz szakember csak a Nemzetek Ligája mérkőzésekre hat újoncot válogatott be a keretbe – Gundel-Takács Bence, Várkonyi Bence, Doktorics Áron, Jurek Gábor, Szalai József és Tóth Milán –, de rajtuk kívül is többen debütáltak már idén.
A magyar válogatott 2026-os debütálói:
- Szűcs Tamás (Szlovénia ellen)
- Csinger Márk (Finnország ellen)
- Yaakobishvili Áron (Finnország ellen)
- Kovács Bendegúz (Finnország ellen)
- Markgráf Ákos (Kazahsztán ellen)
- Pécsi Ármin (Kazahsztán ellen)
- Tóth Rajmund (Kazahsztán ellen)
- Tóth Milán (Ukrajna ellen)
- Jurek Gábor (Ukrajna ellen)
- Szalai József (Ukrajna ellen)
A legfiatalabb magyar válogatott játékos
A magyar válogatott idei legfiatalabb debütálója Kovács Bendegúz volt, aki 19 évesen és 66 naposan kapta meg a lehetőséget Marco Rossitól. A holland AZ Alkmaar különböző korosztályaiban összesen 43 meccsen 33 gólt szerzett csatárt hatalmas taps fogadta a Puskás Arénában, amikor júniusban, a Finnország elleni felkészülési mérkőzés 72. percében csereként bemutatkozott a nemzeti együttesben.
A fiatal támadó a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre ugyan nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól – az U21-es csapattal játszott Európa-bajnoki selejtezőket –, de így is edzett a felnőttekkel, ami jól mutatja, Rossi komolyan számol vele, ha a jövő válogatottjáról van szó.
Fiatalok kaptak lehetőséget a kapuban
Yaakobishvili Áron személyében egy 20, Pécsi Ármin személyében pedig egy 21 éves kapus is védte már idén a nemzeti együttes kapuját, amire az elmúlt években egyáltalán nem volt példa. Az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter után sokáig Dibusz Dénes kapta meg a lehetőséget – összesen 47 alkalommal, és bár a csapat első számú hálóőre most is 29 éves, Tóth Balázs, a szövetségi kapitány láthatóan már most azt nézi és próbálgatja is, a jövőben kinek a nevével kezdődhet majd a nemzeti tizenegy összeállítása.
Most a legalacsonyabb az átlagéletkor
Marco Rossi irányítása alatt sosem volt még olyan alacsony a magyar labdarúgó-válogatott átlagéletkora, mint most. Még úgy is, hogy a keretben több olyan játékos van, akik már elmúltak 30 évesek – például Orbán Willi, Varga Barnabás vagy Lukás Dániel.
A magyar válogatott átlagéletkora:
- 2018: 27,8
- 2019: 27,8
- 2020: 28,2
- 2021: 28,2
- 2022: 27,3
- 2023: 27,5
- 2024: 27,6
- 2025: 28,2
- 2026: 25,6
Az átlagéletkor jelenleg a középpályán a legalacsonyabb, mindössze 24,3 – míg ugyanez a szám 26,2 a védelemnél és a csatároknál is.
Gólokkal hálálják meg a bizalmat
A magyar válogatott 2026-os debütálói közül hárman is góllal hálálták meg Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát. Ezen találatok során Tóth Rajmund kezdte, aki rögtön első mérkőzésén, a Kazahsztán elleni felkészülési találkozón a kapuba talált, beállítva ezzel a 3-1-es végeredményt. Tóth Milán utólag – Sallai Roland sérülése miatt – került be a nemzeti csapat Nemzetek Ligája-keretébe, és nemcsak bemutatkozott a válogatottban, az ukránok elleni második mérkőzésen máris gólt szerzett. Csinger Márk pedig ugyanezen az összecsapáson lőtte meg első nemzeti színekben jegyzett gólját, ami végül győztes találatnak minősült.
Akaratból jött a gól. Nyerni szerettünk volna, én is szerettem volna, mindent megtettem érte, és szerencsére oda tudtam érni. Amikor láttam a szituációt, először annak örültem, hogy az ellenfél feje felett elszállt a labda – mondtam is magamban, csak fejelj luftot, ami szerencsére meg is történt. Aztán ott volt előttem a labda, és csak annyi járt a fejemben, hogy ezt rá kell rúgnom a kapura, mert akkor be fog menni. Szerencsére bement, hatalmas boldogságot éreztem
– nyilatkozta a góljáról Csinger Márk.