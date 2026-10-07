A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Nemzetek Ligája 2026-os kiírásának. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is azt mondta az ukránok elleni első meccs előtt, hogy 12 pontban, tehát négy győzelemben reménykedik. Ennek ellenére a mieink 1–0-ra elveszítették a Puskás Arénában rendezett meccset, pedig akár máshogyan is alakulhatott volna.

Tömegverekedéssel végződött a magyar válogatott Ukrajna elleni meccse

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A magyar válogatott nem futballozott jól a mérkőzésen, azonban az első félidő elején többgólos előnyre is szert tehetett volna. A 11. percben Lukács Dánielnek volt egy félfordulatból kapura húzott labdája, ami a keresztlécen csattant, majd nem sokkal később Bolla Bendegúznak volt egy hatalmas ziccere, amit hét méterről az üres kapu fölé belsőzött. Ha a mieink szereznek vezetést, teljesen más lett volna a mérkőzés dinamikája, az ukránok pedig nem játszhattak volna kontrákra.

Meddig tart a magyar válogatott balszerencsés sorozata?

A futballban viszont nem létezik a „mi lett volna, ha”, így muszáj a tényekre hivatkoznunk. Marco Rossi csapata a mérkőzésen 2,03-as xG-t (várható gólok) dolgozott ki az ukrán válogatott 1,29-cével szemben. Azonban az xGOT (Expected Goals on Target) mutatóban csak 0,34-es xG-t termelt, szemben az ukrán csapat 1,47-es mutatójával. Ez a mutató azt veszi figyelembe, hogy a lövés hová és hogyan ment, de csak a kaput eltaláló lövésekre vonatkozik. Ha egy lövés elkerüli a kaput, az xGOT értéke 0.

A magyar válogatott tehát hiába játszott fölényben, valójában nagy veszélyt nem jelentett az ukrán kapura. Sokat mondó az is, hogy a vendégek két párharccal többet nyertek a meccsen, ráadásul tízzel több szerelésük és hattal több labdaszerzésük is volt, mint a mieinknek. Nem túl szakmai megfogalmazás, de mintha élesebbek lettek volna a magyaroknál.

„A 2024-es Európa-bajnokság óta sok minden ellenünk szól. Van egy olyan mondás, miszerint Napóleon nem a stratégiai tudásuk alapján választotta a tábornokait, hanem hogy milyen szerencsések. Két éve vagyunk ebben a helyzetben, talán valakinek döntést kellene hoznia ebben a helyzetben” – nyilatkozta a mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány.