A magyar válogatott nagy reményekkel vágott neki a Nemzetek Ligája 2026-os kiírásának. A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is azt mondta az ukránok elleni első meccs előtt, hogy 12 pontban, tehát négy győzelemben reménykedik. Ennek ellenére a mieink 1–0-ra elveszítették a Puskás Arénában rendezett meccset, pedig akár máshogyan is alakulhatott volna.
A magyar válogatott nem futballozott jól a mérkőzésen, azonban az első félidő elején többgólos előnyre is szert tehetett volna. A 11. percben Lukács Dánielnek volt egy félfordulatból kapura húzott labdája, ami a keresztlécen csattant, majd nem sokkal később Bolla Bendegúznak volt egy hatalmas ziccere, amit hét méterről az üres kapu fölé belsőzött. Ha a mieink szereznek vezetést, teljesen más lett volna a mérkőzés dinamikája, az ukránok pedig nem játszhattak volna kontrákra.
Meddig tart a magyar válogatott balszerencsés sorozata?
A futballban viszont nem létezik a „mi lett volna, ha”, így muszáj a tényekre hivatkoznunk. Marco Rossi csapata a mérkőzésen 2,03-as xG-t (várható gólok) dolgozott ki az ukrán válogatott 1,29-cével szemben. Azonban az xGOT (Expected Goals on Target) mutatóban csak 0,34-es xG-t termelt, szemben az ukrán csapat 1,47-es mutatójával. Ez a mutató azt veszi figyelembe, hogy a lövés hová és hogyan ment, de csak a kaput eltaláló lövésekre vonatkozik. Ha egy lövés elkerüli a kaput, az xGOT értéke 0.
A magyar válogatott tehát hiába játszott fölényben, valójában nagy veszélyt nem jelentett az ukrán kapura. Sokat mondó az is, hogy a vendégek két párharccal többet nyertek a meccsen, ráadásul tízzel több szerelésük és hattal több labdaszerzésük is volt, mint a mieinknek. Nem túl szakmai megfogalmazás, de mintha élesebbek lettek volna a magyaroknál.
„A 2024-es Európa-bajnokság óta sok minden ellenünk szól. Van egy olyan mondás, miszerint Napóleon nem a stratégiai tudásuk alapján választotta a tábornokait, hanem hogy milyen szerencsések. Két éve vagyunk ebben a helyzetben, talán valakinek döntést kellene hoznia ebben a helyzetben” – nyilatkozta a mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány.
Varga Barnabást nem lehet helyettesíteni?
A „balszerencsés” kezdést követően mindenki jobb folytatásban reménykedett. Ha csak a számokat nézzük, ez sikerült is, mivel a magyar válogatott egy pontot szerzett Belfastban, azonban az Észak-Írország elleni mérkőzés rendkívül alacsony színvonalú volt, amely túl sok nagy helyzetet nem hozott egyik oldalon sem.
A találkozón a mieink 64%-ban birtokolták a labdát, 22 labdaérintésük volt az ellenfél tizenhatosán belül, szemben az északírek 13 érintésével. Nem mellesleg ezen a meccsen már a mieink nyertek több párharcot, bár kaput eltaláló lövésük csak egy volt a meccsen, arra is a 90. percig kellett várni. Ez volt a mérkőzés, amelyen egyik csapat sem érdemelt győzelmet, bár egy kis szerencsével ez is összejöhetett volna a magyar válogatottnak, ugyanis a 70. percben még Bárány Donátnak is volt egy lehetősége, amit ígéretes helyzetből kapu fölé bólintott. Sokan meg is jegyezték – nem Bárányt degradálva –, hogy ha abban a szituációban a sérülés miatt hiányzó Varga Barnabás fejelhet kapura, biztosan megszerezzük a vezetést, és a meccset is megnyerjük.
A beadások ilyen körülmények között nem működtek. Próbáltunk távoli lövésekkel operálni, az első félidőben ez kevésbé sikerült, a másodikban jobban. Sajnos nincsen szupererőnk, hogy létrehozzunk még egy Varga Barnabást”
– mondta a mérkőzés után a szövetségi kapitány, aki a balszerencse áradását ezúttal is megemlítette.
„A balszerencse megfordítása az én hatáskörömön kívül esik. A srácokra ma nem lehetett panasz, persze koncentrációban még van hová fejlődni. Ami engem illet, mindig törekszem a legjobbra, de ha ez nem bizonyul elég jónak, akkor majd meglátjuk, mi történik” – utalt sejtelmesen a jövőjére Rossi.
Vért ittak a magyar válogatott játékosai?
A belfasti meccs után egyre többen kezdtek cikkezni Marco Rossi esetleges leváltásáról, azonban a Georgia elleni hazai találkozó előtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke meglátogatta Telkiben az olasz szakembert, és megerősítette a posztján. Ezt követően jött a Georgia elleni mérkőzés, amelyre szinte kicserélték a magyar válogatottat.
A Kerkez Milos fejesgóljával megnyert összecsapáson a mieink ugyan csak 42%-ban birtokolták a labdát, de ez nyilván a játék alakulásának tudható be, hiszen Kerkez gólja után jönniük kellett a georgiaiaknak. A magyarok viszont mindenben felülmúlták a vendégeket: kialakított helyzetekben, párharcok megnyerésében, labdaszerzésekben és xG-ben (1,98–0,42) is.
Olyan érzése volt az embernek, mintha a magyar válogatott játékosai vért ittak volna a mérkőzés előtt. Valamelyest ezt támasztja alá Szoboszlai Dominik nyilatkozata is, aki a csapat mentalitását dicsérte a lefújás után.
„Elképesztő első félidőt produkáltunk. Egytől egyig mindenki odatette magát védekezésben, támadásban, agresszivitásban. Megvoltak a helyzeteink, szerintem nem 1–0-nak kellett volna lennie. Ez a küzdőszellem kell, ezért kell mindenki a keretből, hogy aki beáll, ugyanúgy tudjon küzdeni, harcolni, hogy ne kapjunk gólt” – vélekedett a Liverpool sztárja.
Így fordultunk rá a hétfő esti, ukránok elleni, Nagyszombatban rendezett meccsre, ami kulcsfontosságú volt a magyar válogatott továbbjutási esélyeit illetően.
Megfordult a magyar válogatott szerencséje?
A hétfői összecsapáson az ukrán válogatott szinte minden mutatóban a magyar csapat fölé kerekedett. Magasabb xG-t (1,48–1,35) dolgoztak ki, 17 kapura lövésük volt, szemben a mieink 10 kísérletével. 33 érintésük volt a tizenhatoson belül, míg a mieinknek csupán hét – amiből két gól is jött. Több kulcspasszuk volt, és a légipárbajokban is nagyobb arányban diadalmaskodtak a mieinknél.
A meccset mégis a magyar válogatott nyerte 2–1-re, ezzel pedig kedvező helyzetbe hozta magát a feljutás szempontjából.
„Őszinte vagyok, nem érdemeltünk teljes mértékben győzelmet. Ha Ukrajna nyert volna, az is fair lett volna, éppen úgy, mint egy döntetlen Budapesten. Ma itt az idő, hogy beismerjem: szerencsések voltunk. Megszenvedtünk, nyögvenyelős győzelem volt” – vélekedett a mérkőzés után Marco Rossi, akinek a csapata a három pont megszerzésével kedvező helyzetbe került.
A magyar szurkolók előzetesen többet reméltek a mögöttünk hagyott válogatott meccsektől, azonban nem szabad megfeledkezni a külső körülményekről, amelyek folyamatosan befolyásolták Marco Rossi munkáját és a csapat taktikáját. A bombaformában lévő Varga Barnabás hiányát nemcsak a magyar válogatott, hanem a világ bármelyik csapata megérezné.
A Galatasarayban futballozó Sallai Roland a válogatott-összetartás előtti napon szenvedett combizomszakadást. A két legveszélyesebb támadó mellett a középpályás Callum Stylesra sem számíthatott Marco Rossi, a védelemből pedig az alapember Dárdai Márton nem lehetett a keret tagja régóta húzódó szeméremcsonti panaszai miatt.
Az ukránok ellen győztes gólt lövő Csinger Márk a védelem tengelyében játszott Willi Orbán mellett, de könnyen lehet, hogy ha Dárdai Márton egészséges, akkor ő futballozott volna, Csinger pedig a kispadról szemlélhette volna az eseményeket. Sosem derül ki, mert a futball továbbra sem létezik a „mi lett volna, ha”.
Ami viszont biztos, hogy a nehéz körülmények ellenére a magyar válogatott mindent kihozott ebből a válogatott szünetből, és egy kis szerencsével akár előrébb is állhatna a csoportjában.