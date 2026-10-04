A magyar válogatott nemcsak három pontot szerzett Georgia ellen, hanem a georgiai sajtó szerint egy olyan problémát is látványosan megmutatott, amely egyre komolyabb gondot okozhat riválisának. Marco Rossi együttese Kerkez Milos góljával 1–0-ra győzött a Puskás Arénában, ám különösen az első félidőben ennél jóval nagyobb volt a különbség a két csapat között. A vendégek nehezen tudtak mit kezdeni a magyar válogatott agresszív letámadásával, és már a saját térfelükön is rendszeresen problémába kerültek. Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány a mérkőzés után maga is elismerte, hogy csapata az első fél órában nem találta a választ a magyarok játékára. A georgiai sajtó azonban ennél jóval messzebbre ment.

A magyar válogatott Kerkez Milos góljának köszönhetően 1-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligájában Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

A Lelo.ge értékelése szerint a budapesti mérkőzés arra is rávilágított, hogy Georgia játéka túlságosan kiszámíthatóvá válhatott. A lap egy „sokszor elolvasott könyvhöz” hasonlította a válogatott futballját, arra utalva, hogy az ellenfelek egyre pontosabban tudják, miként lehet megakadályozni a georgiai támadásépítést.

Magyarország ezt pedig könyörtelenül kihasználta. Szoboszlai Dominikék már magasan megpróbálták megzavarni a labdakihozatalokat, aminek következtében Georgia többször is veszélyes helyen veszítette el a labdát a saját kapuja közelében. A georgiai lap szerint jobb magyar helyzetkihasználással az 1–0-nál jóval súlyosabb eredmény is kialakulhatott volna.

A magyar válogatott meghiúsította Szvanadze tervét

A georgiai kapitány a mérkőzés után azt is elárulta, hogy Irakli Egojan szerepeltetésével elsősorban a jobb oldali játékukat szerette volna erősíteni. Az volt az elképzelése, hogy Egojan a vonalak között helyezkedve segítse Otar Kakabadzét, és ezen az oldalon próbáljanak nagyobb veszélyt teremteni. A terv azonban az első félidőben nem működött. A magyar válogatott intenzív letámadása miatt Georgia már a támadások felépítésével is nehezen boldogult, így ritkán jutott el odáig, hogy az előre eltervezett módon bontsa meg a magyar védelmet. Szvanadze maga is elismerte, hogy csapata nehezen tudta eljuttatni a labdát a támadókhoz.