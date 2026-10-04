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A georgiai sajtó szerint egyre több ellenfél ismerheti ki a válogatott játékát, amelyet már egy „sokszor elolvasott könyvhöz” hasonlítottak. A magyar válogatott a budapesti mérkőzésen megmutatta, milyen komoly problémákat okozhat Georgiának az agresszív letámadás.

A magyar válogatott nemcsak három pontot szerzett Georgia ellen, hanem a georgiai sajtó szerint egy olyan problémát is látványosan megmutatott, amely egyre komolyabb gondot okozhat riválisának. Marco Rossi együttese Kerkez Milos góljával 1–0-ra győzött a Puskás Arénában, ám különösen az első félidőben ennél jóval nagyobb volt a különbség a két csapat között. A vendégek nehezen tudtak mit kezdeni a magyar válogatott agresszív letámadásával, és már a saját térfelükön is rendszeresen problémába kerültek. Ramaz Szvanadze szövetségi kapitány a mérkőzés után maga is elismerte, hogy csapata az első fél órában nem találta a választ a magyarok játékára. A georgiai sajtó azonban ennél jóval messzebbre ment.

A magyar válogatott Kerkez Milos góljának köszönhetően 1-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligájában
A magyar válogatott Kerkez Milos góljának köszönhetően 1-0-ra legyőzte Georgiát a Nemzetek Ligájában Fotó: Vincenzo Orlando / IPA via ZUMA Press

A Lelo.ge értékelése szerint a budapesti mérkőzés arra is rávilágított, hogy Georgia játéka túlságosan kiszámíthatóvá válhatott. A lap egy „sokszor elolvasott könyvhöz” hasonlította a válogatott futballját, arra utalva, hogy az ellenfelek egyre pontosabban tudják, miként lehet megakadályozni a georgiai támadásépítést.

Magyarország ezt pedig könyörtelenül kihasználta. Szoboszlai Dominikék már magasan megpróbálták megzavarni a labdakihozatalokat, aminek következtében Georgia többször is veszélyes helyen veszítette el a labdát a saját kapuja közelében. A georgiai lap szerint jobb magyar helyzetkihasználással az 1–0-nál jóval súlyosabb eredmény is kialakulhatott volna.

A magyar válogatott meghiúsította Szvanadze tervét

A georgiai kapitány a mérkőzés után azt is elárulta, hogy Irakli Egojan szerepeltetésével elsősorban a jobb oldali játékukat szerette volna erősíteni. Az volt az elképzelése, hogy Egojan a vonalak között helyezkedve segítse Otar Kakabadzét, és ezen az oldalon próbáljanak nagyobb veszélyt teremteni. A terv azonban az első félidőben nem működött. A magyar válogatott intenzív letámadása miatt Georgia már a támadások felépítésével is nehezen boldogult, így ritkán jutott el odáig, hogy az előre eltervezett módon bontsa meg a magyar védelmet. Szvanadze maga is elismerte, hogy csapata nehezen tudta eljuttatni a labdát a támadókhoz.

Három meccs, nulla gól

A georgiai válogatott helyzetét tovább súlyosítja egy különösen kellemetlen adat: három Nemzetek Ligája-mérkőzés után még mindig nem szerzett gólt. A Lelo.ge szerint ezért már nem csupán egy rosszul sikerült mérkőzésről van szó.

A lap úgy látja, Szvanadze egyik legfontosabb feladata az lehet, hogy változtasson a csapat játékán, és visszahozza azt az agresszivitást és szenvedélyt, amely korábban jellemezte a válogatottat. A magyarok elleni első 35 percet egyenesen „rémálomként” írták le, Szoboszlaiék fölényét pedig ahhoz hasonlították, amikor az udvaron a nagyobb fiúk játszanak a kisebbekkel.

Szvanadze ugyanakkor optimista maradt. A georgiai kapitány azt ígérte, hogy csapata rövid időn belül más arcát mutatja majd, és már az Észak-Írország elleni következő mérkőzés után egészen más hangulatban szeretne megjelenni a sajtótájékoztatón.

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